فيديو متحرش أبها داخل حمام السيدات يثير ضجة واسعة في السعودية

تفاعلت الشرطة السعودية مع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة وتصدر التريند تحت عنوان ( متحرش أبها )، وأعلنت القبض على الفاعل.

متحرش أبها

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر (سناب الداخلية) أجزاء من المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها، معلنةً القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): (تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها).

وأضاف الدباش في البيان أن الحادث تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، كاشفاً أن المتحرش مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

دخل معها حمام السيدات

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل الشاب.

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة بنفسها عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

Hashtag summary? A man is assaulting a female inside women’s toilet in Abha 😳😳👇🏽 #متحرش_ابها pic.twitter.com/DTS3dVEM8v — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 27, 2021

ولم تكشف الفتاة عن صورة المتحرش، ويسمع بالفيديو وهو يحاول إعطائها رقمه أو حسابه على تطبيق (سناب شات) وهو ما أصرت على رفضه وحاولت إفهامه ذلك ولكن دون جدوى.

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ولم يكتف الشاب المتحرش بملاحقة الفتاة داخل أروقة المجمع التجاري بل حاول لمس جسدها أيضاً بالقوة، وقام بشتمها أكثر من مرة.

المتحرش اليمني

وحين رفعت الفتاة الهاتف بوجه المتحرش وأخبرته أنها تقوم بتصويره، وهددته بنشر المقطع ليتم القبض عليه، أجابها ساخراً: (سأتصل بعلي نجم)، في إشارة للإعلامي الكويتي، وهو ما أثار استيائها.

وتصدر هاشتاج (متحرش ابها) التريند في السعودية، وسط جدل بين المغردين ما بين من انتقد تصرف الفتاة وتشهيرها بالشاب، والأغلبية طالبوا بالقبض عليه، وادعوا أنه يمني، ودشنوا هاشتاج آخر بعنوان (المتحرش اليمني)، قبل أن يتبين بحسب بيان الشرطة أنه سعودي.

اصدق نظرية شفتها ، المشكله يذكرون العيال بكل شي انهم تحرشو فيهم واذا قلنا التزمي بامر ربك قالت يتحرشون بالاطفال تبي توصل لحاجتها عشان يسهلون طريقة الانفتاح اللي يبونها ومن غير كذا فيه تحرش كثير بنت مع بنت بس طبعا مايذكرونها عشان ماتطلع صورتهم مو حلوه قدام الناس

#المتحرش_اليمني pic.twitter.com/0OwhaAsVj4 — جـَاز |2k🎈. (@a55wr) July 28, 2021

ياكثر اشباه الرجال الله يبيدهم ولا يبقي منهم احد #متحرش_ابها — ذكريات | ١٩٩٥ (@Y_io9) July 28, 2021

بخصوص التشهير بالمتحرشين من قبل الجهات المختصة ، ايش وضعه؟ ليش هذه العينات لسى موجودة بيننا #متحرش_ابها — Just Sayin ♂ (@JustSayingUS) July 28, 2021

تحرش من نوع آخر

وتشهد السعودية العديد من حوادث التحرش التي توثقها الفتيات بأنفسهن وينشرنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي مايو الماضي تداول ناشطون فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة شباب، بإلقاء قوارير فارغة على فتاة في أحد الشوارع العامة بالسعودية.

ويظهر الشباب بالفيديو وهم يقذفون فتاة ترتدي عباءة ملونة، بقوارير فارغة، بسبب لون عباءتها، وذكر المغردون أن الواقعة حدثت في سكيت بارك الرياض.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين استنكروا تصرف الشبان، ورأوا أنه منافي للأخلاق ومفهوم الحرية الشخصية.

فتاة توثق لحظة التحرش بها

وقبلها بأيام وثقت فتاة في السعودية أيضاً لحظة قيام شابين بمعاكستها، أثناء جلوسها مع صديقتها فيما يبدو أنها استراحة بأحد الشوارع في مدينة الطائف.

وقالت الفتاة في الفيديو وهي تصوّر الشابين: (شوفو ذول ، يبغو يجلسو معانا)، فيما تراجع الشابان وقاما بمحاولة إخفاء وجهيهما كي لا يظهرا في التصوير .

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وسألت الفتاة الشابين بطريقة استهزائية: (تبون قهوة والا …)، ليرد أحدهما: (نبي امك)!.

وردت الفتاة: (يلا انقلع انت وراسك الكبير .. تقول ديك).

متحرش الطائف

وسبق أن وثقت فتاة سعودية أيضاً لحظة تحرش رجل ملتحي بها وبصديقتها، وذلك في مدينة الطائف أيضاً.

ويظهر الرجل الملتحي بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الثوب دون شماغ أو عقال.

ويقترب المتحرش من الفتاتين، فتسأله إحداهما عما يريده، فيجيب: (لا أريد شيء، أريد أن أتحدث فقط)، فتهدده إحداهما بالشرطة.

وعلقت الفتاة على الفيديو، بأن المتحرش قام بملاحقتهما إلى أن وصلتا إلى مكان مهجور، فأمسك جزءاً حساساً في جسدها. وأمسك يد صديقتها وقام بتقبيلها، بحسب ادعائها.

وتصدر حينها هاشتاج #متحرش_الطايف منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) في المملكة، طالب خلاله المغردون. سرعة القبض عليه، بينما رجح معظمهم أن المتحرش لم يكن في وضع طبيعي.

#متحرش_الطائف This is why it is trending pic.twitter.com/pHrcFgbFX1 — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) March 21, 2021

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وسبق أن أفادت وكالة (واس) الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : (يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

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