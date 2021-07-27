مرتكب جريمة العين في الإمارات متعاطي مخدرات بحسب مغردين
شرطة أبوظبي أعلنت القبض على مرتكب جريمة مدينة العين (صورة تعبيرية)
حياتنا

هذا هو سبب الجريمة المروّعة بمدينة العين في الإمارات والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة

كتب Anas Al Salem
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كشف مغرّدون إماراتيون السبب وراء الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة العين في الإمارات أمس الإثنين، بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

وذكر مغردون أنّ القاتل متعاطٍ للمخدرات، وهو السبب وراء الجريمة .

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً.

مرتكب جريمة العين بقبضة الشرطة

وقالت شرطة أبوظبي إنّها القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .

 

النائب العام يمنع النشر حول القضيّة 

وأفادت وسائل إعلام إماراتية أنّ النائب العام لإمارة أبوظبي أصدر أمراً بمنع التداول الإعلامي لقضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.

وقال إن سبب منع النشر في حول الجريمة، يعود إلى تداول معلومات مغلوطة من مصادر غير مختصة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقاً مع احدى الجهات الإعلامية وأحد الأشخاص لإدلائه بمعلومات مغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصاً بذلك.

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