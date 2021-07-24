ميديو وانتقاد الزي الرسمي للمشاركات المصريات في أولمبياد طوكيو
ميديو وانتقاد الزي الرسمي للمشاركات المصريات في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

ميدو ينتقد الزي الرسمي للرياضيات المصريات في أولمبياد طوكيو (صور)

كتب وطن
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انتقد النجم السابق لمنتخب مصر في رياضة كرة القدم الكابتن أحمد حسام “ميدو”، اللجنة الأولمبية في بلاده بسبب الزي الرسمي الذي تم اختياره للرياضيات المصريات المشاركات في أولمبياد طوكيو 2021.

ميدو والزي الرسمي

وكتب المصري ميدو المحلل الرياضي في شبكة “أون تايم سبورت” المصرية، في تغريده له عبر حسابه على صفحته “تويتر”، قائلاً: ” مش عارف ليه البنات في البعثة الأولمبية المصرية لابسين بدل رجالي !؟”.

وأرفق ميدو صورة للبعثة اليونانية، قائلاً: ” ماله لبس اليونانيين؟ البنات لابسين لبس بنات اهو واعمل للمحجبات بكم طويل يا عم إنما إيه البنات اللي لابسه بدل رجالي ده”.

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وأضاف، ” كان على المصمم الخاص لملابس السيدات المصريات المشاركات في أولمبياد طوكيو، تصميم ملابس خاصة لهم بدلاً من ارتدائهن بدل الرجال في افتتاح أولمبياد طوكيو”.

ميدو وصور الإيرانيات

وشارك ميديو عدد من الصور للرياضيات الإيرانيات من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، قائلاً: ” بنات إيران أهم لابسين لبس بنات”.

أولمبياد طوكيو

وافتتحت مساء يوم أمس الجمعة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية “طوكيو” 2021 وتستمر منافستها حتى يوم الثامن من شهر أغسطس / آب الشهر المقبل.

وتشارك دولة مصر أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخ مشاركتها، حيث يصل عدد المشاركين في البطولة 134 لاعب ولاعبة في 24 لعبة.

وشهدت افتتاح أولمبياد طوكيو، حضور العديد من زعماء دول العالم  من أبرزهم الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، وكذلك زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن والبعثة الدبلوماسية المرافقة لها وغيرهم.

واقتصر حضور افتتاح أولمبياد طوكيو على حضور 950 شخصًا بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، كما ستشهد منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الاقتصار على حضور اللاعبين دون مشاركة الجماهير لإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.

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