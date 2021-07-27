نادين الراسي تنشر صورتها بـ”البكيني” وتكشف عن معاناتها بسبب أوضاع لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسميّ في انستغرام، صورةً لها مرتدية البكيني (لباس البحر).

وانتشر فيديو للفنانة نادين الراسي تتحدث فيه عن معاناتها مع الإنقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي في لبنان.

وظهرت نادين بشعر مبلول، وقالت: “هذا الحمام رقم 3 لليوم، الكهرباء تنقطع بشكل كثيف وبس تنقطع مندبق ونستحم بمياه باردة”.

وأضافت: “عندما تعود الكهرباء للانقطاع ندخل للاستحما، بكرا بس يبطل في ماي شو منعمل؟”.

آخر أعمال نادين الراسي

جدير بالذكر أنّ الفنانة اللبنانية شاركت مؤخراً ببطولة مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” إلى جانب الفنان اللبناني ​زياد برجي​ والممثلة السورية ​هبة نور​ ومحمد خير الجراح، وأنجو ريحان، وهشام حداد وعدد من الممثلين.

ويناقش المسلسل فكرة تعدد الزوجات، ولكن بطريقة كوميدية لا تخلو من الرومانسية.فيما تألقت نادين بدورها في العمل وباتت حديث متابعيها في كل حلقة أطلت بها.

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خطيب نادين

وعن علاقتها بخطيبها مجد دعبول أكدت في تصريحاتٍ سابقة، أنها “تحبّه كثيرا لأنه غيّر حياتها”.

وكشفت بأنه “يصغرها بسبع سنوات فهو يبلغ 34 من العمر وهي 42”.

وتحدثت الممثلة اللبنانية عن زواجها وسبب تأخر إحتفالها به حتى اليوم.

وقالت الفنانة ان ولديها التوأم من زوجها السابق جيسكار ابي نادر هما السبب.

واعترفت نادين بأنها تعرّضت للضرب من قبل زوجها الثاني وأنها واجهت الأمر بضربه أيضاً.

نادين الراسي

والفنانة نادين، هي شقيقة المغني جورج الراسي، تزوجت للمرة الأولى من ” حاتم حدشيتي ” في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عاماً، وأنجبت ولداً اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب.

تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.

وذكرت وسائل اعلام في أيلول 2018 عن محاولة نادين الراسي الانتحار بعد محاولة رمي نفسها من السيارة وذكر انها تعاني من مشاكل نفسية.

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