هذا هو سبب الجريمة المروّعة بمدينة العين في الإمارات والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة

كشف مغرّدون إماراتيون السبب وراء الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة العين في الإمارات أمس الإثنين، بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

وذكر مغردون أنّ القاتل متعاطٍ للمخدرات، وهو السبب وراء الجريمة .

رحم الله الموتى

وأرجو أن يتم التركيز على النصيحة في آخر ما قاله أخوي مسلم @alseiari01 بشكل مهم جدا

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مجرد راودتك الشكوك في ان ابنك/اخاك يتعاطى شيء من العقاقير النفسية فلا تتردد في ابلاغ الشرطة عنه حماية لك ولعائلتك من تداعيات فواجع محتملة

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حفظنا الله واياكم جميعاً https://t.co/r0yGb05Gez — 🇦🇪عوض بن مرعي🇦🇪 (@uaetaster) July 26, 2021

لعن الله المخدرات ولعن الله من تاجر بها وافسد عقول شبابنا

لا حول ولا قوة الا بالله

لا حول ولا قوة الا بالله

المخدرات مصيبة مصيبة

لحست عقول مدمنيها

وارتكبوا بعدها جرائم لايصدقها العقل — 🇦🇪عوض بن مرعي🇦🇪 (@uaetaster) July 26, 2021

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً.

فاجعة ومصيبة والله يصبرنا، ابناء عمي "عايض و ناصر" ووالدتهم (زوجة عمي) في ذمة الله، شرطة أبوظبي تقبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً في مدينة العين وجار استكمال كافة الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة، انا لله وانا اليه راجعون ودعواتكم لهم بالرحمة pic.twitter.com/HB0GC8BQZT — 🌏 بوسلمان ✈️🇦🇪 (@alseiari01) July 26, 2021

مرتكب جريمة العين بقبضة الشرطة

وقالت شرطة أبوظبي إنّها القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .

النائب العام يمنع النشر حول القضيّة

وأفادت وسائل إعلام إماراتية أنّ النائب العام لإمارة أبوظبي أصدر أمراً بمنع التداول الإعلامي لقضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.

وقال إن سبب منع النشر في حول الجريمة، يعود إلى تداول معلومات مغلوطة من مصادر غير مختصة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقاً مع احدى الجهات الإعلامية وأحد الأشخاص لإدلائه بمعلومات مغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصاً بذلك.

النائب العام لإمارة #أبوظبي يمنع التداول الإعلامي لقضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.#برق_الإمارات pic.twitter.com/DDnF4KqztB — برق الإمارات (@UAE_BARQ) July 27, 2021

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