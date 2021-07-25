الكويت تقرر ترحيل الممثل الباكستاني فرحان العلي بعد الفيديو الخادش

عادت فضيحة الممثل الباكستاني فرحان العلي الجنسية، للواجهة مرة أخرى بعد قرار نهائي من وزارة الداخلية في البلاد بترحيله رغم حكم سابق لمحكمة التمييز بالامتناع عن النطق بعقاب العلي وإلغاء سجنه لعامين بسبب الفيديو الخادش الذي بثه.

ووفق حساب “المجلس” على تويتر فقد وزارة الداخلية الكويتية ترحيل الممثل الباكستاني فرحان العلي خارج البلاد بسبب مقطع مصور وصف بأنه “خادش للحياء”.

وزارة الداخلية تقرر ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد بالرغم حكم التمييز بالامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حبسه سنتين بسبب فيديو خادش للحياء. pic.twitter.com/0ZEfZqW8VU — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2021

واتخذت الوزارة قرارها رغم حكم سابق لمحكمة التمييز بالامتناع عن النطق بعقاب العلي وإلغاء سجنه لعامين بسبب الفيديو الذي نشره على حسابه بتطبيق سناب شات.

من جانبها ذكرت صحيفة “القبس” المحلية نقلا عن مصدر أمني مطلع، تأكيده أن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز، قائلا إن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.

ويشار إلى أنه في سبتمبر 2020، قضت محكمة الجنايات بحبس العلي مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألف دينار (3300 دولار أميركي)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

واعتاد الممثل الباكستاني الظهور في أدوار صغيرة في مسرحيات ومسلسلات كويتية.

فرحان العلي وفيديو العضو الذكري

ويشار إلى أنه في وقت ماض من العام 2020 أثار الفنان الباكستاني فرحان العلي ، موجة من الجدل عقب قيامه بنشر مقطع فيديو له وهو يُظهر عضوه الذكري، فيما قال نشطاء أنه كان في حالة سكر.

ورفضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الفنان الباكستاني فرحان العلي، وقررت تأجيل محاكمته لتقديم المرافعة.

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وكان الممثل الباكستاني العلي قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه مدعياً أن “هاكر” قام بسرقة حسابه في برنامج سنا بشات وبث المقطع الخادش للحياء عبره.

وكان مصدر أمني كويتي رجح أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي” بعد أن تم إلقاء القبض عليه لحظة وقوع الحادثة، وتوجيه تهم “خدش الحياء العام” له.

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