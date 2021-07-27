وفاة المفكر العماني صادق جواد
وفاة المفكر العماني صادق جواد
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هذا هو سبب وفاة صادق جواد سليمان المفكر الكبير الذي بكاه الشعب العماني

كتب محمد أبو يوسف
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فجعت وفاة المفكر والدبلوماسي العماني الكبير صادق جواد سليمان، العمانيين وسارع النشطاء والمفكرين والكتاب والمسؤولين لنعيه.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد توفي صادق جواد سليمان، عن عمر ناهز 85 عاما.

وعن سبب وفاته ذكرت الوكالة أن المفكر العماني توفي فجر اليوم، الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا ونفت تقارير كافة الأنباء المتداولة عن وفاة المفكر صادق جواد بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، مؤكدة انه وفاته بعد صراع مع المرض منذ سنوات.

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وفاة صادق جواد سليمان

ودشن نشطاء تويتر بسلطنة عمان وسما بعنوان “صادق جواد في ذمة الله”، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة ودونت عبره آلاف تغريدات النعي.

خديجة جنكيز تنشر صورا حصرية من داخل منزل صادق جواد

من جانبها شاركت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي بالوسم ونشرت عدة صور خاصة جمعتها بجواد في منزله عندما كانت تزور سلطنة عمان.

وقالت جنكيز:”استضافني الاستاذ صادق جواد الله يرحمه في منزله ايام قيامي ببحثي حول عمان، وقد بهرت من تواضعه ورقيه وعمق افكاره وشخصيته الرائع وغزارة علمه كان فخرا لي ان تعرفت عليه

هو من أهم الشخصيات الفلسفية في الخليج العربي. ”

وتداول النشطاء أبرز كلمات المفكر العماني الراحل، ومنها ما قاله خلال لقاء إذاعي له:”أنا في مرحلة أودع فيها الحياة والشباب يستقبلونها فالعلم عالمهم وليس عالمي”

وتابع:”كلمتي الأخيرة لهم (الحياة عابرة والذي يبقى لك هو رسوخك في استقامتك)”

كما نشر الإعلامي العماني نصر البوسعيدي، نبذة مختصرة عن المفكر العماني الراحل ، ونشر رابط الحلقة والتي تم فيها عبر إذاعة الشبيبة استضافته قبل عام من الآن ببرنامج القرار.

 من هو صادق جواد سليمان؟

ويعد صادق جواد من الكتاب العمانيين القلائل الذين قدموا مجموعة من الكتابات ليستفيد منها الجميع، وتناول أفكارا عميقة تحتاج إلى التأمل فيها.

نشأته وتعليمه

ولد صادق في مطرح بمحافظة مسقط عام 1933م ودرس علوم اللغة والدين في المدرسة.

ثم حصل على ماجستير في السياسة الدولية العامة من معهد الدراسات الدولية العليا، بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكان “جواد” مفكرا وبارعا في مجالات شتى، وكان محبا لإقامة الندوات المعرفية والفكرية للطلاب حتى ينقل علمه ومعرفته لهم.

الوظائف التي شغلها

تعددت الوظائف التي عمل بها صادق جواد سليمان، منها أعمال إدارية وصحفية، كما تولى منصب رئيس الدائرة السياسية- وزارة الخارجية (1977-1979م).

وفي الفترة من (1979 – 1983) أصبح سفيرا مقيما لدى الولايات المتحدة وغير مقيم لدى كندا وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وسفيرا مقيما لدى إيران و غير مقيم لدى تركيا.

وترأس “جواد” مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الفترة من 2010 إلى 2012.

منزل خاص للكتابة والتفكير

كان الكاتب الراحل يحب الهدوء وكتابة المقالات بعيدا عن الأشخاص أو الإزعاج حتى يبدع فيها، ويعد هذا الأمر غريبا لبعض المفكرين، ومن المعروف أنه اشترى منزلا مخصصا له حتى يتمكن من الكتابة والتفكير فيه دون أن يشغله أي أمر آخر.

عاش المفكر صادق جواد سليمان معظم حياته في التفكير والإبداع ولم يترك أي مجال إلا وقرأ فيه وأبدع، وظل يبحث ويجتهد حتى نال مكانة كبيرة في قلوب جميع الناس من حوله وكانوا يفضلون متابعة أحدث مقالاته.

صادق جواد سليمان طاف العالم

سافر “جواد” إلى بلاد عديدة حول العالم وكانوا يستدعونه حتى يستعرض كتاباته على الطلاب من خلال الندوات العلمية التي تقيمها الجامعات.

نال مكانة المحاضر في إحدى الجامعات الأمريكية وأبدع في الإلقاء على الطلاب ومحاورتهم، وكان يحب الحوار القائم على الحرية وإبداء الرأي بينه وبين كل الطلاب والمستمعين.

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