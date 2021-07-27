موعد ومعلق مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الناري المنتظر بين منتخب الأرجنتين ومنافسه إسبانيا مساء يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 في دولة اليابان.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا

ومن المتوقع أن تقام المباراة بين المنتخبين على ملعب “سايتاما 2002″ في تمام الثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الواحدة ظهرًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان، ليبيا، وبتوقيت عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ستكون في تمام الساعة الثالثة مساءً.

🚨| غداً الاربعاء سيلعب المنتخب ‼️ 👕 إسبانيا 🆚 الارجنتين

⏰ 14:00 بتوقيت مكة

📺 beIN sport HD 4

🎖 #أولمبياد_طوكيو ⬅️ إسبانيا فرصتها للتأهل كبيرة جداً حتى في حال خسارتها فنسبة تأهلها موجودة 🔝 pic.twitter.com/hBMRm733JC — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 27, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية التي تمتلك حقوق البث والملكية لمباريات منافسات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS 4″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سيرخيو باتيستا، في مواجهة قوية أمام منافسه منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى خيرمياس ليدسيما.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: هيرنان ديلا فونتي، فرانشيسكو أورتيجا، نيهان بيريز، ليونيل موسيفيتش.

#SelecciónOlímpica Los futbolistas realizaron hoy una sesión de trabajos en el gimnasio de la Villa Olímpica. #Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/VjsIFsiJfN — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 26, 2021

أما في خط الوسط سيكون كلاً من: نيكولاس كابالدو، فاوستو فيرا، سانتياجو كولومباتو، توماس بالمونتي، بينما في هجوم الفريق، أوجستين أرزي، إيزيكيل باركو، إيزيكيل بونسي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيلعب المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

#Futsal La Selección🇦🇷 comenzó la tercera semana de trabajos en el Predio de @AFA, última etapa de preparación para la Copa del Mundo.#FutsalWC #Lituania2021🇱🇹 pic.twitter.com/r9ysV4FgV0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 26, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

🎖| بعثة المنتخب الاولمبي تصل طوكيو أستعداداً لمباراة الارجنتين يوم الاربعاء 🔝 👕 #أولمبياد_طوكيو | 🇪🇸🇦🇷

pic.twitter.com/KRQJqe06Na — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 26, 2021

أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

ترتيب المنتخبين قبيل المواجهة

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه منتخب الأرجنتين في وصافة الترتيب بنفس النقاط، عقب الفوز على منتخب مصر في المواجهة الماضية بهدف نظيف دون رد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك