مي عمر تصدم جمورها وتكشف اصابتها بمرض مفاجئ .. اكتشِفوا حالتها الآن (شاهد)

كشفت الفنانة المصرية مي عمر، عن اصابتها بمرض مفاجئ، قبل أسبوعين، لكنّها طمأنت متابعيها أنها الآن تتعافى وهي أفضل بكثير من قبل .

وقالت مي عمر على حسابها في انستغرام: “قبل أسبوعين ، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة”.

وتابعت مي عمر: “ومع ذلك ، كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة ؛ بفضل عيادات اسبتاليا، قاموا بتزويدني بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا بالإضافة إلى المعامل والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل”.

وقدّمت مي عمر شكرها للأطباء على دعمهم السريع. وختمت بالقول: “الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى”.

View this post on Instagram A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

“مي عمر أفضل من ياسمين صبري”

خلال استضافتها في برنامج (مع الفارس) على قناة (الرشيد) العراقية، الذي يقدمه الاعلامي العراقي نزار الفارس، قالت الفنانة المصرية منة فضالي، إن الفنانة ميّ عمر افضل من زميلتها ياسمين صبري..

وفي اللقاء قالت إن الممثلة ياسمين صبري لها ظروف خاصة وزوجها ينتج لها الاعمال الفنية، وهي تراها انسانة جميلة لكنها ممثلة ضعيفة.

اقرأ ايضاً: فاليري أبو شقرا بغرفة العمليات بعد الولادة مباشرة وتوأمها بحضنها (شاهد)

وأشارت الى ان ياسمين صبري اشترت الشهرة .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك