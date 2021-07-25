أنس جابر تودع منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر البالغة من العمر 26 عامًا، مبكرًا من الدور الأول من منافسات فردى التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو 2021، بعد تعرضها للهزيمة أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو.

أنس جابر والخروج من أولمبياد طوكيو

وتلقت خسرت التونسية أنس جابر من الدور الأول أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو في المجموعتين بنتيجة 4-6 و1-6 في مباراة شهدت السيطرة والقوة على مجريات اللقاء للمنافسة الإسبانية نافارو والتي استغرقت حوالي لمدة ساعة من الزمن.

🚨 التونسية أنس جابر @Ons_Jabeur تودع منافسات فردي التنس في الألعاب الأولمبية من الدور الأول بخسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريث نافارو 0 – 2 pic.twitter.com/n0FjNNiX3d — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 25, 2021

وكانت دولة تونس تعقد الآمال على لاعبة تونس المحترفة أنس جابر في أولمبياد طوكيو، من أجل مواصلة النتائج الرائعة بعد وصولها إلى الرقم القياسي الذي وصلت إليه في بطولة ” ويمبلدون” في العاصمة لندن كأول سيدة عربية تصل إليه في رياضة التنس منذ عام 1974م.

وأصبحت بذلك ثاني لاعب بين الرجال والسيدات تتأهل إلى دور الثمن النهائي من بطولة “ويمبلدون” في العاصمة البريطانية “لندن”، بعد المصري إسماعيل الشافعي الذي كان أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز.

اقرأ المزيد: الحفناوي يحصد الميدالية الذهبية الأولى للعرب في السباحة بأولمبياد طوكيو (شاهد)

وقدمت التونسية جابر المصنفة 24 عالميًا، الأداء المبهر في المجموعتين الثانية والثالثة، لتطيح بذلك اللاعبة البولندية المصنفة التاسعة على مستوى العالم، في مباراة امتدت لساعة واحدة و41 دقيقة.

التونسية أنس جابر تودع الأولمبياد من الدور الأول.. أندي موراي ينسحب من منافسات التنس#طوكيو_2020#ONTime_Sports pic.twitter.com/c6T3C1bTik — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 25, 2021

وجاء خروج جابر بعد ساعات قليلة من تحقيق مواطنها، السباح التونسي أحمد الحفناوي، أولى الميداليات الذهبية للعرب في منافسات أولمبياد طوكيو في سباق 400 متر حرة، إلى جانب تحقيق التونسي الأخر محمد الجندوبي الميدالية الفضية في رياضة التايكوندوا بوزن 58 كغم.

أنس جابر وتحقيق الإنجازات

وتقدمت التونسية جابر الأداء الرائع هذا الموسم، وقد أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بعد تتويجها في دور برمنغهام الإنجليزية.

وفازت أنس جابر بـ 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد في منافسات الاتحاد الدولي لكرة المضرب للسيدات، ووصلت إلى نهائي رابطة محترفات التنس الوحيد لها في عام 2018 في المستوى الأول من بطولة كأس الكرملين المقامة في روسيا.

كما وصلت إلى نهائيات الفردي مرتين للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب تحديدًا في دورة رولان غاروس الدولية عامي 2010 و2011م.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك