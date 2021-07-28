رقص نوال الزغبي في كواليس أغنيتها (أرقص) يحقق مشاهدات قياسية في ساعات! (شاهد)

لا تزال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تتصدر التريند في لبنان والدول العربية بأغنيتها الجديدة (أرقص)، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نوال الزغبي مقطعي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، من كواليس تصوير فيديو كليب (أرقص)، ظهرت خلالهما وهي ترقص مرتدية فستاناً أسود مفتوح وآخر توتي طويل.

(اللي بعينو يحسدنا يتشطر ويقلدنا)

وأرفقت نوال الزغبي تعليقاً على مقطع منهما، بكلمات من الأغنية وكتبت: (واللي بعينو بيحسدنا يتشطر ويقلدنا).

وحسد المقطعان أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كما اقترب عدد مشاهدات أغنية ارقص لنوال الزغبي عبر (يوتيوب) من ثلاثة ملايين.

مايا دياب تبارك لنوال الزغبي

هذا وقد عبّرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن اعجابها بأغنية(​أرقص​) ​لنوال الزغبي​، وكتبت عبر حسابها الخاص على (تويتر): (الناس مشغولة بالامور الحياتية الصعبة وانا منن بس تآخد بريك قلت خليني”أرقص”على غنية نوال الجديدة.. مبرووووووك النجمة الذهبية الغنية الحلوة).

الناس مشغولة بالامور الحياتية الصعبة وانا منن بس تآخد بريك قلت خليني #أرقص على غنية نوال الجديدة ..مبرووووووك النجمة الذهبية الغنية الحلوة @NawalElZoghbi — Maya Diab (@mayadiab) July 26, 2021

واعتبرت نوال الزغبي الأغنية، تحدياً للظروف التي يعيشها الوطن العربي بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، وكتبت بتغريدة عبر (تويتر): (مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها دائما بحاجة لفسحة أمل وسعادة).

وتابعت نوال الزغبي: (اغنية ارقص هيي طاقة إيجابية بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة).

مع كل الظروف اللي عم نمروء فيها دائما بحاجة لفسحة امل وسعادة🙏❤️

اغنية #ارقص هيي طاقة إيجابية ❤️

بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الاحزان واعباء الحياة https://t.co/2LKxcyirXY pic.twitter.com/HFyNGeB47Z — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 23, 2021

وأرفقت نوال تغريدتها بصورة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها، وبدت فيها بوجه أكثر امتلاءً، وكأنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

أحلام تبارك لنوال الزغبي

كما باركت الفنانة الإماراتية أحلام لنوال بمناسبة طرح (ارقص)، وأعادت نشر تغريدة الفنانة اللبنانية وعلقت: (مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي ارقص).

مبروك الكليب الجديد #نوال_الزغبي_ارقص https://t.co/dmKEX7ciqp — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

لتعيد نوال نشر ما كتبته أحلام معلقة: (شكرا يا ملكة).

منافسة على التريند

وتتنافس نوال مع مواطنتها نانسي عجرم على تصدر التريند، خاصة أن كلتاهما طرحتا كليباتهما الجديدة في نفس الوقت.

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ومع ذلك، هنأت نانسي عجرم، الزغبي​ بعد إطلاق أغنيتها (ارقص) وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على (تويتر) قائلة: (الأغنية حلوة وصيفية والكليب كملها بأحلى صورة ألف مبروك نوال على أرقص و عالألبوم عكس الطبيعة)

الأغنية حلوة وصيفية و الكليب كملها بأحلى صورة 💫 ألف مبروك نوال على #أرقص و عالألبوم #عكس_الطبيعة ❤@NawalElZoghbi — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 21, 2021

كذلك، دعمت الفنانة اليسا، الزغبي عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، وكتبت: (خليكي دايما عكس الطبيعة النجاح ما بيحب الناس العاديين.. ‏مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب).

خليكي دايما #عكس_الطبيعة! 😁

النجاح ما بيحب الناس العاديين 😉

مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب@NawalElZoghbi — Elissa (@elissakh) July 14, 2021

وأغنية (ارقص) من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وأخرج الكليب فادي حداد.

ويتضمن ألبوم (عكس الطبيعة) لنوال الزغبي 4 أغنيات، إثنتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية، وتم تصويرهم على طريقة الفيديو كليب.

تسمم نوال الزغبي

وفي سياق آخر، تداولت حسابات إخبارية الأسبوع الماضي أنباءً عن تعرض نوال الزغبي لتسمم حاد أثناء إقامتها بأحد الفنادق في سوريا، حيث أحيت حفلاً هناك بعد سنوات غياب.

وذكرت تلك الأنباء أن التسمم الغذائي بسبب طعام الفندق، هو الذي تسبب بحالة تسمم لنوال الزغبي، وهو ما نفته الأخيرة وخرجت عن صمتها لكشف الحقيقة.

وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي في (تويتر): (‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي).

وتابعت الفنانة اللبنانية: (الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح).

قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن..

هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح 🙏#SheratonMaaretSednaya #Syria — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 18, 2021

وفي وقت سابق، كشفت الزغبي تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها ونُقلت لأحد المستشفيات حينها.

حفل سوريا بعد غياب

وغردّت الزعبي أيضاً عبر (تويتر): (الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير).

الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير 🙏 خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 17, 2021

وأصرت نوال على إستكمال حفلها الغنائي في سوريا الجمعة الماضي على الرغم من إصابتها بوعكة صحيّة طارئة.

وقد أطلت نوال على جمهورها في سوريا بعد غياب سنتين بسبب الأوضاع، بجمبسوت أبيض، وغنّت رغم تعبها، ورغم الارهاق وعادت إلى لبنان لتدخل المستشفى بحالة طارئة.

وقبل الحفل بساعات، طلب طبيب نوال الخاص منها العودة وعدم الصعود إلى المسرح، لكنها رفضت، وأنهت الحفل ثم توجهت مباشرة إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت حيث لازمت المستشفى ليلاً.

وعاين الزغبي فريق طبي وقدّم العناية اللازمة لها تحت إشراف طبيبها الخاص، وعادت نوال إلى منزلها.