حمو بيكا في ورطة بسبب سيارته الذهبية .. و10 آلاف جنيه تنقذه! (شاهد)

تصدر اسم مغنى المهرجانات الشعبية، المصري حمو بيكا، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مجموعة صور لسيارته الذهبية أثناء كلبشتها من قبل رجال المرور في الإسكندرية.

حمو بيكا يخالف القانون

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن شرطة المرور أوقف سيارة حمو بيكا لوقوفها في مكان مخالف وغير مخصص للوقوف.

وذكرت صحيفة (الوطن) المصرية، أنه وأثناء مشاهدة أحد ضباط المرور في محافظة الإسكندرية، وقوف سيارة مخالفة، جرى على الفور كلبشة السيارة التي اتضح أنها تعود لحمو بيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمو بيكا ما أن رأى ذلك توجه إلى ضابط المرور، وبعدما طلب منه الضابط رخصة السيارة ورخصته، أخبره مغنى المهرجانات أنها غير موجودة، فتم التحفظ عليه وعلى السيارة وإيداعها في (حضانة) السيارات المضبوطة من قبل رجال المرور.

خمسة تهم مختلفة

ويواجه حمو بيكا في هذه الواقعة 5 تهم مختلفة، وهي وقوف سيارته في مكان غير مخصص للوقوف، وقيادة سيارة برخصة سير منتهية، وعدم وجود رخصة قيادة، واستخراج زجاج ملون، ووتغيير شكل السيارة ومعالمها.

وبعد التحفظ على بيكا، قامت النيابة العامة بالإسكندرية بإخلاء سبيله بعدما قام بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن سيارته لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، استعدادًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لسيارة بيكا أثناء قيام ونش تابع لإدارة مرور الإسكندرية بـ(كلبشة) السيارة داخل شارع فؤاد، دائرة قسم شرطة العطارين.

إشادة بالضابط

وأشاد الناشطون بتصرف شرطي المرور، وكان التعليق الأكثر تداولاً أن (لا أحد فوق القانون) وسط تعليقات مرحبة بتطبيق إدارة المرور للقانون على الجميع بغض النظر عن شهرته.

وذكر الناشطون أن الضابط الشهم هو شاهر قمره الذي قام بكلبشة السيارة بعد مشادة كلامية بينه وبين بيكا عقب سؤال الضابط عن الرخص الخاصة بالسيارة.

هذا وقد وجه بيكا رسالة لمتابعيه عبر صفحته الخاصة على انستجرام، حيث نشر صورته وأرفقها بتعليق جاء في نصه: (طول ما اخواتي وجمهوري معايا، هفضل افرح الناس).

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هذا وقد وقعت مشاجرة قبل أسابيع فقط بالضرب والشتم بألفاظ خارجة، في مارينا في الساحل الشمالي بين مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا وآخرين .

ووقع الشجار بعد اصطدام سيارة حمو بيكا بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشمالي.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية، عن أحمد ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي.

وقال إنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمّو بيكا.

وقال ان بيكا نزل من سيارته رانج روفر مع 4 من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب وتحطيم زجاج السيارة بالطوب.

واكد ان الشجار استمر نحو ساعة ونصف، مضيفاً انهما قالا لبيكا ان كان له حق سيأخذه بهدوء، ولا فائدة من الضرب وقلة الأدب، لكنه رد بالقول: “أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمّو بيكا”.

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واضاف أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ.

وذكر ان بيكا حينما اخذ المبلغ بدأ يضحك في وجوههم وبعدها خرج الطرفان من النيابة بالتراضي.

من جانبهم، علّق مغردون على المشاجرة، ووصفوا ما قام به حمو بيكا ورفاقه بالبلطجة.

سيارة ذهب

في شأن آخر نشر مطرب المهرجانات المصري الشهير حمو بيكا، قبل ايام صورا أثارت جدلا واسعا لسيارته الجديدة والتي تم طلائها بالذهب عيار 24.

ونشر بيكا، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“وهو بجانب السيارة وعلق عليها بقوله: ”عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24″.

منع التعامل مع حمو بيكا

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدر قرارا رسميا يقضي بمنع التعامل مع 5 من مطربي المهرجانات الشعبية في مصر، من بينهم المطرب حمّو بيكا.

جاء القرار في بيان رسمي صدر بعد اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين الأحد، وحدد البيان أسماء المطربين الخمسة وهم: حمو بيكا، ونور التوت، ومسلم، وعنبة، وأحمد موزة.

وأشار البيان إلى أن القرار نافذ بحق المطربين الخمسة لحين تصحيح أوضاعهم داخل النقابة، بالانضمام إليها بعد اجتياز الاختبارات.

وأكد البيان أن القرار يسري على كل من هو ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح الأوضاع واجتياز الاختبارات.