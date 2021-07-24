يوفنتوس يرفض عرض ليفربول الخيالي لضم الإيطالي كييزا

كشفت صحيفة إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قد رفض عرضًا خياليًا من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع مهاجمه الإيطالي كييزا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

كييزا وعرض يوفنتوس المرفوض

وأفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي قد قدم عرضًا بقيمة وصلت 86 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 100 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا خلال موسم الانتقالات الصيفية وهو ما رفضه النادي الأخير.

#يوفنتوس يرفض عرضاً بقيمة 100 مليون يورو من #ليفربول لضم فيدريكو #كييزا. لا ريبوبليكا الإيطالية pic.twitter.com/iJsH0vbBrp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 24, 2021

وبينت الصحيفة، أن مدرب فريق ليفربول “الريدز” الألماني يورغن كلوب، يرى بأن التعاقد مع الإيطالي كييزا مناسب لخطة 3-3-4 التي يسعى الفريق الإنجليزي لتطبيقها خلال الموسم المقبل.

ويستطيع الإيطالي كييزا اللعب بجوار النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في هجوم فريق ليفربول أو بدلاً من أحدهما.

مدرب يوفنتوس ورفض العرض

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، بأن مدرب يوفنتوس “السيدة العجوز” الجديد ماسيميليانو أليغري، رفض رحيل الإيطالي كييزا، قائلاً: ” إنه خارج سوق الانتقالات الصيفية في فريق يوفنتوس”.

وقد لفت النجم الإيطالي فيدريكو كييزا 23 عامًا، الأنظار بالأداء الجيد مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

🎥 | فيدريكو كييزا يقضي وقته في إحدى مطاعم إيطاليا ، الجماهير كانت تلاحقه من اجل اخذ سيلفي ، حتى ان وصل الى سيارته 😅 pic.twitter.com/Ih2dCBTvwU — الكالتشيو (@Elcalcio_) July 21, 2021

والتي انتهت بالتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ المسابقة والخامسة عشر في تاريخ البطولات الدولية.

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بعد المباراة النهائية المثيرة أمام منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

محمد صلاح وليفربول

ورغم عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد الشهر المقبل، إلا أن التكهنات ما تزال غامضة حول مصيره مع فريق الريدز الإنجليزي.

🇮🇹 Federico Chiesa completes the perfect Italy counter-attack with this curling effort against Spain… 🥰

@azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/kfatEPIDfR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 19, 2021

في ظل عدم حديث المصري صلاح عن الرحيل بشكل نهائي عن فريق ليفربول الإنجليزي، وسعي إدارة الفريق إلى التعاقد مع مهاجم يكون كخيار بديل بشأن رحيل اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكذلك وسط العروض المقدمة من الأندية الأوروبية للتعاقد من اللاعب المصري صلاح، حيث كان أبرزها فريق باريس سان جيرمان كبديل لرحيل نجمها كيليان مبابي الذي يرغب بالرحيل عن النادي الباريسي في ظل تمسك الأخير به.

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