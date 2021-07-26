هداية ملاك والميدالية العربية الثالثة في أولمبياد طوكيو
هداية ملاك والميدالية العربية الثالثة في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

هداية ملاك تحرز الميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو (فيديو)

كتب fares Abo Shiha
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حصدت اللاعبة المصرية هداية ملاك 28 عامًا، اليوم الاثنين الميدالية البرونزية الأولي لبلادها مصر والثالثة للعرب، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” المقامة في العاصمة اليابانية.

هداية ملاك والميدالية البرونزية

واستطاعت اللاعبة المصرية ملاك من التفوق على نظيرتها الأمريكية “بايجي مكفيرسون” في مسابقة رياضة التايكواندو بنتيجة 17-6 في فئة وزن تحت 67 كغم، لتصبح بذلك أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي بعد برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وقد تغلبت لاعبة التايكواندو المصرية ملاك على لاعبة دولة تونغا باسيكا بنتيجة ثقيلة بعدما حققت 19-0 في مباراة التي تأهلت على إثرها لخوض مباراة تحديد المكرز الثالث والميدالية البرونزية أمام الأمريكية مكفيرسون.

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وقد فازت بالميدالية الذهبية اللاعبة الكرواتية ماتيا يليتش بفوزها في المباراة النهائية على البريطانية لورين وليامز التي حصلت على الميدالية الفضية.

كما وحقق مواطنها سيف عيسى الميدالية البرونزية الثانية في غضون ربع ساعة على تتويج  هداية ملاك في رياضة التايكواندو.

هداية ملاك والميدالية العربية الثالثة

وكانت المصرية هداية ملاك قد توجت بالميدالية العربية الرابعة بعد إحراز دولة تونس الميدالية الذهبية والفضية في رياضة السباحة والتايكواندو خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

وسجل التونسي أحمد الحفناوي زمنًا قياسيًا قدر بثلاثة دقائق و43 ثانية، متقدمًا بذلك على منافسه الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي كيران سميث بفارق 0.58 ثانية.

وشهدت المنافسة تصدر اللاعب التونسي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين في رياضة السباحة، ليحرز بذلك اللاعب الميدالية الذهبية بعد منافسه الوصيف تشايس كايليش في 400م المتنوعة.

وتعد الميدالية الذهبية الثانية في غضون أقل من شهرين للاعب الحفناوي، الذي أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 متر حرة في بطولة فرنسا بزمن قدر ثلاثة دقائق و46 ثانية، كما أحرز في سابق 800 متر بزمن سبعة دقائق و45 ثانية.

كما وتوج مواطنه محمد الجندوبي 19 عامًا، الميدالية الفضية في مسابقة التايكوندوا بوزن 57 كغم، في المباراة النهائية المثيرة أمام نظيره الإيطالي “فيتو ديلا كويلا” الذي حصد الميدالية الذهبية والمصنف الثاني عالميًا في رياضة التايكواندو بنتيجة 8-10.

قبل أن يعادل الإيطالي في الجولة الثانية بنتيجة 10-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 16-12.

ومن الجدير بالذكر، فإن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” تستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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