السعودية تعاقب اللبنانية ليلى اسكندر وطليق ملكة كابلي الكويتي بسبب التضليل والخداع!

عاقبت السلطات السعودية، أربعة مشاهير من جنسيات مختلفة، بسبب نشرهم إعلانات خادعة ومضللة للمستهلكين عبر حساباتهم على تطبيق (سناب شات).

أربعة مشاهير مواطنين ومقيمين

وقامت وزارة التجارة السعودية بالتشهير بالمشاهير الأربعة، مع تحديد عقوبتهم أمام الجميع، وذلك عبر حسابهم على (تويتر)، ومن ضمنهم الفنان السعودي حبيب الحبيب، و اللبنانية ليلى إسكندر؛ والكويتي أحمد السالم، طليق الفاشينستا السعودية ملكة كابلي.

"التجارة" تنشر قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

وقالت الوزارة أن قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات، عن نشاط الفوركس المحظور في المملكة، تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تغريم كل واحد من المشاهير الأربعة بإجمالي 40 ألف ريال (11 ألف دولار)، مع إنذارهم لمخالفة التجارة الإلكترونية، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

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ليلى اسكندر من ضمنهم

وذكرت الوزارة أن المخالفين الأربعة هم: أحمد عبدالله السالم، كويتي الجنسية، والفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، والفنان السعودي حبيب الحبيب، ونازلي جان كوز، التي تحمل الجنسية التركية.

القرار الأول.. المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية" العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/jpAXs3Rz0M — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

القرار الثاني.. المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية" العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/0BItu6Yk3n — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

القرار الثالث.. المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية" العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/tXXaj807cw — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

القرار الرابع.. المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية" العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/P6oRTondrO — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

هذا وسبق أن حذرت السعودية من المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، غير المرخص في البلاد.

وفي العام الماضي، نوهت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير في المملكة إلى وجود طرق وأساليب جديدة من شركات وأشخاص غير مرخصين للترويج لأعمالهم غير المشروعة، محذرةً من التعامل معهم.

تحذير رسمي من (الفوركس)

وذكرت اللجنة حينها أن من بين الأساليب التي رصدتها، استخدام شعارات جهات حكومية، وشعارات بعض الجهات الخاصة أيضاً، ونشر تصريحات غير صحيحة لمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة على شكل إعلانات.

وأكدت اللجنة أن هذه الأساليب تستهدف تضليل المواطنين والمقيمين وإيهامهم بمشروعية التعاملات المالية لهذه الجهات المشبوهة، مضيفةً أنهم يستخدمون قصصا وهمية تظهر في مواقع إلكترونية معروفة في المملكة، مستغلين كثرة زوار هذه المواقع، ويضعون ردودا لقصصهم لإيهامهم بمشروعية أعمالهم.

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وتابعت اللجنة: (تقوم تلك الشركات والأشخاص باستغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضورا عاليا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية).

مخالفة الذوق العام

وسبق أن أثارت ليلى اسكندر غضب السعوديات حين فتحت عليهن النار بعدما هاجمنها واتهمنها بمخالفة الذوق العام بالمملكة عقب جلسة تصوير لها ظهرت فيها بفساتين جريئة.

#ليلي_اسكندر_تخالف_الذوق_العام رواج مقطع من سناب الفنانة ليلى اسكندر خلال جلسة تصوير في مدينة جدة استنكر فيه المغردون أزياءها، ويرون فيها مخالفة للذوق العام. pic.twitter.com/FpMLDfKHdG — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 27, 2020

وكتبت ليلى اسكندر حينها عبر (سناب شات) منشور قالت فيه: (خيرا تفعل سوا تلقی.. شانين علي حملة في تويتر بعض السلاتيح.. على أساس أنا متمشية في الشوارع مفصخة…. اللي استحوا ماتوا…. أنا ليلى إسكندر ما حد يعلمني الصح من الغلط … أنا مو بالشارع یا مريضة أنت وهي أنا في احتفال خاص في شاليهات ومنتجع على البحر).

بغض النظر عن موضوعها كله بس بعلق ع اخر جمله .. الدعم المجاني توقف !!!

محد بحاجتك ولا بحاجة دعمك ومحد شهرك غير هالديره اللي قاعده تمنين على بناتها بهالدعم !!!!

بس اذا صفة عمل الخير والكرم مو فيك لاتتصنعينها لان بيجي يوم وبيكون شكلك غبي ويفشل وانتي تتخلين عنها #ليلى_اسكندر pic.twitter.com/CtQotn6gRB — زيتونه – كود نمشي ZT1 (@Bnt_alwaleed1) August 28, 2020

ورأت ليلى اسكندر أن فستانها ليس جريئاً كما قالوا، وتابعت: (فستاني لفوق الركبة وأنا عالبحر، عادي ترا ألبس مايوه زیکم، بس أنا ما أسويها، لأني أحترم زوجي وولدي من قناعة، قانونًا أساسا لست مجبرة بلبس العباءة وألبسها أنا شخصية، لذلك أنتم فقط مجرد رمم تحاول توصل للقمم بس).

وأضافت الممثلة اللبنانية: (انسوا إنكم تنتصرون لأن حنا في بلد القانون واللي فيكم يحاول في عهد اللافساد يغلط على أحد وشوفو النتيجة .. والدعم المجاني توقف.. انسوها ليلى اللي قبل).

واستطردت: (اشتهيت انزل البحر ما استجرأت خفت يصوروني وأنا ما أدري وأنا في منتجع والكل لابس مايوه وعادي بس أنا خفت ويلا يلا طلعت من الشاليه قدام شوي تصورت ولا نزلت البحر حتی… وبالآخر طلعو الهاشتاغ… اعرف مين مطلعو.. وواضحة شخصية ….لكن كفي).

وأضافت: (تخيلي عاد لو تجرأت ولبست مايوه وهذا في منتجع يعني کامباوند ريزورت يعني قانونا ممنوع أحد يقربلي أو يصورني….وما سويتها… انطميت في الشاليه من اول ما وصلت وأوصي اللي حولي تكفون انتبهو لا حد يصور… وأنا طلعت اتصور فوتوشوت طلعت على الحديقة اللي قدام الشاليه وترجاني مدير أعمالي أنزل أتصور على البحر ما رضيت ولا سويتها…. أقصى ما سويت لبست فستان مسكر الين تحت الركبة وصرت تراند).

وأثار رد ليلى اسكندر على السعوديات، غضبهن من جديد، واستمروا بمهاجمتها إلى حد المطالبة بترحيها من السعودية بعد تطاولها على فتياتهن.

صورة خادشة للحياء

أما أحمد السالم، فقبل نحو شهرين أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبة بحقه لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

ولم تذكر الهيئة حينها اسم أحمد السالم بشكل صريح، وجاء في التصريح أن المخالف مقيم في المملكة وتهمته عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة، وبناءاً على ذلك وتم إيقاع عقوبة الغرامة عليه بواقع 10 آلاف ريال سعودي.

وأكد الجمهور حينها أن المقصود هو أحمد السالم، لأن الخبر جاء تزامناً مع نشره صورة أظهرت جسده عارياً من الجزء العلوي للجسد.

احمد السالم له سوابق وتم تغريمة مبلغ 10 الاف بسبب عرض محتوى مخل بالاداب العامة وخادش للحياء

يعني ماتاب المفروض غرامتة تكون مضاعفة دام عنده سوابق بمخالفة النظام pic.twitter.com/qytL1EHKg9 — دوغلاس 🇸🇦 🐪⛺️ (@FzoLaha) July 29, 2021

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