حفل زفاف ابنة النائب اللبناني نوار الساحلي
حفل زفاف ابنة النائب اللبناني نوار الساحلي
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نوار الساحلي يفجر غضب اللبنانيين بحفل زفاف أسطوري لابنته (فيديو)

كتب وطن
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تسبب النائب اللبناني السابق نوار الساحلي، في موجة غضب واسعة بين اللبنانيين بعد إقامته حفل زفاف أسطوري لابنته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب اللبناني الذي بات يرزخ تحت خط الفقر.

 

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وعبر مواقع التواصل انتشرت صورا ومقاطع مصورة لحفل زفاف ابنة نوار الساحلي، والتي أظهرت بذخا كبيرا في الحفل ومظاهر احتفال أسطورية تكلفت الكثير بينما المواطنين لا يجدون العيش ولا الدواء، فضلا عن انقطاع الكهرباء.

 

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موجة غضب واسعة تطال نوار الساحلي

هذا وضج موقع تويتر بانتقادات حادة لنوار الساحلي وأسرته، عبر وسم حمل اسمه واعتبر النشطاء هذا الحفل استفزازا لمشاعر اللبنانيين الذين يعانون أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان.

وأثارت الصور سخطاً واسعاً على مواقع التواصل وحملة واسعة من الردود بسبب الإنفاق الكبير في الحفل في ظل عصف الأزمات التي نعيشها.

وكتب حسين تاليس عبرالوسم:”ازمة المحروقات في لبنان سببها عرس بنت الساحلي”

فيما كتب آخر:”آخر همي لبسها وشو شربت والبذخ ل عملتو بعرسها … هيدا حقها وخق عائلتها ، بس بدي ركز ع انو القيادات تسمح لنفسها ما تحرمه على القطيع … وهيدا النفاق الكامل.”

فيما غردت ناشطة باسم نادين:”الله يهنيهم حر الانسان يحتفل بابنته، إنما الأكيد لا يمكن أن يكون نائب عن “المحرومين”..لا يمكن ان يشعر بحرمانهم اصلاً ”

وقالت ريم زيتوني:”المقياس هو اذا النائب مراكم ثروته من جوع الناس.. من يملك ملفّات فساد بحقّ #نوار_الساحلي فليطرحها.”

نوار الساحلي يرد بعد الضجة

واضطر النائب السابق نوار الساحلي للخروج وعن صمته والرد بعد الضجة التي أحدثتها صور حفل زفاف ابنته.

وغرّد النائب السابق في كتلة “الوفاء والمقاومة” النيابية عبر “تويتر” قائلاً: “حضرت حفل زواج ابنتي الذي أقامه صهري بالأمس، ولم أقدّر أنه سيسبب أذيّة لجمهورنا العزيز، لذا فأنا أعتذر من اهلي وأحبّتي عن ما حصل”.

وأضاف وفق ما رصدت (وطن): “ولقد تسبّبت أيضاً بإساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وأنتمي إليه لذلك فأنا أعلّق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة القرار وأنا سألتزم به مهما كان”.

رؤساء الحكومة السابقون يدعمون ميقاتي لتأليف الحكومة

وفي سياق آخر عبر رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، الأحد، عن دعمهم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة.

وعقد نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، الأحد، جلسة في بيت الوسط، وذلك في ظل الانهيارات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني منها الشعب اللبناني.

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وخلص رؤساء الحكومة السابقون، في ختام الاجتماع، إلى ضرورة الالتزام بـ”وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور، وبالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل أراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها”.

كما دعا الرؤساء السابقون إلى الالتزام “بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع”.

بيان مشترك

وأضاف البيان المشترك: “الالتزام بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضا ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وكذلك في إجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والافساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين”.

وشدد كذلك على “استقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد على محاربة الفساد”.

وتابع :”الالتزام بأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة إلى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدي مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.

وختم البيان بالقول: “إنّه، وعلى أساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة على أن تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم”.

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