منتخب قطر يودع منافسات الكونكاكاف بعد خسارته أمام أمريكا في مباراة مثيرة (فيديو)

ودع منتخب قطر منافسات بطولة الكأس الذهبية “الكونكاكاف”، بعد خسارته أمام نظيره منتخب أمريكا بهدف نظيف دون رد، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين التي جمعتهم على ملعب “أوستن إف سي” الأمريكي.

هدف منتخب أمريكا في شباك منتخب قطر

وأحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم الأمريكي جياسي زارديس اللاعب البديل في الشوط الثاني من اللقاء، والذي سجله في الدقيقة ال86 بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء من زميله نيكولاس جيواتشيني.

منتخب قطر وإهدار ركلة الجزاء

وأضاع منتخب قطر “العنابي” ركلة الجزاء الذي تحصل عليها في مجريات أحداث الشوط الأول، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفار واحتساب ضربة الجزاء، إلا أن لاعب المنتخب القطري حسن الهيدروس الذي سددها بقوة باتجاه مرمى منتخب أمريكا لكنها مرت من فوق عارضة شباك المرمى.

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وأهدر لاعبو المنتخب القطري العديد من الفرصة في إحراز التقدم في المباراة والفوز على منتخب أمريكا، من أبرزهم المهاجم المعز علي وحسن الهيدروس وأكرم عفيف.

منتخب قطر يودع بطولة الكاس الذهبية (الكونكاكاف) من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من المنتخب الامريكي بهدف. pic.twitter.com/OU9xMCHl2O — معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) July 30, 2021

وفشل المنتخب القطري “العنابي” في الوصول إلى المباراة النهائية على لقب كأس الذهبية “الكونكاكاف”، ليتأهل نظيره منتخب أمريكا إلى نهائي المسابقة.

مشواره في البطولة

وبدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس الذهبية “الكونكاكاف”، في المجموعة الرابعة من المسابقة بتحقيق التعادل أمام منافسه بنما ثلاثة أهداف لكلا المنتخبين، ثم بعدها تحقيق الانتصار على جرانادا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

رسـمياً🚨🚨: منتخب قطر🇶🇦 يغادر بطولة الكأس الذهبية . pic.twitter.com/Ow8uYRyKj9 — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) July 30, 2021

وكذلك التفوق على منتخب الهندوراس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وواجه المنتخب القطري في دور الربع النهائي منافسه منتخب السلفادور.

ليتمكن من تحقيق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة وقوية بين المنتخبين، لكنه فشل أمام منتخب أمريكا في دور النصف النهائي.

وسيواجه منتخب أمريكا نظيره منتخب المكسيك بعد تحقيقه الفوز على كندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية على لقب كأس الذهبية “الكونكاكاف”.

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب قطر تم استضافته في تلك البطولة في إطار استعداداته ومشاركته في مونديال كأس العالم 2022، الذي ستستضيفه دولة قطر.

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