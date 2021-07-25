حمد المزروعي
حمد المزروعي
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الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي يتطاول على قطر ويشكر الكويت

كتب وطن
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تطاول الكاتب الإماراتي، حمد المزروعي، المعروف بقربه من صناع القرار في الإمارات، على قطر بلفظ خادش، فيما وجه الشكر إلى دولة الكويت.

وقال حمد المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( طز في قطر وتحيا الكويت وشكراً).

تغريدة الكاتب الإماراتي حمد المزروعي أثارت ضجة واسعة

وتصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للاعلامي الإماراتي، مشيدين بقطر ودورها في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقال الناشط اليمني أسعد الشرعي: “تحيا قطر والكويت وطز فيك وفي الي خلفوك”.

الإعلامي المصري سامي كمال الدين سخر منه، وقال: “شوف المعز علي وعبدالعزيز حاتم وانجوي”.

محمد الوليدي علق بالقول: “وكأني بهم يناقشون الى اين الهروب؟ ضاحي خلفان اختار قطر ليكون فيها “دخيلا” فامتدحها والمزروعي اختار الكويت لثقل وزه في قطر خاف فاختار الكويت”.

وأضاف الوليدي: “اضاعكم ابن زايد! ومن حماقتكم اطعتموه”.

فهد المالكي قال: “عودة الخنوري الصبي في شتم قطر يعني ما في صلح مع عيال خنورستان..لأن الخنوري يحركه شيطان العرب والبعض يقولون ان كبير آل خنورستان هو الذي يغرد بهذا الاسم على فكره كلمة طز تركية وتعني ملح”.

موقف مغاير لضاحي خلفان

تطاول حمد المزروعي جاء بعد ساعات من مدح ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي لقطر في موقف مفاجئ.

واعتبر ضاحي خلفان، أن سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة، مؤكدا تأييده للتعاون مع طهران وإسرائيل.

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وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة، هذا هو المطلوب”.

وأوضح أن “المواقف القطرية أثبتت أنها داعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي”.

وتساءل: “لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع إيران صح؟”، “لماذا اتهام غيرها بالتعاون مع إيران غلط؟”، منتقدا ما وصفها “ازدواجية المعايير”.

ثم أكد نائب رئيس شرطة دبي، أنه يؤيد “كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران أو مع إسرائيل أو مع من يكون أنا معه… كل توجه يدعو إلى التسامح أنا معه… وغير ذلك لا”.

ورأى مغردون أن خلفان قد غير رأيه الذي كان أعلنه في تغريدة أكد فيها أن دول الخليج من الممكن أن تتحالف مع الشيطان ضد إيران، قائلا: “دول الخليج العربي مش مع اسرائيل… لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي… لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين”.

كما أكد وقتها، أن تهمة الإرهاب تجمع ما بين قطر وإيران، مضيفاً أنه “في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية والإمارات على صناعة السمعة الطيبة، تصنع قطر السمعة السيئة”، على حد قوله.

الإمارات بيت الجاسوسية

تصدر وسم بعنوان “الإمارات بيت الجاسوسية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر لليوم الرابع على التوالي، في أعقاب فضيحة الإمارات والسعودية واستخدامهما تكنولوجيا إسرائيلية سيبرانية لاستهداف المعارضين والتجسس عليهم.

وعبر الوسم سلط النشطاء الضوء على فضائح النظام الإماراتي مع شركة nso الإسرائيلية وبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي استخدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي، لاستهداف معارضيه.

ويشار إلى أن باحثين اكتشفوا برنامج بيغاسوس أول مرة في أغسطس/آب 2016 بعد محاولة فاشلة لتنصيبه على هاتف آيفون للناشط في حقوق الإنسان في الإمارات العربية أحمد منصور، من خلال رابط مشبوه في رسالة نصية، حيث كشف التحقيق تفاصيل عن البرنامج وإمكانياته، والثغرات الأمنية التي يستغلها.

بيغاسوس

ويعتبر “بيغاسوس” من أخطر برامج التجسس “وأكثرها تعقيدا”، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس” (iOS) لشركة آبل، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن نسخة “آي أو إس”.

وكشف تحقيق -أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه الأحد الماضي- عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس -الذي تنتجه شركة “إن إس أو” الإسرائيلية- استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم.

 

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