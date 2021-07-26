من هي البرلمانية المصرية هادية حسني المشاركة في أولمبياد طوكيو؟!

شهدت دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، مشاركة النائبة المصرية هادية حسني 32 عامًا، عضو مجلس النواب المصري، لتصبح النائبة المصرية الأولى المشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو.

هادية حسني وأولمبياد طوكيو

وتشارك النائبة المصرية حسني، مع منتخب مصر في مسابقة للريشة الطائرة في منافسات زوجي السيدات في أولمبياد المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسبق وأن شاركت النائبة هادية حسني في الأولمبياد مرتين قبل ذلك، حيث كانت المرة الأولى في بطولة بكين عام 2008، أمام الثانية في أولمبياد لندن عام 2012 التي ودعتها من الدور الأول بعد تعرضها للهزيمة مرتين.

خسارة هـاديـة حـسـنـي وضـحـى هـانـي في زوجي السيدات لمنافسات الريشة الطائرة أمام زوجي اليابان بنتيجة 2-0 (21/7 – 21/3) ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية#طوكيو2020 pic.twitter.com/SF17jOFoIU — Yallakora (@Yallakoranow) July 24, 2021

وتعد أول أفريقية تحقق الفوز في أي من المباريات المقبلة في تاريخ الأولمبياد في مسابقة رياضة ريشة الطائرة.

وتشارك برفقة مواطنتها في منافسات زوجي السيدات مع ضحى هاني، وكل منهما فازت بأكثر من 20 ميدالية متنوعة في البطولات على مستوى القارة الأفريقية السمراء.

هادية حسني والخسارة

وقد تعرض الثنائي هادية حسني وضحى هاني للخسارة في مباراتهما الأولى في زوجي السيدات لمنافسات الريشة في منافسات أولمبياد طوكيو يوم السبت الماضي.

أمام الثنائي من دولة اليابان بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، حيث كانت انتهت المجموعة الأولى 7-21 و21-3، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

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ومن المقرر أن تخوض النائبة هادية حسني وضحى هاني، المواجهة الثانية ضمن الجولة الثانية من منافسات أولمبياد طوكيو في رياضة ريشة الطائرة اليوم الإثنين أمام الثنائي الهولندي.

وقد دخلت النائبة حسني في معسكر تدريبي شاق في القاهرة، قبل سفرها إلى اليابان للمشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو 2021 المؤجلة.

السيرة الذاتية

وحصلت النائبة هادية حسني على درجة البكالوريوس في الصيدلة وكذلك درجة الماجستير، وتحضر رسالة الدكتوراه الخاصة بها في جامعة القاهرة، وهي من مواليد عام 1988م، وتصنف من ضمن أفضل اللاعبات المصريات والعربيات في تاريخ لعبة ريشة الطائرة.

الـنـائـبـة فـي الـبـرلـمـان وبـطـلـة الـريـشـة الـطـائـرة هـاديـة حـسـنـي الـسـعـيـد خـلال بـروفـة الـلـجـنـة الأولـمـبـيـة الـمـصـريـة لـزي الـبـعـثـة الـمـصـريـة فـي حـفـل الإفـتـتـاح 🇪🇬📸❤️ pic.twitter.com/45e8lcE0Xs — ESN | Egypt at Tokyo 2021 (@ESNEgypt_) July 22, 2021

وتنتمي المصرية حسني إلى عائلة رياضية كبيرة، حيث أن جد والدتها هو الرباع المصري السيد نصير صاحب أول ميدالية ذهبية في رفع الأثقال في تاريخ مصر في الأولمبياد.

وبدأت حسني رياضة الريشة الطائرة في سن 12 من عمرها، وحصلت على المركز الثالث في بطولة مصر.

وكذلك لقب الأول على جمهورية مصر التي حافظت عليه لسنوات، وكذلك بطلة أفريقيا، ولم يقتصر ممارستها على هذه اللعبة، فقد كانت تلعب رياضة الفروسية والجمباز وسكواش.

رياضة ريشة الطائرة

وهي عبارة عن نصف كرة ملتصقة مع ريشة، تلعب بمضارب أخف من مضارب السكواش، وفي صالات مغطاة أصغر من ملاعب التنس، ويؤديها اللاعبون فردي أو زوجي أو مختلط، كما أنها رياضة قديمة عرفتها إنجلترا عام 1870م.

لكنها ظهرت كأحد أنواع الرياضة المشاركة في الأولمبياد والبطولات الدولية في أولمبياد ميونيخ عام 1972 كرياضة استعراضية دون منح أي من الميداليات، وبعدها بعقدين اعتمدت في أولمبياد برشلونة بشكل رسمي عام 1992م.

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