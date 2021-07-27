السوداني محمد عبد الرسول ينسحب من أولمبياد طوكيو رفضًا لمواجهة نظيره الإسرائيلي

كشفت صحيفة “تايمز أون الإسرائيلية” أن لاعب الجودو السوادني محمد عبد الرسول قد انسحب من منافسات رياضة الجودو في دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″، لرفضه مواجهة نظيره الإسرائيلي طوهر بوطبول.

محمد عبد الرسول ورفض التطبيع

وبينت الصحيفة أن انسحاب اللاعب الأولمبي السوادني “عبد الرسول” جاء لتجنب مواجهة منافسه الإسرائيلي بوطبول في الدور الثالث في مواجهة مسابقة رياضة الجودو بفئة وزن 73 كغم، على الرغم من خضوعه لقياس الوزن قبل تلك المواجهة.

دعمًا للقضية الفلسطينية..

لاعب الجودو السوداني «محمد عبد الرسول» ينسحب من #أولمبياد_طوكيو2020؛ رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي في دور الـ32 pic.twitter.com/PXXkh64qWf — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 26, 2021

وجاء انسحاب اللاعب السوادني عبد الرسول بعد يومين فقط من انسحاب الجزائري فتحي نورين الذي رفض التطبيع، وتجنب المواجهة المحتملة أمام بوطبول في الدور الثاني من المواجهة في منافسات أولمبياد طوكيو.

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محمد عبد الرسول واللجنة الأولمبية

وعلى الرغم من إعلان اللجنة الأولمبية السودانية عن خضوع عبد الرسول لقياس الوزن ونشرها صورًا لاستعداد اللاعب للمواجهة، لم تصدر أي توضيح لاحق عن سبب عدم التحاق اللاعب بالنزال.

السوداني محمد عبد الرسول بطل السودان في الجودو رفض وانسحب من امام لاعب الكيان الصهيوني في أولمبياد طوكيو … بالنسبه لي انت خدت احلي ميداليه ذهبيه 👍 #طوكيو2020 #السودان pic.twitter.com/84xuODvzln — Hisham rashad مارشاليات (@hishamrashad40) July 27, 2021

فتحي نورين والانسحاب

وقد أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين قبل يومين انسحابه رسميًا من دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″ ، بعد أن أوقعته قرعة الجولة الثانية من منافسات الجودو في مواجهة مصارع إسرائيلي.

وأكد المصارع نورين في تصريحات إعلامية، أن قرر التضحية بالمشاركة في أكبر في حدث رياضي عالمي على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وذلك تضامنًا مع فلسطين.

بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة لاعب إســـرائيلي.. اللاعب الجزائري #فتحي_نورين: القضية الفلسطينية مقدسة#الجزائر pic.twitter.com/MU1L93Svtm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2021

وقال مدرب منتخب الجزائر للجودو عمار بن يخلف، قائلاً: ” إنهم انسحبوا من دورة الألعاب الأولمبية لرفضهم التطبيع مع إسرائيل ولمساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني”.

وسبقت وأن أوقف الاتحاد الدولي لرياضة الجودو اللاعب الأولمبي فتحي نورين بشكل مؤقت، عقب قرار الانسحاب من أولمبياد طوكيو.

وجاء انسحاب اللاعبين الجزائري والسوادني من منافسات أولمبياد طوكيو رفضًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومساندة والوقوف بجانب القضية الفلسطينية في ظل تطبيع عدد من الدول العربية الخليجية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي.

وتستمر فعاليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2021″، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل، دون حضور الجماهير بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا الذي جاب أرجاء دول العالم.

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