الفنان الكويتي علي كاكولي متهم بتجارة المخدرات وممثلون متورطون معه! (شاهد)

يواجه الفنان الكويتي علي كاكولي اتهامات بحيازة المخدرات، وذلك بعدما أعلنت صحف كويتية، يوم الأربعاء الماضي، إصدار النيابة العامة قرارا بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

علي كاكولي في ورطة

واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل (ع.ك) دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح، أو ذكر تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية، ما جعل البعض يزج باسم علي كاكولي في التهمة.

وهو ما دعى محاميا دفاع علي كاكولي لإصدار بيان رسمي للرد على تلك الاتهامات التي انتشرت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحاميان حنان الصباح وحسن الحوتري، في بيان رسمي نشره علي كاكولي بنفسه عبر حسابه على (انستجرام)، إن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعائلته.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبت الجميع من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله، لافتاً إلى أن من يتناقل هذا الخبر لا يريد الخير إنما الشر.

حساب شاهين يؤكد!

وطالب البيان بعدم المساهمة بتداول الخبر من قبل الأفراد ووسائل الإعلام والوكالات، مهدداً من يقوم بترويج الشائعات يضع نفسه أمام المساءلة القانونية بحسب ما ورد في النص.

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لكن حساب شاهين الشهير لمح إلى أن علي كاكولي فعلاً متورط بقضية المخدرات، وأعاد نشر بيان المحاميان، وأرفقه بتعليق: (بيان الفنان علي كاكولي لم ينف أنه مسجون، ولم يتطرق إذا كانت قضية مخدرات أم لا).

وكانت صحيفة (القبس) الكويتية قد ذكرت أن الفنان المتهم أفاد أثناء التحقيق معه بأنه أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية، وهو ما زاد الشك حيث يقوم علي كاكولي بتصوير مسلسل (الهروب) في لبنان.

وذكرت الأنباء أن القبض على علي كاكولي وضع منتج مسلسل (الهروب) في مأزق، وهو المنتج اللبناني جمال سنان في مأزق، حيث كان وقّع معه عقداً لبطولة المسلسل الذي يستعد لتصويره في لبنان، وتشاركه البطولة االفنانة الكويتية شجون الهاجري.

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ولم يعرف إن كان سيتم استبدال كاكولي بممثل آخر أم سيتم الانتظار ريثما يتم الانتهاء من التحقيق معه في حال ثبت أنه الممثل المقصود.

شركاء آخرون

بدوره، نشر الصحفي الأمني المختص بعالم الجريمة ​الكويتي أبو طلال الحمراني أن القضية متورط بها أشخاص آخرون غير الممثل المذكور.

وقال الحمراني في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): (القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانيه والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!).

القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانيه والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 27, 2021

وقال الحمراني في تغريدة أخرى: (الممثل المتهم بجلب المخدرات كشف عن اسم ممثلة مشهورة وممثل شاب هم شركاؤه بأحد شقق بيروت استأجروها للتعاطي).

الممثل المتهم بجلب المخدرات كشف عن اسم ممثلة مشهورة وممثل شاب هم شركاؤه بأحد شقق بيروت استأجروها للتعاطي 🤦‍♂️#مشاهير_الحشيش https://t.co/YwKvnJkb4Q — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 28, 2021

ورداً على بيان محاميا كاكولي، قال الحمراني: (اعزائي المحامين أنا لا أذكر أحد قام بذكر إسم الممثل علي كاكولي غيركم في بيانكم المنشور اليوم ، وأنا أقترح عليكم بأن يظهر اليوم الفنان بنفسه بفيديو ينفي تهمة احتجازه ويقضي على الاشاعات على قولتكم.).

اعزائي المحامين أنا لا أذكر أحد قام بذكر إسم الممثل #علي_كاكولي غيركم في بيانكم المنشور اليوم ، وأنا أقترح عليكم بأن يظهر اليوم الفنان بنفسه بفيديو ينفي تهمة احتجازه ويقضي على الاشاعات على قولتكم. pic.twitter.com/N1eElQwXbN — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 29, 2021

وختم سلسلة تغريداته حول الأمر بالقول: (لو أن تهمة الممثل الكويتي تعاطي أقول الله يستر عليه ويشفيه ما يضر إلا نفسه لكن التهمة الموقوف عليها هي الإتجار بالمخدرات!!).

لو أن تهمة الممثل الكويتي تعاطي أقول الله يستر عليه ويشفيه ما يضر إلا نفسه لكن التهمة الموقوف عليها هي الإتجار بالمخدرات!! — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 30, 2021

من هو علي كاكولي؟

وعلي كاكولي هو فنان كويتي يبلغ من العمر 34 عاماً، وكانت بدايته كانت خلال المسرح الشبابي وهو خريج تمثيل وإخراج من (المعهد العالي للفنون المسرحية)

و شارك علي كاكولي في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها (جادة 7)، (قلوب حائرة)، (ليلة عيد)، (دفعة بيروت).

واقتحم كاكولي عالم الغناء عام 2014 بأغنية (من الألف)، و(معاك)، ومؤخرا أطلق أغنية باللهجة المصرية بعنوان (النفخة الكدابة) والتي حققت نجاحاً كبيراً.

المخدرات في الكويت

الجدير بالذكر أن تعاطي المخدرات في الكويت بين المراهقين والشباب، أصبح مصدر قلق للمسؤولين.

ومازاد من تفاقم الظاهرة، تفشي أنواع جديدة تتطلب وضع آلية مختلفة عما سبق في محاولة للحدّ منه.

وهناك عوامل زادت نسبة تعاطي المخدرات في الكويت بين المراهقين والشباب، منها وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت الوصول إليها.

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هذا وقد ظهرت أيضاً أنواع جديدة منها تباع بأسعار رخيصة ويمكن للمراهقين الحصول عليها.

وتكثر عمليات تهريب المخدرات إلى الكويت، ويعمد المهربون إلى وضعها داخل البضائع القادمة من البلاد، أو عن طريق سفن الصيد. التي تدخل إلى الكويت بشكل رسمي.

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