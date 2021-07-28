تصريحات وزير الصحة أحمد السعيدي تغضب الأطباء وحملة شعبية بالسلطنة لإنصافهم

تسببت تصريحات حديثة لوزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي، في موجة غضب بين الأطباء العمانيين ما دفع النشطاء للتضامن معهم وتدشين حملة شعبية لمناصرتهم.

وكان أحمد السعيدي قد صرح لإذاعة “الوصال” العمانية بأن العجز في القطاع الصحي ليس ماليا وإنما في الحصول على كفاءات العمل.

#الوصال| #وزير_الصحة: العجز في القطاع الصحي ليس ماليا وإنما في الحصول على كفاءات العمل#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/1spta0l3rN — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) July 27, 2021

وهو ما اعتبره الأطباء طعنا بهم وبمهنيتهم وكتب طبيب عماني باسم أمجد ردا على تصريحات وزير الصحة:”إذا ما فيه كفاءة، ليش ما تغلقوا كلية الطب؟ ليش مخليين الناس تخسر سنيين عمرها تكد وتكدح؟.”

اذا ما فيه كفاءة، ليش ما تغلقوا كلية الطب؟ ليش مخليين الناس تخسر سنيين عمرها تكد وتكدح؟

وهذا التصريح لا أرضاه كطبيب عماني بتاتا، نعمل ونكد وفي مناوبات العيد والاجازات نسوي شغل ونغطي أقسام بشخص واحد وفي الأيام العادية ٣ أشخاص يسووها!!! #طبيب_عماني_يعمل_دون_حقوق pic.twitter.com/FjOtiHveZj — Amjad です (@amj5441) July 28, 2021

وتابع رافضا تصريح الوزير:”وهذا التصريح لا أرضاه كطبيب عماني بتاتا، نعمل ونكد وفي مناوبات العيد والاجازات نسوي شغل ونغطي أقسام بشخص واحد وفي الأيام العادية ٣ أشخاص يسووها!!”

كما سلط ناشطون الضوء على تناقض تصريحات السعيدي، حيث سبق وأن صرح بأن هناك أزمة مالية وأن راتب أطباء الامتياز 750 ريالا، وهو فعلا أجر قليل، حسب قوله وقتها مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لمراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية.

“طبيب عماني يعمل دون حقوق”

من جانبهم تضامن العديد من النشطاء العمانيين مع الأطباء ضد تصريحات الوزير عبر وسم “طبيب عماني يعمل دون حقوق”، وكتبت أمل البريكي:”يكفي أنهم ضحوا بأنفسهم في جائحة فيروس كورونا ويستحقوا أن يعطوا حقوقهم كاملة لهم منا كل الشكر والتقدير.”

يكفي أنهم ضحوا بأنفسهم في جائحة فيروس كورونا.. ويستحقوا أن يعطوا حقوقهم كاملة لهم منا كل الشكر والتقدير..👩‍⚕️👨‍⚕️#طبيب_عماني_يعمل_دون_حقوق — أمل البريكيه (@amalalbraikia) July 28, 2021

وكتب مغرد:”كلمة شكرًا لن توفيكم حقكم، حقًا سعيتم فكان السعي مشكورًا، إن جفّ حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرًا.”

كلمة شكرًا لن توفيكم حقكم ،، حقًا سعيتم فكان السعي مشكورًا، إن جفّ حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرًا #طبيب_عماني_يعمل_دون_حقوق pic.twitter.com/XMsgvkGsE5 — ⓕⓐⓣⓜⓐ (@Teacher_70030) July 28, 2021

من جانبه غرد الدكتور عدنان الوحشي عبر الوسم:”أصبح هناك تنافس محموم عالميا لاستقطاب الاطباء،وهناك مؤشرات هجرة لكفاءاتنا الوطنيه الى الخارج لتنشر فكرها وابداعاتها وقدراتها في أماكن أخرى.”

أصبح هناك تنافس محموم عالميا لاستقطاب الاطباء،وهناك مؤشرات هجرة لكفاءاتنا الوطنيه الى الخارج لتنشر فكرها وابداعاتها وقدراتها في أماكن أخرى،همنا الأكبر وديدننا الأهم في أن يستفيد البلد من أبناء بلده ويستفيدوا منه،وان يقطف ثمرة حصاده،بدلا ان يقطفها غيره #طبيب_عماني_يعمل_دون_حقوق — Dr.Adnan Al Wahshi (@AdnanAlWahshi) July 28, 2021

وتابع:”همنا الأكبر وديدننا الأهم في أن يستفيد البلد من أبناء بلده ويستفيدوا منه،وان يقطف ثمرة حصاده،بدلا ان يقطفها غيره”

وقال طبيب يدعى الوليد:”لا نريد مكافآت وجوائز وعبارات “شكرا”. فقط نريد حقوقنا المرسومة وواجباتنا لن نقصر فيها بها أو بدونها.”

لا نريد مكافآت وجوائز وعبارات "شكرا". فقط نريد حقوقنا المرسومة وواجباتنا لن نقصر فيها بها أو بدونها. #طبيب_عماني_يعمل_دون_حقوق — Al Waleed Saud 🩺 (@DrWalid93) July 28, 2021

وزير الصحة العماني أحمد السعيدي

وقال السعيدي في لقائه مع “الوصال” إنه في الأيام الماضية عدد المرضى الذين تم إدخالهم للعناية المركزة مباشرة من منازلهم مرتفع جدا وهذا يدل على مدى شدة هذا المرض وشراسته.

وتابع:”في السلطنة شارفنا على انهيار القطاع الصحي مع وصول المرضى في العناية المركزة إلى 580″

هذا ولفت وزير الصحة العماني إلى أن نتائج الإغلاق تظهر بعد ١٠ أيام إلى ١٤ يومًا والنتائج الحالية مبشّرة ومطمئنة بالنسبة للإغلاق الجزئي.

وأضاف:”وهناك اجتماع قادم الخميس للجنة العليا وستتخذ القرارات المناسبة حول الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالحظر مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية ثابتة”

#الوصال| #وزير_الصحة: وهناك اجتماع قادم بعد غد الخميس لـ #اللجنة_العليا وستتخذ القرارات المناسبة حول الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالحظر مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية ثابتة#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/DOG2kmZSw4 — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) July 27, 2021

كما أشار الوزير إلى أن التسجيل سيبدأ من يوم غد لإعطاء الجرعة الثانية لمن تجاوزوا 10 أسابيع من إعطائهم الجرعة الأولى.

#الوصال| وزير الصحة: اجتماع يوم الخميس لـ #اللجنة_العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد ١٩ وسيصدر بيان ومن المؤمل والمتوقع أن يكون في تخفيف لبعض الاجراءات… pic.twitter.com/Xx8Keg4HFC — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) July 27, 2021

وقال إن هناك إجراءات قيد الدراسة لرافضي أخذ اللقاح.

انخفاض منحنى وفيات كورونا في السلطنة

هذا وأصدرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، بيانًا بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ في السلطنة.

حيث سجلت السلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد (14)وفاة، و (518) إصابة بفيروس كورونا، وتعافي 622 حالة.

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وبذلك يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (295535) حالة، والوفيات إلى (3802) وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين (277632) لتصل نسبة الشفاء إلى 93.9%

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 63.

فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 641 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 272.

وذكر الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني أكد خلال لقاء عبر تلفزيون عُمان، أن إجراءات الإغلاق أسهمت في خفض أعداد الإصابات والمنومين بأكثر من 50 %.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العليا اجتماعا يوم الخميس المقبل لتوضيح الخطوات المستقبلية لإجراءات الحظر.

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