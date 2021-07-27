باتهامات مزعومة لسلطنة عمان.. هكذا حاول وزير دفاع كوريا الجنوبية تبرير فضيحة ألمت به

وجه وزير دفاع كوريا الجنوبية سوه أوك، اتهامات مزعومة لسلطنة عمان، في محاولة منه للدفاع عن موقفه وتبرير فضيحة ألمت به بشأن تفشي فيروس كورونا بين أفراد الجيش الكوري الجنوبي.

وشهد الجيش الكوري الجنوبي مؤخرًا أكبر انتشار الفيروس منذ بدء الوباء، مما دفع بعض الأحزاب بالبرلمان الكوري لاتهام وزير الدفاع “بالتقصير”.

خاصة بعد مغادرة المدمرة “تشونغ هيه” العسكرية إلى إفريقيا للحماية من القراصنة في فبراير الماضي دون تطعيم أفرادها مما أدى لتفشي خطير للفيروس بين طاقمها.

وفي محاولة للدفاع عن موقفه، لجأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي “سوه أوك” يوم الاثنين لاتهام سلطنة عمان بعدم التعاون لتطعيم أفراد طاقم مدمرة وحدة “تشونغ هيه” العسكرية، التي كانت ترسو بالسلطنة مؤقتا، باللقاحات المضادة الفيروس.

وأضاف “سوه” في الجلسة العامة للجنة الدفاع البرلمانية: “لم تسمح سلطنة عمان لنا بتطعيم أفراد الوحدة باللقاحات التي تمتلكها السلطنة، ولم تسمح أيضًا بإحضار اللقاحات إلى السلطنة وتطعيم الأفراد”.

الخارجية تكذب وزير دفاع كوريا الجنوبية

لكن وزارة الخارجية الكورية، التي تعمل على تسهيل هذه الطلبات بين الحكومات، قالت إنها لم تعلم بالمكالمة بين وزارة الدفاع والحكومة العمانية لأن الجيش طلب بشكل “غير رسمي” من الحكومة العمانية.

هذا وقال مسؤول في العاصمة سيول، شريطة عدم الكشف عن هويته: أن هذه المكالمة ترقى بالكاد إلى مستوى” طلب رسمي”، لكن نحن بحاجة إلى شخص كبير يقوم بهذه المكالمة مثل “الوزير نفسه”.

حساب عماني يفند رواية الوزير الكوري

من جانبه أوضح حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر، أنه ليست هناك أي وحدات عسكرية كورية جنوبية بالسلطنة، حتى على مستوى السفارة.

🔴هام🔴

مساء الخير جميعاً

لتوضيح بعض النقاط الواردة في الخبر المتداول ادناه 👈🏻 ليست هناك أي وحدات عسكرية كورية جنوبية بالسلطنة، حتى على مستوى السفارة 👈🏻 وحدة Cheonghae هي وحدة مكافحة قرصنة محمولة على متن السفن الكورية العاملة ضمن قوات الائتلاف الدولي ،،،،،،، pic.twitter.com/ZyXJQzA9Af — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) July 27, 2021

وقال إن وحدة Cheonghae هي وحدة مكافحة قرصنة محمولة على متن السفن الكورية العاملة ضمن قوات الائتلاف الدولي.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، زعم أن وزارة الدفاع فشلت في الحصول على تعاون السلطنة، حيث كانت ترسو مدمرة وحدة تشونغ هيه العسكرية مؤقتا، في تطعيم أفراد الوحدة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على الرغم من إجراء المناقشات معها حول هذه القضية.

وجاء تصريح “سوه” في الجلسة العامة للجنة الدفاع البرلمانية ردا على تصريح النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب “كانغ ديه-سيك” بأنه كان يجب تطعيم أفراد وحدة تشونغ هيه حتى بعد استكمال نشر الوحدة في سواحل أفريقيا.

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وأضاف “سوه” : “لم تسمح سلطنة عمان لنا بتطعيم أفراد الوحدة باللقاحات التي تمتلكها السلطنة، ولم تسمح أيضًا بإحضار اللقاحات إلى السلطنة وتطعيم الأفراد”.

وفيما يتعلق بإعلان السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي “بارك سو-هيون” أن إرسال طائرات النقل العسكرية إلى سواحل أفريقيا لإعادة جميع أفراد وحدة تشونغ هيه العسكرية إلى الوطن كان فكرة الرئيس “مون جيه-إن”، أوضح “سوه” أنه من الصحيح أن الرئيس “مون” أعطى تعليماته بتعبئة طائرات النقل العسكرية لإعادة أفراد الوحدة إلى الوطن.

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