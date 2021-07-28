منتخب مصر لكرة اليد أمام اليابان في أولمبياد طوكيو
منتخب مصر لكرة اليد أمام اليابان في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

منتخب مصر لكرة اليد يهزم اليابان في منافسات أولمبياد طوكيو (فيديو)

كتب وطن
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حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على منافسه اليابان، بنتيجة 33-29، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

منتخب مصر واليابان

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التقدم في النتيجة بفارق 7 نقاط بعد انتهاء مجريات الشوط الأول بنتيجة 18-11، ثم واصل تألقه في الشوط الثاني لينتهي المباراة بنتيجة 33-29.

وتعد المواجهة الثالثة لمنتخب مصر لكرة اليد في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على البرتغال بنتيجة 31-37، قبل أن يخسر في الجولة الثانية بنتيجة 27-32.

منتخب مصر وفرصة التأهل

وقد رفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده من النقاط إلى أربع نقاط، ليحتل بذلك في المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف منتخب الدنمارك والسويد المتساويان برصيد 6 نقاط لكل منهما.

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وبات منتخب مصر لكرة اليد قريب من التأهل إلى دور الثمن النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، حيث أن من المقرر أن يتأهل أربعة منتخبات عن كل مجموعة في منافسات أولمبياد طوكيو.

وسيخوض منتخب مصر المواجهة القادمة والمقرر يوم الجمعة القادمة، أمام نظيره منتخب السويد ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات رياضة كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021.

المرة الأولى 

ويحمل منتخب مصر آمال التتويج بميدالية في لعبة جماعية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركة في تاريخ الأولمبياد والبطولات الدولية.

بعد الأداء الجيد الذي ظهر فيه المنتخب في أولمبياد طوكيو وتحقيق الفوز على البرتغال واليابان، فيما تلقى الخسارة الوحيدة من منتخب الدنمارك خلال منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية.

وسيكون على منتخب مصر الأولمبي حسم المواجهتين المقبلتين أمام منتخب السويد والبحرين، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

وتستمر فعاليان دورة الألعاب الأولمبية الذي انطلقت في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس/آب القادم المقامة في اليابان في ظل إجراءات وقائية مشددة من وباء فيروس كورونا ودون حضور الجماهير.

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