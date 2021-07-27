هذا هو سبب وفاة صادق جواد سليمان المفكر الكبير الذي بكاه الشعب العماني

فجعت وفاة المفكر والدبلوماسي العماني الكبير صادق جواد سليمان، العمانيين وسارع النشطاء والمفكرين والكتاب والمسؤولين لنعيه.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد توفي صادق جواد سليمان، عن عمر ناهز 85 عاما.

🎥 | رحيل الكاتب والمفكر والدبلوماسي#صادق_جواد بعد مسيرة طويلة

من العطاء الفكري والأدبي، هذه أبرز محطات حياته.#صادق_جواد_في_ذمة_الله@shuoon_om pic.twitter.com/yiLI6pneMz — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) July 27, 2021

المفكر والدبلوماسي السابق صادق جواد سليمان -رحمة الله عليه-: "الكفاءة والأمانة أساس بناء مجتمع سليم وصلب" #صادق_جواد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/Wh3DC78Cf6 — جميـــلة الزيــدي (@JameelaAlzeedi) July 27, 2021

وعن سبب وفاته ذكرت الوكالة أن المفكر العماني توفي فجر اليوم، الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

فقدنا اليوم وهو فقد جلل جناح من أجنحة الفكر والحكمة في سلطنة عمان..

خالص العزاء لأسرته الكريمة ولجميع محبيه..

إنا لله وإنا إليه راجعون…#صادق_جواد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/4iYpc2LJiQ — موسى الأمير (@MoosaAlamir) July 27, 2021

هذا ونفت تقارير كافة الأنباء المتداولة عن وفاة المفكر صادق جواد بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، مؤكدة انه وفاته بعد صراع مع المرض منذ سنوات.

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وفاة صادق جواد سليمان

ودشن نشطاء تويتر بسلطنة عمان وسما بعنوان “صادق جواد في ذمة الله”، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة ودونت عبره آلاف تغريدات النعي.

نابغة ، فيلسوف ، مفكر وأنت تشاهد مقابلات له تصيب بحالة من الذهول لكثرت علمه وراجحة عقله يخاطب العقل بطريقة مُذهله ، هذا المفكر العظيم للاسف ظلم إعلاميًا لطالما تمنيت ان احظى بحديث معه رحم الله هذا المفكر العظيم وغفر له وجعل علمه نافعًا له #صادق_جواد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/o3mwdRx6li — 𝓪𝓵𝔃𝓪𝓲𝓷👒🦋 (@al3zain) July 27, 2021

بموت هذا الرجل العظيم بعلمه وخلقه وحسن تفكيره، نخسر الكثير لكن سنة الله هي لا تبديل رحم الله الدكتور صادق جواد #صادق_جواد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/sOBUD1xChj — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 27, 2021

خديجة جنكيز تنشر صورا حصرية من داخل منزل صادق جواد

من جانبها شاركت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي بالوسم ونشرت عدة صور خاصة جمعتها بجواد في منزله عندما كانت تزور سلطنة عمان.

استضافني الاستاذ صادق

جواد الله يرحمه في منزله ايام قيامي ببحثي حول #عمان وقد بهرت من تواضعه ورقيه وعمق افكاره وشخصيته الرائعه

وغزاره علمه كان فخرا لي ان تعرفت عليه

هو من أهم الشخصيات الفلسفيه في الخليج العربي. #صادق_جواد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/6oTXW4B49O — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) July 27, 2021

وقالت جنكيز:”استضافني الاستاذ صادق جواد الله يرحمه في منزله ايام قيامي ببحثي حول عمان، وقد بهرت من تواضعه ورقيه وعمق افكاره وشخصيته الرائع وغزارة علمه كان فخرا لي ان تعرفت عليه

هو من أهم الشخصيات الفلسفية في الخليج العربي. ”

الصوره فيها المرحوم وهو يودعنا عند باب العماره بعد نزل معنا للخارج لكي يرشدنا لطريق العوده عبر الشارع الرئيسي

