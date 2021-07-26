شخص يقتل 3 من أسرته في مدينة العين بدولة الإمارات
شخص يقتل 3 من أسرته في مدينة العين بدولة الإمارات - تعبيرية
حياتنا

جريمة تهزّ مدينة العين .. إماراتي يقتل والدته و2 من أشقائه بالرصاص وهذا مصيره

كتب Anas Al Salem
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وقعت جريمة قتل مروعة في مدينة العين بدولة الإمارات اليوم الإثنين، بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً.

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مرتكب جريمة العين بقبضة الشرطة 

وبينما لم تُعرف أسباب الجريمة، قالت شرطة أبوظبي إنّها القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .

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