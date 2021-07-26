خاليدو كوليبالي وباريس سان جيرمان
خاليدو كوليبالي وباريس سان جيرمان
Imageرياضة

باريس سان جيرمان والتعاقد مع مدافع من العيار الثقيل بعد راموس

كتب fares Abo Shiha
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كشفت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان يقترب من إتمام صفقته الخامسة القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية مع قلب دفاع بعد الإسباني سيرخيو راموس، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الفريق الباريسي قادمًا من فريق ريال مدريد في صفقة الانتقال الحر.

باريس سان جيرمان واللمسات الأخيرة

وأفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الفرنسية، أن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان البرازيلي “ليوناردو” قد اجتمع بفالي رماداني وكيل أعمال مدافع نابولي الإيطالي والسنغالي كاليدو كوليبالي للتعاقد معه تمهيدًا للانتقال إلى ملعب “حديقة الحمراء”.

وبينت الصحيفة، أن مدرب فريق نابولي الجديد “لوتشيانو سباليتي“، بأن اللاعب السنغالي كوليبالي ليس لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق الإيطالي، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق منفتحة على فكرة البيع خلال موسم الانتقالات الصيفية.

مستقبل كوليبالي

وأثارت في وقت سابق التكهنات حول مستقبل المدافع الإيطالي كولييالي مع فريق نابولي منذ سنوات، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلا أن الصفقة قد فشلت بسبب مغالاة إدارة نابولي المالية لتفريط باللاعب، حيث وصل المبلغ إلى نحو 150 مليون دولار قبيل جائحة وباء فيروس كورونا.

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وانضم اللاعب السنغالي الذي يحمل الجنسية الإيطالية “كولييالي” عام 2014م، قادمًا من فريق جينك البلجيكي مقابل 6.5 مليون يورو، واستطاع فرض نفسه ضمن المدافعين المحترفين في القارة الأوروبية.

مما جعله محط الأنظار من قبل أندية أوروبية كنادي مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي في وقت سابق، إلى جانب لفت انتباه إدارة باريس سان جيرمان لتعاقد معه خلال انتقالات الصيفية الجارية.

وتعد الصفقة الخامسة التي يسعى الفريق الباريسي لضم السنغالي كوليبالي خلال موسم الانتقالات الحالية، بعد ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، وسيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيجي دوناروما وكذلك اللاعب المغربي أشرف حكيمي في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” لم يحسم بعد أمر نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي يفكر في الرحيل مع رفضه فكرة التجديد  من أجل البقاء في صفوف النادي.

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