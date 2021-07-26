هداية ملاك تحرز الميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو (فيديو)

حصدت اللاعبة المصرية هداية ملاك 28 عامًا، اليوم الاثنين الميدالية البرونزية الأولي لبلادها مصر والثالثة للعرب، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” المقامة في العاصمة اليابانية.

هداية ملاك والميدالية البرونزية

واستطاعت اللاعبة المصرية ملاك من التفوق على نظيرتها الأمريكية “بايجي مكفيرسون” في مسابقة رياضة التايكواندو بنتيجة 17-6 في فئة وزن تحت 67 كغم، لتصبح بذلك أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي بعد برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وقد تغلبت لاعبة التايكواندو المصرية ملاك على لاعبة دولة تونغا باسيكا بنتيجة ثقيلة بعدما حققت 19-0 في مباراة التي تأهلت على إثرها لخوض مباراة تحديد المكرز الثالث والميدالية البرونزية أمام الأمريكية مكفيرسون.

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وقد فازت بالميدالية الذهبية اللاعبة الكرواتية ماتيا يليتش بفوزها في المباراة النهائية على البريطانية لورين وليامز التي حصلت على الميدالية الفضية.

كما وحقق مواطنها سيف عيسى الميدالية البرونزية الثانية في غضون ربع ساعة على تتويج هداية ملاك في رياضة التايكواندو.

فرحة سيف عيسى بالبرونزية التانية لمصر في ربع ساعة 🇪🇬 pic.twitter.com/hU7g27xUXD — Sarhan (@musarhan_) July 26, 2021

هداية ملاك والميدالية العربية الثالثة

وكانت المصرية هداية ملاك قد توجت بالميدالية العربية الرابعة بعد إحراز دولة تونس الميدالية الذهبية والفضية في رياضة السباحة والتايكواندو خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

وسجل التونسي أحمد الحفناوي زمنًا قياسيًا قدر بثلاثة دقائق و43 ثانية، متقدمًا بذلك على منافسه الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي كيران سميث بفارق 0.58 ثانية.

بعثة الأردن أثناء مساندة هداية ملاك وسيف عيسى خلال لقائيهما 🇪🇬❤️🇯🇴#Olympics pic.twitter.com/mvGYvJMVsj — 90+ (@90PlusKora) July 26, 2021

وشهدت المنافسة تصدر اللاعب التونسي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين في رياضة السباحة، ليحرز بذلك اللاعب الميدالية الذهبية بعد منافسه الوصيف تشايس كايليش في 400م المتنوعة.

وتعد الميدالية الذهبية الثانية في غضون أقل من شهرين للاعب الحفناوي، الذي أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 متر حرة في بطولة فرنسا بزمن قدر ثلاثة دقائق و46 ثانية، كما أحرز في سابق 800 متر بزمن سبعة دقائق و45 ثانية.

كما وتوج مواطنه محمد الجندوبي 19 عامًا، الميدالية الفضية في مسابقة التايكوندوا بوزن 57 كغم، في المباراة النهائية المثيرة أمام نظيره الإيطالي “فيتو ديلا كويلا” الذي حصد الميدالية الذهبية والمصنف الثاني عالميًا في رياضة التايكواندو بنتيجة 8-10.

هداية الأسطورة 👑🇪🇬🥉 هداية ملاك أول عربية تحصد ميداليتين أولمبيتين متتاليتين. أول مصرية تصعد على منصات تتويج الأولمبياد مرتين. (عبير عبد الرحمن حصلت على ميداليتين في رفع الأثقال بسبب معاقبة لاعبين آخرين) أول رافع علم مصري في الأولمبياد يحصد ميدالية بنفس الدورة pic.twitter.com/NQfJcEZCwi — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 26, 2021

قبل أن يعادل الإيطالي في الجولة الثانية بنتيجة 10-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 16-12.

ومن الجدير بالذكر، فإن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” تستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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