منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام الدنمارك في منافسات أولمبياد طوكيو

تلقى منتخب مصر لكرة اليد الخسارة الأولى له ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2021، أمام نظيره منتخب الدنمارك بهزيمة قاسية بنتيجة 27-32.

منتخب مصر كرة اليد والخسارة

وشهدت مجريات الشوط الأول السيطرة والقوة بين المنتخبين الذي انتهى بتقدم منتخب مصر 15-14 أمام منافسه الدنمارك.

لكن مع مجريات أحداث الشوط الثاني تراجع منتحب مصر في الأداء مع الأخطاء الدفاعية في صفوف المنتخب، وهو ما قام منتخب الدنمارك باستغلاله وتعزيز الفارق، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الدنمارك على مصر بنتيجة 32-27 نقطة.

ويتربع فريق منتخب الدنمارك في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في وصافة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

منتخب مصر والفوز على البرتغال

وقد حقق منتخب مصر الفوز على البرتغال يوم السبت الماضي، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين، والتي انتهت بفوز منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 37-31 نقطة.

خسارة منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الدنماركي بنتيجة 32 – 27، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو، بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد نقطتين pic.twitter.com/WZNHZiXBa1 — Btolat.com (@Btolat) July 26, 2021

ويستعد منتخب البحرين لخوض مباراة صعبة أمام منافسه منتخب البرتغال، بعد تلقيه الخسارة الأولى في بداية مشواره في منافسات أولمبياد طوكيو أمام منتخب السويد بنتيجة 32-31.

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وفي حال خسارة منتخب البحرين في مواجهة اليوم، أمام منتخب البرتغال، فإنه سيخرج من منافسات مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو.

كرة اليد

وتعد من الرياضات الجماعية التي يتنافس فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين 6 لاعبين وحارس مرمى ويمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف.

وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقةً، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.

منتخب #مصر لكرة اليد يخسر امام منتخب الدنمارك 32-27 في منافسات كرة اليد باولمبياد طوكيو.#الديربي pic.twitter.com/JieHdrUTkV — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 26, 2021

وقد ظهرت ألعاب شبيهة بكرة اليد في القرون الوسطى في دولة فرنسا، وكذلك في مصر في عهد الفراعنة، بينما أقيمت أولى مباريات كرة اليد للرجال بشكل رسمي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1936م في العاصمة الألمانية برلين.

يشار إلى أن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2021، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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