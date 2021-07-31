منتخب سلطنة عمان لكرة القدم
منتخب سلطنة عمان لكرة القدم
Videoرياضة

تدريبات منتخب سلطنة عمان في موقف سيارات تثير جدلاً واسعاً.. ما القصة ؟!

كتب وطن
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أثار فيديو جرى تداوله، لتدريبات منتحب سلطنة عمان لكرة القدم، في موقف للسيارات بصربيا جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن فريق منتخب سلطنة عمان لكرة القدم ظهر وهو يتدرب في موقف سيارات بالقرب من ملعب معد للتدريب.!

لاعبو منتخب سلطنة عمان لكرة القدم

وظهر لاعبو منتخب عمان الأول لكرة القدم وهم يجرون تدريباتهم البدنية في موقف للسيارات وليس داخل إحدى الصالات الرياضية المتخصصة، وأدى ذلك لتلقي الاتحاد العماني لكرة القدم انتقادات حادة.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للتدريبات في موقف السيارات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين العمانيين.

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وقال يونس أحمد: “الأمر لا يحتاج توضيح يعني بعد بنصدقهم وبنكذب عيونا!!!”.

وعلق آخر: “الصالة الرياضية اللي يتدرب فيها منتخبنا، شكرا يا اتحادنا على المعسكر الخرافي”.

وقال خميس البلوشي: “هل يؤدى هذا التمرين في السور الحديدي للملعب؟؟ ماذا لا قدر الله لو سقط هذا الشبك واللاعب في حالة شد قوي؟!!!! أين الصالة الرياضية للمنتخب في هذا المعسكر؟!!”.

في حين قال ممدوح الحبسي: “يجب على الاتحاد توضيح ما يحدث في صربيا .. ما هذا المعسكر الذي لم نرا مثله الجميع اليوم يتحدث عن هذه المقاطع بسخريه فضيعه يا اتحاد هذا منتخب الوطن احترموا عقولنا”.

وعلى الجانب الآخر قال مغرد: “الكتاب واضح من عنوانه والمعسكر واضح من عنوانه  برنامج إعداد بدني قوى اصحاب الهمم وشهد تدريبات على تنافس اللاعبين لإثبات الذات ومنح الفرصه لاكبر عدد من اللاعبين على الهواء الطلق تحافظ على صحتك أفضل من الصالة  الرياضية يحسن الذاكرة ويكافح الكابة ويخفض ضغط الدم بالتوفيق منتخبنا”.

وعلق آخر: “أنا أقول خلو الناس تشتغل، بعدين حاسبوهم ع النتائج البعض بس فالحين حال انتقاد”.

منتخب سلطنة عمان

الجدير ذكره، أن منتخب عمان الأول لكرة القدم دخل تحت قيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش معسكراً في صربيا منذ 25 يوليو وسيستمر حتى 23 أغسطس المقبل.

ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات منتخب عمان لمواجهتي اليابان والسعودية يومي 2 و7 سبتمبر المقبلين في أول جولتين من التصفيات النهائية المؤهّلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين لأهم المواجهات الافتتاحية في المجموعة الأولى من خلال البحث عن بعض التجارب الودية مع بعض المنتخبات التي تعسكر هناك ليغادر بعدها مباشرة إلى طوكيو لمواجهة المنتخب الياباني يوم 2 سبتمبر على أن يعود بعدها مباشرة إلى السلطنة من أجل تجهيز نفسه للقاء المنتخب السعودي.

قائمة اللاعبين

وتضمّ قائمة اللاعبين 28 لاعبا من خلال وجود فايز الرشيدي وإبراهيم المخيني وأحمد فرج الرواحي لحراسة المرمى.

فيما تضمّ قائمة اللاعبين حارب السعدي وعبدالله فواز عرفة وصلاح اليحيائي ويزيد المعشني وأرشد العلوي وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وجمعة الحبسي وعبدالعزيز الغيلاني وعمر طالب الفزاري وأحمد خليفة الكعبي وفهمي سعيد دوربين ومحسن الغساني ومحمد مبارك الغافري ومحسن جوهر وخالد الهاجري وعبدالعزيز المقبالي وعلي البوسعيدي ومحمد المسلمي وسعود الحبسي وعصام الصبحي والمنذر العلوي وأحمد الخميسي وجميل اليحمدي وخالد البريكي.

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