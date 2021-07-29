أكرم توفيق: نحن أقوى المنتخبات في البطولة وسنقاتل من أجل الفوز على البرازيل

علق نجم المنتخب المصري الأولمبي أكرم توفيق، عقب فوز منتخب بلاده على منافسه منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 بهدفين نظيفين دون رد.

أكرم توفيق ومباراة البرازيل

وقال اللاعب أكرم توفيق في تصريح له عبر وسائل الإعلام المصرية بعد المباراة، قائلاً: ” مبروك لمنتخب مصر، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب البرازيل”.

وأردف توفيق، ” تعاهدنا جميعًا على مواصلة المشوار في البطولة وعدم توديع أولمبياد طوكيو 2021، والحمد الله كنا على قدر المسؤولية”.

أكرم توفيق عبر بي إن سبورتس 🗣️ 💬" تعاهدنا على عدم الخروج.. وسنثبت قوتنا" pic.twitter.com/HU2OGHoNMp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 28, 2021

أكرم توفيق وتحقيق الفوز

وأضاف، ” منتخب مصر ليس كما يعتقد البعض أنه ضعيفًا، ونحن من أقوى المنتخبات في البطولة، وسنحترم منتخب البرازيل، ولن نلتفت أبدًا إلى الفوز عليه في المباراة الودية التي جمعتنا معه وسنقاتل من أجل الفوز”.

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ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2021″، على حساب منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد.

منتخب مصر وأستراليا

وافتتح أولى أهداف اللقاء منتخب مصر في الدقيقة ال 44 عن طريق أحمد ياسر ريان بعد عرضية جميلة من رمضان صبحي، ليسجلها اللاعب بأقدامه على يمين حارس مرمى منتخب أستراليا.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 85 عن طريق اللاعب البديل عمار حمدي، بعدما استغل كرة مرتدة من حارس منتخب أستراليا سددها زميله ناصر المنسي ليسجلها داخل شباك مرمى أستراليا.

إشادة ثلاثية في #أوضة_اللبس بـ لاعب منتخبنا الأوليمبي " أكرم توفيق " pic.twitter.com/Ggk5n6qnQj — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) July 28, 2021

وبهذه النتيجة نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 على حساب منتخب أستراليا الذي ودع البطولة.

وسيواجه منتخب مصر مواجهة صعبة أمام منتخب البرازيل حامل الميدالية الذهبية السابقة في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016م.

ترتيب المجموعة في منافسات أولمبياد طوكيو

يتربع منتخب إسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما في ثاني الترتيب منتخب مصر برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث منتخب الأرجنتين متساويًا مع منتخب مصر بنفس النقاط إلا أنه فشل في التأهل بفارق هدف وحيد، وفي أدنى ترتيب المجموعة منتخب أستراليا الذي لم يحرز أي من النقاط في منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

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