وفاة الحارس الكويتي الراحل سطام الحسيني بأزمة قلبية
وفاة الحارس الكويتي الراحل سطام الحسيني بأزمة قلبية
Imageرياضة

وفاة الحارس الكويتي سطام الحسيني بأزمة قلبية مفاجئة

كتب وطن
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توفيّ حارس المرمى الكويتي سطام الحسني 37 عامًا يوم أمس الجمعة، اللاعب في صفوف فريق نادي السالمية الكويتي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية خارج دولة الكويت.

سطام الحسيني والأزمة القلبية

وأفادت تقارير صحفية، بأن الحارس سطام الحسيني توفيّ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خارج الكويت، مما خيم خبر وفاته الحزن داخل أوساط الكرة الرياضية واللاعبين في بلاده.

وقد نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحارس سطام الحسني، في بيان رسمي له نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد، وبخالص التعازي والمواساة إلى الأسرة الرياضية وإلى عائلته لوفاة حارس مرمى السالمية سطام الحسيني رحمه الله”.

وأطلق النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي هشتاك حمل اسم الحارس الراحل الحسيني، داعين له بالرحمة والمغفرة ومقدمين واجب العزاء لناديه وعائلته.

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بدر المطوع ونعي سطام الحسيني

وفي ذات السياق، نعى أسطورة كرة القدم الكويتية وعميد لاعبي كرة القدم في العالم مع منتخب بلاده بدر المطوع، قائلاً: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله أخوي سطام الحسيني، الله يرحمه ويغفر له يارب ويسكنه فسيح جناته”.

وأعلن نادي السالمية يعلن الحداد الرسمي وتعطيل كافة الأنشطة الرياضة داخل النادي لمدة ثلاثة أيام والتي ستبدأ من اليوم السبت على وفاة الحارس سطام الحسيني.

المسيرة الكروية

ولعب الحارس الراحل الحسيني في العديد من الأندية من أبرزها السالمية والجهراء، وكذلك الاحتراف مع نادي بوافيشتا البرتغالي لفترة قصيرة.

وكانت بداية مسيرته مع نادي الجهراء الكويتي وحقق معه كأس الأمير مرتين وكأس تشيرين، وقد أعير إلى نادي الشباب الكويتي في عام 2009، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق بوافيشتا البرتغالي مقابل 200 ألف دولار.

وفي عام 2014، انتقل إلى صفوف فريق السالمية الكويتي حتى وفاته وحقق مع النادي بطولة ولي العهد، وأعلن عن وفاته أثناء تواجده في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر أزمة قلبية تعرض لها، خلال قضاء عطلته الصيفية.

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