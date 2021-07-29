انتصار الشراح انتكست حالتها ودخلت العناية المركزة وزوجها يطلب الدعاء لها

في إشارة إلى تدهور وضعها الصحي بشكل خطير، طلب مازن التميمي، زوج الفنانة القديرة انتصار الشراح، من الجميع الدعاء لزوجته بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى وليستون ب‍لندن.

وفي تصريحات لصحيفة “الأنباء” المحلية قال التميمي إن زوجته انتصار الشراح ترقد حاليا بالعناية المركزة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف:”أم سالم بيد الله وما تحتاج إلا الدعاء من محبيها وجمهورها في جميع الدول الخليجية والعربية، لعل وعسى ان تقوم بالسلامة وترجع للكويت وأهلها بصحة وعافية.”

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كما شكر زوج انتصار سفارة الكويت في لندن والمكتب الصحي التابع لها على ما بذلوه من جهود في متابعة حالة زوجته الصحية ونقلها من مستشفى «رويال فري» إلى مستشفى «وليستون» بكل يسر.

أحدث ظهور لانتصار الشراح

وفيما يعد أحدث ظهور لها تداول عدد من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لانتصار الشراح برفقة ابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتها الكويت إلى بريطانيا، منتصف يوليو الجاري داعين لها بالصحة والشفاء العاجل.

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه

ترجعين لنا بالسلامة يا أطيب قلب

أسأل الله لكِ الشفاء العاجل

بهذة الأيام المباركة يارب كن معها

لا تنسوها من دعائكم 🌸🍃#إنتصار_الشراح pic.twitter.com/25Sz4BZN2K — ميرو 🎶🎙🎶 (@Meroo46244132) July 14, 2021

أزمة انتصار الشراح الصحية

هذا وتعاني الفنانة انتصار، من تطورات أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

من هي انتصار الشراح؟

وانتصار الشراح هي ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية.

وانتقلت الشراح بعدها إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً مع شريكها الفنان داود حسين.

وخلال مسيرتها أخرجت عملاً وحيداً، وقدمت 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية.

لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود.

وتعرضت الفنانة الكويتية، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.

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