الله يرحمك ويجعل الجنه مأواك #صادق_جواد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/DCE2wSMVno — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) July 27, 2021

وتداول النشطاء أبرز كلمات المفكر العماني الراحل، ومنها ما قاله خلال لقاء إذاعي له:”أنا في مرحلة أودع فيها الحياة والشباب يستقبلونها فالعلم عالمهم وليس عالمي”

"أنا في مرحلة أودع فيها الحياة والشباب يستقبلونها فالعلم عالمهم وليس عالمي" كلمتي الأخيرة لهم " الحياة عابرة والذي يبقى لك هو رسوخك في استقامتك" #صادق_جواد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/EV5mFRnxGq — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) July 27, 2021

وتابع:”كلمتي الأخيرة لهم (الحياة عابرة والذي يبقى لك هو رسوخك في استقامتك)”

كما نشر الإعلامي العماني نصر البوسعيدي، نبذة مختصرة عن المفكر العماني الراحل ، ونشر رابط الحلقة والتي تم فيها عبر إذاعة الشبيبة استضافته قبل عام من الآن ببرنامج القرار.

نبذة مختصرة عن المفكر العماني الراحل #صادق_جواد_في_ذمة_الله

رابط الحلقة والتي تم فيها عبر إذاعة @shabiba استضافته قبل عام من الآن ببرنامج #القرار .. https://t.co/tsAb1tbQF1 pic.twitter.com/JxZJ8JRwPH — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) July 27, 2021

من هو صادق جواد سليمان؟

ويعد صادق جواد من الكتاب العمانيين القلائل الذين قدموا مجموعة من الكتابات ليستفيد منها الجميع، وتناول أفكارا عميقة تحتاج إلى التأمل فيها.

نشأته وتعليمه

ولد صادق في مطرح بمحافظة مسقط عام 1933م ودرس علوم اللغة والدين في المدرسة.

ثم حصل على ماجستير في السياسة الدولية العامة من معهد الدراسات الدولية العليا، بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكان “جواد” مفكرا وبارعا في مجالات شتى، وكان محبا لإقامة الندوات المعرفية والفكرية للطلاب حتى ينقل علمه ومعرفته لهم.

الوظائف التي شغلها

تعددت الوظائف التي عمل بها صادق جواد سليمان، منها أعمال إدارية وصحفية، كما تولى منصب رئيس الدائرة السياسية- وزارة الخارجية (1977-1979م).

وفي الفترة من (1979 – 1983) أصبح سفيرا مقيما لدى الولايات المتحدة وغير مقيم لدى كندا وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وسفيرا مقيما لدى إيران و غير مقيم لدى تركيا.

وترأس “جواد” مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الفترة من 2010 إلى 2012.

منزل خاص للكتابة والتفكير

كان الكاتب الراحل يحب الهدوء وكتابة المقالات بعيدا عن الأشخاص أو الإزعاج حتى يبدع فيها، ويعد هذا الأمر غريبا لبعض المفكرين، ومن المعروف أنه اشترى منزلا مخصصا له حتى يتمكن من الكتابة والتفكير فيه دون أن يشغله أي أمر آخر.

عاش المفكر صادق جواد سليمان معظم حياته في التفكير والإبداع ولم يترك أي مجال إلا وقرأ فيه وأبدع، وظل يبحث ويجتهد حتى نال مكانة كبيرة في قلوب جميع الناس من حوله وكانوا يفضلون متابعة أحدث مقالاته.

صادق جواد سليمان طاف العالم

سافر “جواد” إلى بلاد عديدة حول العالم وكانوا يستدعونه حتى يستعرض كتاباته على الطلاب من خلال الندوات العلمية التي تقيمها الجامعات.

نال مكانة المحاضر في إحدى الجامعات الأمريكية وأبدع في الإلقاء على الطلاب ومحاورتهم، وكان يحب الحوار القائم على الحرية وإبداء الرأي بينه وبين كل الطلاب والمستمعين.

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