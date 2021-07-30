فيديو الراقصة لوسي يثير الغضب ويضعها في ورطة خلال حفل بالساحل!

أثارت الراقصة المصرية لوسي موجة جدل وغضب واسعين، إثر ظهورها بفيديو وهي تردد لفظاً خارجاً أثناء رقصها وغنائها في أحد الملاهي الليلة بالساحل الشمالي.

رقص وغناء ولفظ خارج!

وبدأت القصة حين نشرت الصفحة الخاصة بالملهى الليلي، فيديو تظهر به لوسي وهي ترقص وتغني وتردد لفظاً خارجاً، ما جعل المتابعون يعبرون عن غضبهم وصدمتهم بها.

وجاء في التعليقات: (ده اللي اسمه جنان، وقلة قيمة على كبر)، (دي لوسي معقول)، (عادي كده؟!)، و(إيه دي مطربة آخر الزمان).

بينما هاجمت أخرى صفحة الملهى الليلي وكتبت: (فيه فيديوهات ليها في المكان أحلى من كده، ميصحش تنزلوا لها مقطع واحد انتم عارفين انه حيجيب كلام كتير مش حلو عليها وهى كانت ضيفة في مكانكم).

نقابة الموسيقيين تُعلق

وفي أول تعليق لنقابة الموسيقيين في مصر، قال الفنان حلمي عبد الباقي إن النقابة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الفنانة لوسي حتى الآن لحين انعقاد المجلس.

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وأشار عبد الباقي فى تصريح لصحيفة (اليوم السابع) المصرية إلى أن المجلس سينعقد بعد عودة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين من الأردن حيث يحيي حفلا موسيقيا هناك، وأن واقعة تداول فيديو مصور من الساحل الشمالى للراقصة لوسي وهي تردد لفظا خارجا ستكون على طاولة المناقشة بين أعضاء المجلس، وسيتم بعده اتخاذ قرار حال إثبات صحة الواقعة.

ونوه عبد الباقي أن لوسي عضوا بنقابة الموسيقيين بالفعل، وأن تلك الواقعة قديمة منذ 3 أسابيع أو يزيد وتم تداولها مؤخرا، مؤكداً أنه إذا صحت ستتحول الراقصة إلى التحقيق، وعلى أساسه، سيتخذ مجلس الموسيقيين قراره.

أما الملهى الذي غنت به لوسي، فقد حذف الفيديو لاحقاً بناء على طلب الراقصة.

مدير أعمال لوسي يتهم الإخوان!

من جهته، استنكر مدير أعمال لوسي، الانتقادات التي طالت الأخيرة مؤكدًا أنّ هذا المقطع عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال نادر سعيد في تصريح لصحيفة (الوطن) المصرية، إنّ لوسي لم تتلفظ بأي لفظ خارج، إذ كانت تُحيي أصدقاءها، ووصفتهم بـ(أحلى ناس).

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واتهم سعيد لجاناً إلكترونية تنتمي لجماعة الإخوان بالوقوف وراء هذا المقطع الذي خضع لعملية مونتاج بحسب تعبيره، مضيفا: (ده شغل إخوان عاوزين يشوهوا سمعة لوسي).

وأضاف سعيد: (لوسي سيدة محترمة، ليس من الممكن التلفظ بأي ألفاظ خارجة، ولو هي متعودة تقول ألفاظ زي دي، كان سهل أوي تشتم وتقول ألفاظ خادشة للحياء، عندما فقدت أعصابها بعد اكتشافها مقلب رامز جلال).

وأكد مدير أعمال لوسي أن الفيديو قديم ويعود إلى ما قبل شهرٍ تقريبًا، في إحدى قرى الساحل الشمالي، مشيراً إلى أنها كانت مدعوة في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وأشار سعيد إلى أن لوسي لم تهتم بالجدل المثار والهجوم الذي تعرضت له بشأن هذا الفيديو، لا سيما أنها تشعر بآلام خفيفة بعد حصولها على لقاح كورونا.

لوسي: أنا ست محترمة

هذا وقد خرجت الراقصة عن صمتها ونفت قطعاً ما تم تداوله في الفيديو مؤكدة أن هناك سوء فهم أو تلاعب ما حدث في صوتها.

وقالت الراقصة المصرية في تصريح لموقع (في الفن): (كنت بغني على المسرح وحواليا أصحابي وكنت بحييهم وأقول (أحلى أحلى أحلى ناس) ولكن الميكروفون كان به عيب فني قطع الصوت في بعض الكلمات، ولهذا فهم البعض الموضوع بشكل خاطيء).

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وتابعت الراقصة المصرية: (أنا ست محترمة، ولبسي كان محتشم ومش عريان، وفي ناس عايزة تفسر الكلام على هواها هو أنا قلت إيه غير أحلى فيها إيه كلمة أحلى فيها قلة أدب؟.. بقول أحلى ناس أحلى جمهور، أنا مخارج الألفاظ عندي كويسة طب أعمل إيه؟).

ونوهت لوسي إلى أنها لم تكن في حفل جماهيري، بل في عيد ميلاد أحد أصدقائها بحضور عدد من الفنانين، مثل محمد فؤاد ومصطفى حجاج، وأنها صعدت للمسرح كي تحيي الجمهور وتقول (أحلى ناس)، وهي العبارة التي أسيئ فهمها.

لوسي: الفيديو خضع لمونتاج

واستطردت لُوسي: (لو واخدين الجملة غلط دي حاجة تخصهم متخصنيش، أنا بحترم نفسي وبحترم الناس، ومفيش مناسبة علشان أقول لفظ خارج ومحدش قالي حاجة وحشة عشان أقول لفظ خارج، اسمعوا فايزة أحمد وأم كلثوم بيقولوا حرف الحاء ازاي).

واتهمت لُوسي متداولوا الفيديو بإخضاعه لمونتاج كي يبدو أنها تقول لفظاً خارجاً، مؤكدة أن هذا الأمر حدث معها سابقاً وتم استقطاع جزء من كلامها أثناء حديثها عن إحدى زميلاتها.

وختمت: (أنا مبغلطش في حد واللي بيشتمني بقوله الله يسامحك).