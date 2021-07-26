جريمة تهزّ مدينة العين .. إماراتي يقتل والدته و2 من أشقائه بالرصاص وهذا مصيره

وقعت جريمة قتل مروعة في مدينة العين بدولة الإمارات اليوم الإثنين، بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً.

فاجعة ومصيبة والله يصبرنا، ابناء عمي "عايض و ناصر" ووالدتهم (زوجة عمي) في ذمة الله، شرطة أبوظبي تقبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً في مدينة العين وجار استكمال كافة الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة، انا لله وانا اليه راجعون ودعواتكم لهم بالرحمة pic.twitter.com/HB0GC8BQZT — 🌏 بوسلمان ✈️🇦🇪 (@alseiari01) July 26, 2021

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مرتكب جريمة العين بقبضة الشرطة

وبينما لم تُعرف أسباب الجريمة، قالت شرطة أبوظبي إنّها القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .

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