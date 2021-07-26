فجر السعيد تحظر سمية الخشاب عبر (سناب شات) بسبب ما شاهدته هناك!

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أنها قامت بحظر حساب الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر (سناب شات)، وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه الأخيرة.

سمية الخشاب تعتقد (سناب شات) مرآة!

وقالت فجر السعيد بمنشور عبر حسابها على (فيسبوك): (الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدًا عن التمثيل).

وتابعت الإعلامية الكويتية: (اكتشفت بأن هناك misunderstanding قوي عندها عن فكرة السناب أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز البطه ولا لأ).

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ووجهت فجر السعيد كلامها لسمية الخشاب قائلة: (لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج #social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي ياسميّه حتى الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه… ليه بس كده.. مين اللي فهمك السناب غلط).

فجر السعيد: بلوك لسمية الخشاب

وعقبت: (الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا… يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس ازاي تحط مكياج ويوم ياخذوا الناس معاهم جولة في المطاعم ومنيو الأكل وأيام كثيرة بيتكلموا.. مثلاً يتخانقوا مع بعضهم أو يلقحوا على بعض بالكلام وكله في إطار التنويع و(social_lif..

وسخرت فجر السعيد من الفنانة المصرية متابعة:(مو معقوله حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب وجمال ودلع سمية أسبوع اتابعك ماشفت إلا عيون سمية وشفايف سميه وشعر سمية.. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم صعبة.. بلوك).

هجوم لاذع

وتعرضت فجر السعيد لهجوم من متابعيها بسبب ما رأوا أنه تدخل في خصوصيات الآخرين، وجاء في التعليقات: (هو حد قال انك بتدفعي فلوس النت لبها يا حاجه متخليكي في نفسك).

وكتب آخر: (هيا حرة فنفسها احنا مش وصايا على الناس).

وأكدت إحدى المتابعات لفجر السعيد بأنها تحبها، وقالت: (أنا بحبك استاذه فجر بس المفروض ملكيش دعوه بيها هى حره تعمل اللى تعمله مال حضرتك مزعلاكى في ايه).

وردت فجر السعيد في محاولة للدفاع عن نفسها في أحد التعليقات وقالت: (يا مدام انا باستنكر الفعل الدي لايليق بنجمه لها اعمال تحكي عنها ومش محتاجه تعرض نفسها بالعام .. واعتقد قريتي انا قلت بلوك بالاخير يعني مش حيتكرر الموضوع ..وبعدين سميه نجمه مش ست بيت وحسابها خاص ..فتستحمل المدح زي ما تستحمل القدح والا انتوا بتحبوا التطبيل بس).

فجر السعيد: (أين الثرى من الثريا؟)

وسبق أن دخلت فجر السعيد، على خط الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين النجمتين المصريتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، صورة لياسمين عبدالعزيز، وأرفقتها بتعليق هاجمت خلاله ريهام حجاج.

وكتبت ما نصه: (معلش.. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والممثلة ريهام حجاج.. فتلك هي المصيبة ويا للهول بصوت يوسف وهبي ! أين الثرا من الثريا؟).

View this post on Instagram A post shared by فجر السعيد 🧿 (@alsaeedfajer)

وتابعت الإعلامية الكويتية: (ياسمين عبدالعزيز ممثلة من طراز نادري ولديها قبول عالي أما الأخت الثانية فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع تعرض أزياء وشكرا).

إيقاف برامج قناة سكوب

وقبل أسابيع، أعلنت فجر السعيد، عن توقف جميع برامج قناتها (سكوب)، في الكويت، وذلك بسبب وزارة الإعلام وفق ما كشفت.

وقالت فجر السعيد حينها: (اعتبارا من اليوم.. ستتوقف كل البرامج في محطة ‎#سكوب كما وعدتكم سابقا.. وستذاع فقط أغاني حتى لا تقوم وزارة الإعلام بسحب الترخيص وكل برامج القناة لمن يرغب في الاستمرار في متابعتنا عليه أن يشترك في منصة ‎#NXT“.).

وتابعت فجر السعيد: (يؤسفني أن أتوقف عن القناة اللي تعبت فيها وشهدت نجاحات كثيرة ولكن هذه سنة الحياة).

وأضافت السعيد كاشفةً عن وجهتها القادمة وكتبت: (اليوم أودع جزء من حياتي واستقبل الحياة الجديدة من خلال منصة NXT التطور التكنولوجي يجبرنا على القفز للمستقبل).

إعتباراً من اليوم .. ستتوقف كل البرامج في محطه #سكوب كما وعدتكم سابقاً … وستذاع فقط أغاني حتى لا تقوم وزارة الاعلام بسحب الترخيص .. وكل برامج القناة لمن يرغب في الإستمرار في متابعتنا عليه أن يشترك في منصة #NXT عن طريق تحميل الايكون او الدخول عبر البراوزر https://t.co/elFyMUqvM8 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 11, 2021

سمية الخشاب بروب أبيض

وفي سياق آخر، أثارت سمية الخشاب جدلاً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورها الجديدة التي ظهرت فيها مُرتدية روباً أبيضاً ومستلقية على سرير.

وبيّنت سمية الخشاب أنها التقطت الصور في فندق بلازا فرزاتشي في دبي بدولة الإمارات، وعلّقت عليها: (الجمال الحقيقي هو أن يكون المرء صادقًا مع نفسه).

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