نجوى كرم ستتزوج شاباً غنياً و”أكثر أهمية” من زوجها السابق .. هذا ما نعرفه عنه إلى الآن

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما كشفته مواطنتها الإعلامية نضال الأحمدية حول اقتراب موعد زواجها.

خطيب نجوى كرم “مهم”

وقالت نضال الأحمدية أثناء لقاءها في برنامج (سؤال محرج) مع طوني خليفة، إن نجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا، مضيفة: (سترتبط بشاب مثقف وراقي وغني، وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب).

كما كشفت نضال الأحمدية أن خطيب نجوى كرم ليس لبنانيا بل يحمل جنسية أخرى رافضةً الكشف عن هويته.

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وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن نجوى كرم وخطيبها يجهزان لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق إلا أن فيروس كورونا كان سببا في تأجيل الموعد.

نجوى كرم: مغرومة لكل العمر

جاءت تصريحات نضال الأحمدية تزامناً مع نشر نجوى كرم البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة (مغرومة 2)، والتي أرفقتها بتعليق: (بـ ١٩٩٨ – كانت …اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر).

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واعتبر الجمهور أن نجوى كرم تُعلن عن زواجها بهذه الطريقة غير المباشرة، خاصة أن أغنية (مغرومة) أطلقتها حين ارتبطت بمتعهد الحفلات السوري يوسف حرب.

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ويوسف حرب كان متزوجا ولديه طفلان،عندما تزوج من نجوى كرم عام 2000، وهي العلاقة التي لم تصمد سوى عامين، انفصلا بعدها.

يوسف حرب يكشف سبب طلاقه من نجوى

وقال يوسف حرب في لقاء قبل أشهر أن طلاقه من نجوى كرم حدث بسبب غيرته الشديدة كرجل، حيث لم يتمكن من تحمل أضواء الشهرة التي يفرضها هذا المجال على الفنان أو الفنانة.

وأضاف في لقاء مع برنامج (إي تي) بالعربي: (انفصالنا سببه أنه جاء في وقت لم أكن أنا على قدر هذه العلاقة، وفي وقت مر علينا لم تستطع نجوى الحفاظ عليّ، ولم أستطع أنا الحفاظ عليها، ولا أريد أن ألومها، خاصة وأن الزواج من فنانة أمر صعب).

وتابع: (أنا شخص غيور جدا، هي أيضا كانت تغار علي كثيرا ورغم قرار انفصالنا، فإنني ما زلت أحبها واحترمها، وهي كذلك، فهي لم تذكرني بسوء، ولا أنا أذكرها بسوء).

وعودة لنضال الأحمدية، تحدثت الإعلامية اللبنانية في اللقاء عن العديد من المواضيع المتعلقة بالفنانين، وقالت عن الفنان الإماراتي حسين الجسمي إنه إنسان معطاء، ودائماً ما يقدم يد العون إلى اللبنانيين.

حسين الجسمي اشترى نعش صباح

وكشفت الأحمدية موقفاً لحسين الجسمي عند وفاة الفنانة صباح قائلة: (عند وفاة الفنانة صباح تواصل معي لكي يرسل المال إلا أنني طلبت منه التواصل مع ابنة شقيقتها كلودا عقل فهو من اشترى نعش صباح وساهم بدفع مال من تكاليف الدفن).

كما عبرت نضال الأحمدية عن حبها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشوقها لها.

طليقة وائل كفوري شريرة ومريضة

وتحدثت الأحمدية عن مواطنها الفنان وائل كفوري وطليقته قائلة: (أنا ساهمت بتخليص الفنان وائل كفوري من زوجته، وأنا قلت معلومات ووقائع وهي لو كان عندها غير معطيات كانت طلعت ردت. لو ما طلعت بالفيديو ما كان خلص منها، لأنها شريرة ومريضة).

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وتحدثت الأحمدية عن إليسا وهيفاء وهبي وقالت: (إليسا هي عنوان للصدق، وفية، تمتلك قلب طفل صغير واستاذة احبها كثيرا وأحترمها في حين الفنانة هيفاء وهبي معترة عم تعاني من بعض الأمور، هي قلبها مش طيب ووين موجودة اصلا).

وحين حاول طوني خليفة الدفاع عن هيفاء وهبي قالت نضال الأحمدي: (مين بتكون هيدي الرقاصة؟).

ووجهت نضال الأحمدية رسالة إلى الفنان كاظم الساهر، وطالبته بالنظر لما يقوم به الفنان عمرو دياب الذي لا يتوقف عن تحقيق النجاحات، وتساءلت حول سبب (تقاعده المبكر)، ونصحته بتحضير أعمال فنية جديدة.

نضال الأحمدية: لا أحب عمرو دياب

وكشفت نضال الأحمدية أنها باتت لا تحب عمرو دياب منذ انفصاله عن الممثلة دينا الشربيني، وفضلت الأحمدية الممثلة السورية جومانا مراد على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، واصفة الأولى بأنها عادت بقوة بعد غيابها بسبب الإنجاب.

وتابعت: (سيرين عبد النور وقعت الوقعة العجيبة ولا جرافة ممكن تشيلها من مكانها).

وبين الفنانة جوليا بطرس والفنانة ماجدة الرومي، اختارت نضال الأحمدية الأولى، داعية أن يسامح الله الرومي لأنها أساءت إليها، وبكت كثيرا، معقبة: (هي كانت مصلحجية معي).

وفضلت نضال الأحمدية أحلام عن أصالة نصري، وصفتها بطيبة القلب وأقل نفاقا، مؤكدة أنها بمواقف معينة تتمتع بالرقي.

ونفت الأحمدية أن تكون بينها وبين أصالة صداقة شخصية، مشيرة إلى أنها زارتها مرة واحدة في منزلها وجلست في الصالون.