باريس سان جيرمان والتعاقد مع مدافع من العيار الثقيل بعد راموس

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان يقترب من إتمام صفقته الخامسة القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية مع قلب دفاع بعد الإسباني سيرخيو راموس، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الفريق الباريسي قادمًا من فريق ريال مدريد في صفقة الانتقال الحر.

باريس سان جيرمان واللمسات الأخيرة

وأفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الفرنسية، أن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان البرازيلي “ليوناردو” قد اجتمع بفالي رماداني وكيل أعمال مدافع نابولي الإيطالي والسنغالي كاليدو كوليبالي للتعاقد معه تمهيدًا للانتقال إلى ملعب “حديقة الحمراء”.

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كما قد يبدو مفاجئًا ولكن الاتصالات لاتزال قائمه بين باريس سان جيرمان وكاليدو كوليبالي ، احد ممثلّي اللاعب تواجد في باريس هذا الأسبوع للمفاوضات. pic.twitter.com/m0McfQ2Pm1 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 21, 2021

وبينت الصحيفة، أن مدرب فريق نابولي الجديد “لوتشيانو سباليتي“، بأن اللاعب السنغالي كوليبالي ليس لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق الإيطالي، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق منفتحة على فكرة البيع خلال موسم الانتقالات الصيفية.

مستقبل كوليبالي

وأثارت في وقت سابق التكهنات حول مستقبل المدافع الإيطالي كولييالي مع فريق نابولي منذ سنوات، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلا أن الصفقة قد فشلت بسبب مغالاة إدارة نابولي المالية لتفريط باللاعب، حيث وصل المبلغ إلى نحو 150 مليون دولار قبيل جائحة وباء فيروس كورونا.

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وانضم اللاعب السنغالي الذي يحمل الجنسية الإيطالية “كولييالي” عام 2014م، قادمًا من فريق جينك البلجيكي مقابل 6.5 مليون يورو، واستطاع فرض نفسه ضمن المدافعين المحترفين في القارة الأوروبية.

غازيتا ديلو سبورت : مانشستر يونايتد قدم عرض بقيمة 30 مليون للتعاقد مع كوليبالي ، ولكن نادي نابولي رفض العرض pic.twitter.com/uCCS0Z6Vl3 — CR7 (@muha305) July 20, 2021

مما جعله محط الأنظار من قبل أندية أوروبية كنادي مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي في وقت سابق، إلى جانب لفت انتباه إدارة باريس سان جيرمان لتعاقد معه خلال انتقالات الصيفية الجارية.

وتعد الصفقة الخامسة التي يسعى الفريق الباريسي لضم السنغالي كوليبالي خلال موسم الانتقالات الحالية، بعد ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، وسيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيجي دوناروما وكذلك اللاعب المغربي أشرف حكيمي في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” لم يحسم بعد أمر نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي يفكر في الرحيل مع رفضه فكرة التجديد من أجل البقاء في صفوف النادي.

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