الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي يتطاول على قطر ويشكر الكويت

تطاول الكاتب الإماراتي، حمد المزروعي، المعروف بقربه من صناع القرار في الإمارات، على قطر بلفظ خادش، فيما وجه الشكر إلى دولة الكويت.

وقال حمد المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( طز في قطر وتحيا الكويت وشكراً).

طز في قطر وتحيا الكويت وشكراً … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 24, 2021

تغريدة الكاتب الإماراتي حمد المزروعي أثارت ضجة واسعة

وتصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للاعلامي الإماراتي، مشيدين بقطر ودورها في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقال الناشط اليمني أسعد الشرعي: “تحيا قطر والكويت وطز فيك وفي الي خلفوك”.

تحيا #قطر و #الكويت وطز فيك وفي الي خلفوك 😉😉😉😉 — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) July 24, 2021

الإعلامي المصري سامي كمال الدين سخر منه، وقال: “شوف المعز علي وعبدالعزيز حاتم وانجوي”.

شوف المعز علي و عبدالعزيز حاتم وانجوي😂 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) July 24, 2021

محمد الوليدي علق بالقول: “وكأني بهم يناقشون الى اين الهروب؟ ضاحي خلفان اختار قطر ليكون فيها “دخيلا” فامتدحها والمزروعي اختار الكويت لثقل وزه في قطر خاف فاختار الكويت”.

وأضاف الوليدي: “اضاعكم ابن زايد! ومن حماقتكم اطعتموه”.

وكأني بهم يناقشون الى اين الهروب؟ ضاحي خلفان اختار قطر ليكون فيها "دخيلا" فامتدحها والمزروعي اختار الكويت لثقل وزه في قطر خاف فاختار الكويت.. اضاعكم ابن زايد! ومن حماقتكم اطعتموه. https://t.co/NvRBgNRLv7 — محمد الوليدي mohammed alwalidi (@mdalwalidi) July 25, 2021

فهد المالكي قال: “عودة الخنوري الصبي في شتم قطر يعني ما في صلح مع عيال خنورستان..لأن الخنوري يحركه شيطان العرب والبعض يقولون ان كبير آل خنورستان هو الذي يغرد بهذا الاسم على فكره كلمة طز تركية وتعني ملح”.

عودة الخنوري الصبي في شتم قطر يعني ما في صلح مع عيال خنورستان..لأن الخنوري يحركه #شيطان_العرب والبعض يقولون ان كبير آل خنورستان هو الذي يغرد بهذا الاسم

على فكره كلمة طز تركية وتعني ملح. https://t.co/BCuhANWkqg — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) July 24, 2021

موقف مغاير لضاحي خلفان

تطاول حمد المزروعي جاء بعد ساعات من مدح ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي لقطر في موقف مفاجئ.

واعتبر ضاحي خلفان، أن سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة، مؤكدا تأييده للتعاون مع طهران وإسرائيل.

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وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة، هذا هو المطلوب”.

سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة….هذا هو المطلوب . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

وأوضح أن “المواقف القطرية أثبتت أنها داعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي”.

اثبتت المواقف القطرية انها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

وتساءل: “لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع إيران صح؟”، “لماذا اتهام غيرها بالتعاون مع إيران غلط؟”، منتقدا ما وصفها “ازدواجية المعايير”.

لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع ايران صح ؟. لنسمع الجواب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

ثم أكد نائب رئيس شرطة دبي، أنه يؤيد “كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران أو مع إسرائيل أو مع من يكون أنا معه… كل توجه يدعو إلى التسامح أنا معه… وغير ذلك لا”.

كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه…كل توجه يدعو الى التسامح انا معه…وغير ذلك لا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

ورأى مغردون أن خلفان قد غير رأيه الذي كان أعلنه في تغريدة أكد فيها أن دول الخليج من الممكن أن تتحالف مع الشيطان ضد إيران، قائلا: “دول الخليج العربي مش مع اسرائيل… لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي… لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين”.

كما أكد وقتها، أن تهمة الإرهاب تجمع ما بين قطر وإيران، مضيفاً أنه “في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية والإمارات على صناعة السمعة الطيبة، تصنع قطر السمعة السيئة”، على حد قوله.

تصدر وسم بعنوان “الإمارات بيت الجاسوسية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر لليوم الرابع على التوالي، في أعقاب فضيحة الإمارات والسعودية واستخدامهما تكنولوجيا إسرائيلية سيبرانية لاستهداف المعارضين والتجسس عليهم.

وعبر الوسم سلط النشطاء الضوء على فضائح النظام الإماراتي مع شركة nso الإسرائيلية وبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي استخدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي، لاستهداف معارضيه.

ويشار إلى أن باحثين اكتشفوا برنامج بيغاسوس أول مرة في أغسطس/آب 2016 بعد محاولة فاشلة لتنصيبه على هاتف آيفون للناشط في حقوق الإنسان في الإمارات العربية أحمد منصور، من خلال رابط مشبوه في رسالة نصية، حيث كشف التحقيق تفاصيل عن البرنامج وإمكانياته، والثغرات الأمنية التي يستغلها.

بيغاسوس

ويعتبر “بيغاسوس” من أخطر برامج التجسس “وأكثرها تعقيدا”، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس” (iOS) لشركة آبل، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن نسخة “آي أو إس”.

وكشف تحقيق -أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه الأحد الماضي- عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس -الذي تنتجه شركة “إن إس أو” الإسرائيلية- استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم.

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