هكذا احتفلت ميريام فارس بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات (شاهد)

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أنّ الإمارات منحتها الإقامة الذهبية.

ونشرت ميريام فارس عبر حسابها في انستغرام فيديو من الإمارات وعلّقت عليه: “كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الامارات العربية المتحدة ، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا”.

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وتواصل الإمارات منح العديد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية، “الإقامة الذهبية”، من بينهم فنانين وشخصيات إعلامية ورياضيين.

ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات؟

وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن برنامج الإقامة الذهبية هو نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

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ويتيح النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

ومن أبرز مشاهير العالم الذي حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونوفاك ديكوفيتش (لاعب تنس)، واللاعب الفرنسي بول بوغبا، الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، لويس فيغو (لاعب كرة قدم معتزل)، الممثل شاروخان، وغيرهم.

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أما مشاهير العرب: الفنان المصري محمد رمضان، خالد سليم (مطرب)، الفنانة لطيفة، المطرب وليد توفيق، الاعلامية وفاء الكيلاني و زوجها تيم حسن، الفنان راغب علامة، الفنانة نجوى كرم، نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، نيللي كريم، ياسر العظمة، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، نادين نجيم، أنابيلا هلال، عمرو دياب، بسام كوسا، مروان خوري، نبيلة عبيد، نانسي عجرم، عابد فهد، جومانة مراد، وغيرهم.

الفئات المؤهلة للحصول على هذه الإقامة الممتدة هي:

الحاصلين على شهادات الدكتوراة.

الأطباء كافة.

مهندسين الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.

متفوقي الجامعات المعتمدة بالإمارات بمعدل 3.8 وأكثر.

الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.

أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

لكن في الحقيقة، كان ذلك، جزءا يمثل فقط في قائمة أوسع يسمح لها بالحصول على الإقامة الذهبية، والتي تشمل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلبة النوابغ.

الإمارات تفتح باب التقدم “للإقامة الذهبية” للأطباء المقيمين

واليوم الأربعاء، دعت حكومة الإمارات، جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

وأوضحت وكالة “وام”، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة.

وأوضحت الوكالة أن القرار “يعزز شعورهم (الأطباء) بالاستقرار، ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميا”.

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