مباراة منتخب مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو
مباراة منتخب مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

كتب fares Abo Shiha
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يلتقي منتخب مصر لكرة القدم منافسه منتخب الأرجنتين مساء يوم الأحد في الجولة الثانية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2021 المقامة في العاصمة اليابانية.

موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين

وستقام المباراة بين مصر والأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة “مصر” والسودان وليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

وستنقل المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS HD 7″” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

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تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، كريم فؤاد، محمود الونش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

وفي خط هجوم الفريق سيكون الثلاثي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سيرخيو باتيستا، في مواجهة قوية أمام منافسه منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى خيرمياس ليدسيما.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: هيرنان ديلا فونتي، فرانشيسكو أورتيجا، نيهان بيريز، ليونيل موسيفيتش.

أما في خط الوسط جاء كلاً من: نيكولاس كابالدو، فاوستو فيرا، سانتياجو كولومباتو، توماس بالمونتي، بينما في هجوم الفريق، أوجستين أرزي، إيزيكيل باركو، إيزيكيل بونسي.

وقد خيم التعادل السلبي على المواجهة السابقة بين منتخب مصر أمام نظيره إسبانيا، رغم الفرص المهدرة من جانب المنتخبين خلال مجريات الجولة السابقة في أولمبياد طوكيو.

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