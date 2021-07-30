الخطوط الجوية القطرية تكشف حقيقة رسم منسوب لها يتعلق بمتطلبات الدخول الى قطر

نفت الخطوط الجوية القطرية ما يتداول من رسم توضيحي منسوب لها يتعلق بمتطلبات الدخول الى دولة قطر، وقالت انه غير صحيح ومفبرك وليس له أساس من الصحة.

ودعت الخطوط الجوية القطرية في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر الجمعة، جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين الى متابعة الموقع الالكتروني وقنوات الاتصال الرسمية لوزارة الصحة العامة للاطلاع على اي معلومات او تحديثات جديدة تتعلق بسياسة السفر والعودة الى دولة قطر .

واهابت الخطوط الجوية القطرية بالجميع التأكد من مصداقية المعلومات عبر المواقع الرسمية فقط.

الخطوط الجوية القطرية .. “شركة طيران العام” و “أفضل درجة رجال أعمال”

هذا، وفازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة “شركة طيران العام 2021 ” ضمن جوائز موقع AirlineRatings لتقييم شركات الطيران.

كما حصدت الناقلة القطرية كذلك جائزة “أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط ” وجائزة “أفضل خدمة تقديم للأطعمة” وجائزة “أفضل درجة رجال أعمال”.

وبذلك تكون الناقلة قد حصلت على جائزة أفضل درجة رجال أعمال بفضل مقاعد كيوسويت، للعام الثالث على التوالي.

اقرأ ايضاً: شركة الخطوط الجوية القطرية تتفوق على الإماراتية

وتمنح AirlineRatings لتقييم شركات الطيران؛ جائزة “شركة طيران العام” إلى شركة الطيران ذات الممارسة العامة الأفضل في قطاع الطيران، والتي تُعنى بالابتكار في المنتجات، وشبكة الوجهات المُثلى والسلامة العامة.

كما يتم منح جميع جوائز AirlineRatings لتقييم شركات الطيران؛ استنادًا إلى معايير تقييم صارمة تمّ وضعها من قبل أخصائيين ذوي خبرة واسعة في قطاع الطيران.

أكبر الباكر: ملتزمون بتقديم أعلى معايير الأمان والسلامة

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:”إنه لمن دواعي سرورنا أن تحصل الخطوط الجوية القطرية على جائزة “شركة طيران العام 2021” و جائزة “أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط” وجائزة ” أفضل خدمة تقديم للأطعمة” وجائزة “أفضل درجة رجال أعمال” ضمن جوائز موقع AirlineRatings لتقييم شركات الطيران”.

وتابع: كان قطاع الطيران قد شهد على مدار الأشهر الـ 16 الماضية؛ أيّاماً عصيبةً، بيد أن الناقلة القطرية واصلت عملياتها واستمرت بالوقوف إلى جانب مسافرينا ومساعدتهم، في الوقت الذي اضطرت فيه العديد من شركات الطيران الأخرى إلى إيقاف عملياتها بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19.

واكد مواصلة السعي للوصول إلى آفاقٍ جديدة، وإرساء أفضل المعايير في قطاع الطيران، لنتيح للمسافرين تجربة السفر المُثلى، إذ يعدّ التميّز عاملاً أساسيّاً في صميم كافة عملياتنا. كما أننا ملتزمون بتقديم أعلى معايير الأمان والتعقيم والسلامة على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء، فضلاً عن خدماتنا ذات طراز 5 نجوم”.

“مقعد كيوسويت”

ويعدّ مقعد كيوسويت واحداً من منتجات الخطوط الجوية القطرية الحديثة والمتطوّرة، ويتيح للمسافرين إمكانية الاستمتاع بتجربة السفر من الدرجة الاولى على متن مقصورة درجة رجال الأعمال.

كما يتميز مقعد كيوسويت أيضاً بأنه أول مقعد في العالم يضمّ سريراً مزدوجاً على درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى حواجز الخصوصية التي يمكن تحريكها ليتمكّن المسافرون في المقاعد المتجاورة من الحصول على جناحهم الخاص في الأجواء، وهو أمرٌ يعدّ أيضاً الأول من نوعه في قطاع الطيران.

اقرأ ايضاً: لأول مرة منذ 2017.. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها عبر الأجواء السعودية

وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر الآن رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً.

كما تقدم سياسة حجوزات مرنة رائدة في قطاع الطيران، تتيح للمسافرين إمكانية تغيير الوجهة ومواعيد حجوزات السفر لعدد غير محدود من المرات، بالإضافة إلى استرداد ثمن التذاكر دون رسوم إضافية لجميع التذاكر التي تم إصدارها قبل 31 أغسطس 2021، للسفر بحلول 31 مايو 2022.