يوفنتوس ورفض عرض ليفريول لضم كييزا
يوفنتوس ورفض عرض ليفريول لضم كييزا
Imageرياضة

يوفنتوس يرفض عرض ليفربول الخيالي لضم الإيطالي كييزا

كتب وطن
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كشفت صحيفة إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قد رفض عرضًا خياليًا من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع مهاجمه الإيطالي كييزا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

كييزا وعرض يوفنتوس المرفوض

وأفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي قد قدم عرضًا بقيمة وصلت  86 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 100 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا  خلال موسم الانتقالات الصيفية وهو ما رفضه النادي الأخير.

وبينت الصحيفة، أن مدرب فريق ليفربول “الريدز” الألماني يورغن كلوب، يرى بأن التعاقد مع الإيطالي كييزا مناسب لخطة 3-3-4 التي يسعى الفريق الإنجليزي لتطبيقها خلال الموسم المقبل.

ويستطيع الإيطالي كييزا اللعب بجوار النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في هجوم فريق ليفربول أو بدلاً من أحدهما.

مدرب يوفنتوس ورفض العرض

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، بأن مدرب يوفنتوس “السيدة العجوز” الجديد ماسيميليانو أليغري، رفض رحيل الإيطالي كييزا، قائلاً: ” إنه خارج سوق الانتقالات الصيفية في فريق يوفنتوس”.

وقد لفت النجم الإيطالي فيدريكو كييزا 23 عامًا، الأنظار بالأداء الجيد مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

والتي انتهت بالتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ المسابقة والخامسة عشر في تاريخ البطولات الدولية.

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بعد المباراة النهائية المثيرة أمام منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

محمد صلاح وليفربول

ورغم عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد الشهر المقبل، إلا أن التكهنات ما تزال غامضة حول مصيره مع فريق الريدز الإنجليزي.

في ظل عدم حديث المصري صلاح عن الرحيل بشكل نهائي عن فريق ليفربول الإنجليزي، وسعي إدارة الفريق إلى التعاقد مع مهاجم يكون كخيار بديل بشأن رحيل اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكذلك وسط العروض المقدمة من الأندية الأوروبية للتعاقد من اللاعب المصري صلاح، حيث كان أبرزها فريق باريس سان جيرمان كبديل لرحيل نجمها كيليان مبابي الذي يرغب بالرحيل عن النادي الباريسي في ظل تمسك الأخير به.

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