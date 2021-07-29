تفاصيل البقع السوداء الظاهرة على أجساد الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو

أثارت البقع الغريبة السوداء الظاهرة على أجساد عدد من الرياضيين المشاركين في أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، تساؤلات الجماهير حول معرفة أسبابها.

البقع السوداء وأولمبياد طوكيو

وليست المرة الأولى التي تظهر تلك البقع السوداء على أجساد عدد من الرياضيين، حيث سبق وأن ظهرت على كل من السباح الياباني أكيرا نامبا وكايل تشالمرز من دولة أستراليا في دورات سابقة من الأولمبياد.

وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن تلك البقع السوداء قد ظهرت في أولمبياد “ريو دي جانيرو” التي أقيمت في دولة البرازيل 2016، على ظهر اللاعب الأولمبي الأمريكي مايكل فيليب الحائز على الميدالية الذهبية، وكذلك لاعب الجمباز الأمريكي أليكس نادور.

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وتشكل تلك العلامات السوداء الظاهرة على أجساد عدد من اللاعبين والمعروفة ب “الحجامة”، وهي علاج قديم له جذور تاريخية قديمة في الشرق الأوسط وآسيا.

جذور الحجامة

واستخدمت الحجامة في العصور القديمة، ولأكثر من خمسة آلاف عام، ولم يستطع العلماء والباحثون في العصر الحاضر تحديد أوّل من استخدمها من البشر القدماء، إلّا أنّهم اكتشفوا بعض الآثار الدالة على استخدامهم للحجامة.

ويتم من خلالها استعمال بعض الأدوات البدائية البسيطة مثل الكؤوس المعدنيّة، وقرون الثيران، وأشجار البامبو، ومن الحضارات القديمة التي استعملتها: الصينيون، والفراعنة، والهنود، والبابليون، والرومان، والعرب قبل الإسلام، والمسلمون بعد الإسلام.

فوائد الحجامة

وللحجامة العديد من الفوائد الصحية من أبرزها، معالجة ارتفاع ضغط الدم، وعلاج الصداع النصفي، ومعالجة مشاكل البشرة، وعلاج أمراض ضعف الخصوبة والتوتر والاكتئاب، كما أنها تنشط الدورة الدموية في جسم الإنسان وكذلك علاج أمراض الدم.

منافسات أولمبياد طوكيو

وقد انطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في ال23 من شهر يوليو/ تموز من الشهر الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

وتقتصر تلك المنافسات على حضور اللاعبين دون حضور الجماهير بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا “كوفيد 19” في دولة اليابان.

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