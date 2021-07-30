منتخب مصر لكرة اليد يهزم السويد ويتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو (شاهد)

تأهل منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السويد في دور الثمن النهائي من البطولة بنتيجة 27-22، في مباراة شهدت القوة والسيطرة للمنتخب المصري على مجريات اللقاء.

منتخب مصر لكرة اليد والتأهل

ونجح منتخب مصر لكرة اليد من الاقتراب من حسم المركز الثاني من المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، ضمن أفضل 8 منتخبات في الأولمبياد لأول مرة منذ بطولة سيدني عام 2000.

وتعد المواجهة الرابعة في منافسات أولمبياد طوكيو أمام منافسه منتخب السويد، والذي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 27-22 نقطة، حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في المباراة الأولى على البرتغال بنتيجة 31-37.

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وتلقى الخسارة في الجولة الثانية أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 27-32، وكذلك نجاحه في تحقيق الفوز على اليابان في الجولة الثالثة بنتيجة 29-33 نقطة خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب مصر لكرة اليد والميدالية

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط بعد الفوز الأخير على منافسه السويد إلى 7 نقاط، خلف المتصدر الدنمارك متصدر المجموعة، فيما جاء منتخب السويد في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن منتخب مصر.

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بينما جاء منتخب اليابان في المركز الثالث، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب البحرين في مسابقة رياضة كرة اليد في أولمبياد طوكيو2021.

المواجهة القادمة في أولمبياد طوكيو

وسيخوض منتخب مصر أمام نظيره منتخب البحرين يوم الأحد القادمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات رياضة كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021.

ويحمل منتخب مصر آمال التتويج بميدالية في لعبة جماعية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركة في تاريخ الأولمبياد والبطولات الدولية.

والله وعملوها الرجالة 👏.. منتخب مصر لكرة اليد يفوز على السويد وصيف العالم 27/22 🥳 🤾‍♂️#أولمبياد_طوكيو pic.twitter.com/tC8YzQ2zCS — CBC Egypt (@CBCEgypt) July 30, 2021

بعد الأداء الجيد الذي ظهر فيه المنتخب في أولمبياد طوكيو وتحقيق الفوز على البرتغال واليابان، فيما تلقى الخسارة الوحيدة من منتخب الدنمارك خلال منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية.

وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2021 “أولمبياد طوكيو”، التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الجاري، حتى يوم الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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