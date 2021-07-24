منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز المثير على البرتغال في أولمبياد طوكيو ( شاهد)

نجح منتخب مصر لكرة اليد للرجال من تحقيق الفوز على نظيره منتخب البرتغال مساء اليوم السبت، بنتيجة 37-31 ضمن منافسات الجولة الأولى أولمبياد طوكيو المقامة في العاصمة اليابانية.

منتخب مصر والبرتغال

ودخل منتخب مصر لكرة اليد اللقاء بالسيطرة وممارسة الضغط على لاعبي منتخب البرتغال، إلا أن الأخطاء الدفاعية للمنتخب المصري كانت كارثية عليه، لينتهي منتصف اللقاء بين المنتخبين بالتعادل 30 نقطة لكل منهما.

وعاد منتخب مصر مع مجريات الشوط الثاني بقوة والتركيز أكثر في المباراة، إلى جانب تألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد الطيار في منع ثلاثة كرات محققة من دخول شباك مرماه خلال اللقاء، وهو ما عزز الفارق أمام منافسه منتخب البرتغال.

منتخب مصر يهزم البرتغال في اوليمبياد طوكيو 37/31 في منافسات كرة اليد المباراه الأولى بالتوفيق يا رجاال مصر

👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥💪✌️✌️✌️✌️🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/YCr1kRFPpz — Menapop💪🇪🇬( الشنتوحه)😂😎👊 (@Menap98642) July 24, 2021

إلى جانب نجم المنتخب المصري ولاعب برشلونة علي الزين وأحمد هشام في اللقاء، لينجح المنتخب في تحقيق الفوز في أول مباراة له في منافسات أولمبياد طوكيو بنتيجة 37-31.

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منتخب مصر والمواجهة القادمة

وسيخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية يوم الإثنين القادم أمام نظيره منتخب الدنمارك في مباراة ستشهد القوة والإثارة بين المنتخبين في أولمبياد طوكيو.

أولمبياد طوكيو: منتخب مصر لكرة اليد يفوز بنتيجة 37-31 على منافسه البرتغالي 🇪🇬🇪🇬#أخبار_ON#ON pic.twitter.com/9RI66pGeVK — ON (@ONTVEgy) July 24, 2021

خسارة منتخب البحرين

وتلقى منتخب البحرين الخسارة الصعبة أمام منافسه المنتخب السويدي ضمن المجموعة الثانية من منافسات أولمبياد طوكيو لكرة اليد بفارق نقطة وحيدة 32-31.

وسيلعب منتخب البحرين أمام منافسه منتخب البرتغال يوم الإثنين القادم، في مواجهة صعبة بين المنتخبين، في ظل سعي لكلا الفريقين إلى تحقيق الفوز له في المسابقة بعد تعرضهم للخسارة في المواجهة الأولى لهما في أولمبياد طوكيو.

وقد افتتح دورة الألعاب الأولمبية لمنافسات أولمبياد طوكيو 2021 مساء يوم الجمعة الماضية، والمستمرة حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

ترتيب المجموعة في أولمبياد طوكيو

ويحتل صدارة ترتيب منتخب الدنمارك بنقطتين ، يليه منتخب مصر والسويد متساويًا بنفس النقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد بعد نهاية مباريات الجولة الأولى 📊🤾‍♂️ #أولمبياد_360#TokyoOlympics2020#Tokyo2020 pic.twitter.com/vwNUEY474p — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 24, 2021

بينما جاء في المركز الثالث منتخب البحرين وبعدها البرتغال، وفي أدنى الترتيب منتخب اليابان دون إحراز أي من النقاط.

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