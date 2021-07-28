منتخب مصر لكرة اليد يهزم اليابان في منافسات أولمبياد طوكيو (فيديو)

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على منافسه اليابان، بنتيجة 33-29، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

منتخب مصر واليابان

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التقدم في النتيجة بفارق 7 نقاط بعد انتهاء مجريات الشوط الأول بنتيجة 18-11، ثم واصل تألقه في الشوط الثاني لينتهي المباراة بنتيجة 33-29.

وتعد المواجهة الثالثة لمنتخب مصر لكرة اليد في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على البرتغال بنتيجة 31-37، قبل أن يخسر في الجولة الثانية بنتيجة 27-32.

منتخب مصر وفرصة التأهل

وقد رفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده من النقاط إلى أربع نقاط، ليحتل بذلك في المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف منتخب الدنمارك والسويد المتساويان برصيد 6 نقاط لكل منهما.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وبات منتخب مصر لكرة اليد قريب من التأهل إلى دور الثمن النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، حيث أن من المقرر أن يتأهل أربعة منتخبات عن كل مجموعة في منافسات أولمبياد طوكيو.

انتهت المباراة.. منتخب مصر لكرة اليد يفوز على اليابان بنتيجة 33 / 29 ويقترب من لدور ربع نهائي الأولمبياد 💥#Olympics2021 pic.twitter.com/Qh7KGQ7ZWj — المحترفين المصريين EgyProf (@egypro18) July 28, 2021

وسيخوض منتخب مصر المواجهة القادمة والمقرر يوم الجمعة القادمة، أمام نظيره منتخب السويد ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات رياضة كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021.

المرة الأولى

ويحمل منتخب مصر آمال التتويج بميدالية في لعبة جماعية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركة في تاريخ الأولمبياد والبطولات الدولية.

فوز منتخب مصر لكرة اليد على اليابان بنتيجة 33-29🤾‍♂️💪 ترتيب المجموعة 📊 1- الدنمارك 6 نقاط

2- السويد 6 نقاط

3- مصر 4 نقاط

4- البرتغال 2 نقطة

5- البحرين 0 نقطة

6- اليابان 0 نقطة المباراة القادمة: السويد يوم الجمعة 🇸🇪 pic.twitter.com/fRV8666evs — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) July 28, 2021

بعد الأداء الجيد الذي ظهر فيه المنتخب في أولمبياد طوكيو وتحقيق الفوز على البرتغال واليابان، فيما تلقى الخسارة الوحيدة من منتخب الدنمارك خلال منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية.

وسيكون على منتخب مصر الأولمبي حسم المواجهتين المقبلتين أمام منتخب السويد والبحرين، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

للتاريخ 😍🇪🇬💪 لقطات من فوز منتخب مصر لكرة اليد على اليابان 33-29 في أولمبياد طوكيو 2020 🤾‍♂🏆#TeNTV pic.twitter.com/hWSll4Es1o — TeN TV (@TeNTVEG) July 28, 2021

وتستمر فعاليان دورة الألعاب الأولمبية الذي انطلقت في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس/آب القادم المقامة في اليابان في ظل إجراءات وقائية مشددة من وباء فيروس كورونا ودون حضور الجماهير.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك