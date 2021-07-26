فاطمة المؤمن تتحرش بالرجال في إسبانيا وتتمنى الزواج بعجوز ثري!

موجة جدل واسعة أثارتها الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعد نشرها فيديو أثناء تواجدها داخل قارب في البحر، تغزلت خلاله بالرجال الذين تواجدوا بالقرب منها.

فاطمة المؤمن: أريد عجوزاً ثرياً

وقامت فاطمة المؤمن بتصوير فيديو لقارب أمام قاربها في جزيرة فورمينتيرا بأسبانيا ، يتواجد عليه رجال بعضهم عاري الصدر، وقالت: (ليش ما يجون معانا؟ عادي)

ثم ضحكت فاطمة المؤمن وصديقاتها وعلقت على الفيديو الذي نشرته عبر (سناب شات): (لا خلاص رجعونه أصلا عادي ما في شي).

وأوضحت فاطمة المؤمن رغبتها برجل عجوز وغني يمتلك قارباً، قائلة: ( I need a sugar daddy with a boat).

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تحرش ومزح!

وأثارت فاطمة المؤمن جدلاً بين متابعيها، ما بين من رأى أنها تمزح فقط، وأغلبية هاجموا جرأتها ورأوا أن ما فعلته يندرج تحت بند التحرش، فجاء في التعليقات: (جمال المرأة بحيائها .. ياربي سترك علينا وعلى الجميع).

وهاجمها آخر قائلاً: (وبكره تجي تستشرف علينا تقول شفيكم كنت أمزح).

ورأى آخر أن حضور فاطمة المؤمن مهرجان كان أثر في شخصيتها، وكتب: (من راحت لكان فسخت الدين مع الحياء هذه مشكلة الهيلق ومحدثين النعمة لما ينفتحو علي العالم الآخر تقليد اهطل وخلاص).

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بينما نوه آخر إلى ملابسها الجريئة وعقب: (صار اللبس بهالشكل علني اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض ويقولون ليش جرايم التحرش والقتل زادت).

مهرجان كان الـ74

هذا وقد شاركت فاطمة المؤمن صور إطلالتها من مهرجان كان السينمائي الدولي لدورته الـ74، واستعرضت فستانها الأبيض الطويل أثناء سيرها على السجادة الحمراء وسط المصورين والنجوم العالميين.

وارتدت فاطمة المؤمن أحد فساتين مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد لصيف 2021، حيث جاء الفستان المصنوع من قماش الساتان اللامع بقصة حورية البحر ودون أكمام مع ذيل طويل على شكل طيَّات وكشاكش.

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فاطمة المؤمن خدعت جمهورها

وفي سياق آخر، أثارت المؤمن في وقت سابق غضب متابعيها بعدما تبين أن خبر خطوبتها كان مجرد تمويه، ولم تكن صاحبة الصورة التي نشرتها قبلها بأيام.

وتبين أن العروس التي نشرت فاطمة المؤمن صورتها هي مديرة أعمالها والتي تُدعى ديانا زياد.

وهاجم الجمهور المؤمن بسبب تصرفها، واتهموها بتعمد إثارة الجدل ورأوا أنه من الأجدر أن تنشر الصورة. وترفقها بمباركة لصديقتها وتوضح الأمر، بدلاً من أن توهم الجمهور بأنها صاحبة الصورة.

بدورها، ظهرت فاطمة بفيديو متداول، وهي تضحك بسهتيريا بسبب خداعها للجمهور، ووجهت شكرها. لمن بارك لها خطبتها المزعومة.

وقالت المؤمن: (لم أغضب، بالعكس شعرت بالسعادة وعشت الدور، وبالنسبة أنه شوقر دادي، فهذا. غير صحيح، مسكين يوم خطوبته يقرأ هيك تعليقات).

أصبح رسمياً

وكانت فاطمة ، قد فاجأت قبلها متابعيها بإعلان الخطوبة دون مقدمات بصورة عبر حسابها الرسمي. على (سناب شات)، تجمع مديرة أعمالها بخطيبها الذي غطى وجهه، ورفع كل منهما يده لاستعراض خاتم الخطوبة، مرفقة بتعليق: (أصبح الأمر رسمياً).

#شوقردادي ابي شوقر دادي مثل حق فاطمه المؤمن مال زواااج مو كلب شوارع 😩😩 pic.twitter.com/09KDo3hU4U — ملك✨ (@mlkk00400) April 3, 2021

وسخر المغردون من تغطية خطيب فاطمة لوجهه، وقالوا إن الفتاة هي التي يفترض أن تغطي وجهها. وشكك حينها بعضهم بأن تكون هي صاحبة الصورة، مرجحين أنها شقيقتها.

70 ألف دينار مدخول شهري!

وكانت المؤمن حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبلها بأيام، وذلك بعد حديثها عن المدخول. الشهري الذي تحققه من خلال الإعلانات.

وقالت فاطمة المؤمن خلال استضافتها عبر برنامج (سندريلا) الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة. قناة ATV الكويتية، إنها مدخولها يتجاوز الـ70 ألف دينار (231 ألف دولار) في بعض الأشهر.

وأشارت فاطمة إلى أن كثرة النقود أصبحت تشعرها بالملل، مضيفة: (كمؤثرة عبر السوشيال ميديا، أحصل. على أشياء لا أرغب بها. وحين أذهب للتسوق، لم يعد يبهرني شيء ولا أستمتع مثل السابق، لأن كل شيء أصبح لدي).

وحين سألها صالح الراشد أين تصرف نقودها، أجابت فاطمة المؤمن: (لا أحب التباهي بثروتي. لأن هناك من. يشاهدني وسيشعر بالنقص، وأحب صرفها على السفر والأشياء الروتينية).

أريد الزواج بسعودي

وردا على سؤال عن الجنسية التي ترغب بالزواج منها، قالت المؤمن: (الصراحة الكثير من الجنسيات حلوة. ولكني أحب الجنسية السعودية).

وأشارت فاطمة إلى أن عريسها المستقبلي ليس من الضرورة أن يكون كويتياً ولكنها تفضل أن يكون خليجيا.

وحول سبب تفضيلها للزوج السعودي، قالت فاطمة: (أحب اللهجة السعودية وأحب قيمهم، وأنا أمي سعودية).

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