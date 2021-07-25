“جوهرة عمان”.. مدرسة عمانية تنسحب من مسابقة دولية بسبب وجود مدرسة إسرائيلية

أفادت حسابات عمانية على موقع التواصل تويتر، بأن مدرسة جوهرة عمان للتعليم الأساسي، انسحبت من بطولة مسابقة “تحدي التلوث البلاستيكي 2021″، رغم تأهلها للتصفيات النهائية على مستوى العالم وذلك بسبب وجود مدرسة تتبع الاحتلال الإسرائيلي كمنافس لها.

🔴 مدرسة جوهرة عُمان تنسحب من بطولة مسابقة تحدي التلوث البلاستيكي 2021م رغم تأهلها للتصفيات النهائية على مستوى العالم وذلك بسبب وجود مدرسة تتبع للإحتلال الإسرائيلي كمنافس لها. #عمانيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/kZfxLlRFHo — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) July 24, 2021

وكانت مدرسة “جوهرة عمان” أعلنت عبر صفحتها الرسمية بتويتر قبل يومين، عن تأهلها على مستوى العالم في (رابطة طلاب منظمة السياحة العالمية)في مسابقة تحدي التلوث البلاستيكي لعام 2021.

نبارك لمدرستنا التأهل على مستوى العالم في (رابطة طلاب منظمة السياحة العالمية)في مسابقة تحدي التلوث البلاستيكي لعام 2021🌹🍃

تحت إشراف المتألقة الفاضلة أ. عزيزة الجزمية كل التوفيق لمدرستنا وطالبتنا المبدعات💎💫 pic.twitter.com/gECC641ond — مدرسة جوهرة عمان (@gawhatroman) July 22, 2021

وتابعت في بيانها الذي رصدته (وطن) أن ذلك جاء “تحت إشراف المتألقة الفاضلة أ. عزيزة الجزمية”.

جوهرة عمان

هذا وثمن النشطاء العمانيين والعرب قرار المدرسة بالانسحاب من المسابقة، لأن المشاركة ستعد اعترافا بالتطبيع.

لقد تم الانسحاب فعلا

والحمدلله رب العالمين

اشتراك المدرسة بالمنافسة التأهيلية يعتبر الاعتراف بالتطبيع مع إسرائيل وهذا ما نرفضه جميعا.

والله يعوض الطالبات الخير في قادم الوقت

ويبارك لهم جهدهم ووقتهم في هذه المنافسة . — عابرة المضيق🇵🇸🇴🇲 (@No40ZrBv3gkpOqo) July 23, 2021

صدقوني بانسحابكم أمام مدارس الكيان الصهيوني السافل نعتبر أنكم حققتم المركز الأول هذه هي أفعال الأحرار بوركتم و بورك مسعاكم ❤❤❤ — إبراهيم أولادثاني 🇴🇲 (@id200005) July 24, 2021

كما رأى آخرون في هذه الخطوة درسا للمطبعين العرب الذين هرولوا للكيان الإسرائيلي، فيما عرف باتفاقيات السلام المزعومة.

عندما ينتصر العقل يعوض الله بخير مما ذهب ؛ جهودكن مقدرة وانتن فخر لكل حر وعربي ؛ ورغم ألق التحدي والنجاح انتصر السلام العماني للحق. القادم افضل باذن الله وارجو الاستمرار في تطوير الفكرة لانه لولا جاذبيتها لما وصلت للنهائي العالمي. — 🇴🇲 ﮼ابوالفضل 🇴🇲 (@Ahmadalflaiti) July 24, 2021

الانسحاب بحد ذاته شرف

دام الكيان الصهيوني المغتصب مشاركا فيه الف الف الف مبارك للقائمين علي المسابقه والمتسابقين. — إبن الجلندا (@CUQrxtPT52406eg) July 23, 2021

سلطنة عمان تحسم أمرها بشأن التطبيع

وأوائل يوليو الجاري حسم وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الجدل حول إمكانية إعلان بلاده التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بعد الإمارات والبحرين.

وأكد الوزير العُماني لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية وقتها، على أن بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال إنّ سلطنة عمان تؤمن بمبدأ تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وهذا الخيار الوحيد الذي تؤكد عليه مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.

وأضاف الوزير العُماني: “لن نكون ثالث دولة خليجية كما ذكرت، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية”.

السعودية وسلطنة عمان تنسقان بشكل مكثف

في سياقٍ آخر، أشار الوزير العُماني إلى أن “المملكة وسلطنة عمان تنسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية اليمنية”.

مؤكداً دعم بلاده لمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض، وكذلك جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأمريكي لدى اليمن.

ونفى البوسعيدي وجود مبادرة عمانية لحلّ الأزمة اليمنية، وهي الأنباء التي شاعت بقيام وفد عماني بزيارة إلى صنعاء الشهر الماضي، وقال “لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ عُمانية للتوفيق بين جميع الأطراف”.

وتوقع وزير الخارجية العماني أن تشهد العلاقات بين السعودية وسلطنة عمان قفزة في المستقبل القريب بمجالات التعاون والشراكة، “خصوصًا في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجيستية وبنى أساسية تكاملية واعدة”.

تغير السلوك الإيراني

وعن توقعاته بتغير السلوك الإيراني في المنطقة بعد انتخاب إبراهيم رئيسي قال البوسعيدي: “كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك بصورة جماعية ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم”.

كما نفى قيام بلاده بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي مع طهران. وقال: “لا نقود أي جهد من هذا القبيل، أي حوار إقليمي يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها”.

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