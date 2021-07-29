محمد الشناوي حامي عرين منتخب “الفراعنة” يصنع التاريخ في أولمبياد طوكيو

كعادته محمد الشناوي حارس منتخب مصر وفريق الأهلي المصري يتألق ويسير على خطى الكبار الذين سجلوا الأرقام التاريخية مع منتخبات بلادهم في البطولات الدولية الكبرى، وهو ما يفعله هذا اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

محمد الشناوي حارس الأهلي

وقدم المصري الشناوي البالغ من العمر 32 عامًا، في قيادة منتخب مصر “الفراعنة” إلى دور الربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد تحقيق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد، نجح من تسجيلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.

محمد الشناوي يصنع التاريخ في طوكيو 🔝🧤 الشناوي يصبح أول حارس مصري في التاريخ يشارك في جميع البطولات الكبرى 🇪🇬🧤 كأس العالم ✅

كأس أمم إفريقيا ✅

الألعاب الأولمبية ✅

كأس العالم للأندية ✅

دوري أبطال إفريقيا ✅ pic.twitter.com/oMSQTG3Jv6 — Yallakora (@Yallakoranow) July 22, 2021

ونجح الشناوي في تقديم الأداء البطولي في دور المجموعات والحفاظ على نظافة شباكه في المباراة أمام منتخب أستراليا، ليضرب بذلك موعدًا مع منتخب البرازيل في دور الربع النهائي، بعد قيامه بالتصديات المميزة التي كادت أن يودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو.

محمد الشناوي ومسيرته الكروية

وقد بدأ الحارس المصري الشناوي رحلته في عالم كرة القدم مع فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر” لمدة ثمانية أعوام، وبعدها اللعب للعديد مع الأندية المصرية من أبرزها حرس الحدود وطلائع الحدود وبتروجيت قبل أن العودة مرة أخرى إلى المارد الأحمر المصري.

بعد انتهاء دور المجموعات بأولمبياد طوكيو محمد الشناوي سابع أفضل لاعب في البطولة كلها و أفضل حارس مرمى🦅♥️ pic.twitter.com/ezXm2J3KGR — Social Ahlawy | سوشيال أهلاوي (@socialahlawy22) July 28, 2021

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وكان الشناوي يصنف في السابق الحارس الثالث في مصر بعد شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، لكنه اجتهد وثابر على نفسه حتى أصبح اليوم الحارس الأول في القلعة الحمراء وكذلك فرض نفسه كحارس منتخب مصر في المشاركات الدولية.

لم يعرف اليأس

ولم يعرف الشناوي طريق اليأس والإحباط رغم جلوسه على مقاعد البدلاء ما يقارب من موسم ونصف، لكن تألقه فرض نفسه على الجميع رفقة فريق الأهلي المصري.

ليشارك مع منتخب مصر الأول في منافسات كأس العالم 2018م بروسيا الأخيرة، وقدم أداءً مميزًا في تلك البطولة.

تصدي الحارس محمد الشناوي العظيم في مبارة مصر اليومpic.twitter.com/Z6OvBZ84Tb — Screen Mix (@ScreenMix) July 28, 2021

وقد تألق في مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأوروغواي، خلال اللقاء الافتتاحي في منافسات كأس العالم 2018م، بعد نجاحه في التصدي للعديد من الكرات الصعبة، وكان ذلك نقطة كبيرة في مسيرة الكروية مع المشاركات الدولية.

وظل الشناوي عمود أساسي على حراسة مرمى الأهلي وكذلك المنتخب المصري، وتألقه في كأس أمم أفريقيا 2019 و2020، على الرغم من خروج منتخب مصر من منافسات الدور ال16 من منافسات أمم أفريقيا إلا أنه لم توجه له القصور في الأداء.

الألقاب والانجازات

وتوج الحارس محمد الشناوي بخمسة ألقاب في الدوري المصري مع فريق الأهلي، وبطولتين في السوبر المحلي ولقبين في دوري أبطال أفريقيا ولقب السوبر الأفريقي بجانب برونزية كأس العالم الأندية.

وانضم الحارس محمد الشناوي إلى صفوف فريق الأهلي المصري في أغلى صفقة بين صفوف اللاعبين المنضمين إلى صفوف المارد الأحمر في صيف عام 2016، حيث بلغت قيمته التسويقية ب2 مليون و500 ألف يورو متفوقًا على زملائه في الفريق.

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