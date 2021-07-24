مروان خوري يفاجئ الجمهور بزفافه على هذه الحسناء بعد 53 عاماً من العزوبية (شاهد)

بعد 53 سنة من حياة العزوبية، أعلن الفنان مروان خوري دخوله القفص الذهبي، على فتاة من خارج الوسط الفني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق احتفال الفنان مروان خوري وعروسه، بدخولهما القفص الذهبي، وسط أجواء من البهجة والسعادة، طغت عليهما وعلى الحضور .
تم النصيب ودام الفرح عنا ليالي🤵🏼👰🏼❤️#مروان_خوري @iMarwanKhoury pic.twitter.com/eriQ6suewf
— Safa Salman MK 🇮🇶🇱🇧 (@Dr_SafaSalmanMK) July 24, 2021
الف مُبارك للعروسين تقبروا قلبي مااجملكم سوا😍❤️
MARWAN & NADA ❤️❤️@iMarwanKhoury #مروان_خوري pic.twitter.com/kSwobRqlE4
— Safa Salman MK 🇮🇶🇱🇧 (@Dr_SafaSalmanMK) July 23, 2021
تم النصيب ودام الفرح عنا ليالي
واحلى عروس بهالدني صارت حلالي ❤️@iMarwanKhoury _ #مروان_خوري #لبنان https://t.co/2u98NtziGE pic.twitter.com/knuJjRHxxr
— noor(mk) (@noor94mk) July 24, 2021
الغالي مروان مع خطيبته ندى في حفل توديع العزوبيه ❤️
الله يهنيكم ويسعدكم ياحبايب قلبي
مااجملكم سوا 😍❤️🌹@iMarwanKhoury #مروان_خوري pic.twitter.com/PfZnS4Wdke
— Safa Salman MK 🇮🇶🇱🇧 (@Dr_SafaSalmanMK) July 23, 2021
مروان خوري سعيد بهذه الخطوة
وكان مروان خوري كشف قبل أشهر عن نيته في الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني.
وقال خوري إنه يستعد لإقامة حفل زفاف صغير يقتصر الحضور فيه على الأهل وأصدقائه المقّربين.حسبما ذكر لبرنامج “ET بالعربي”
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وعبّر خوري عن سعادته بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة من العزوبية .
وعن زوجته، قال “خوري” ، إنّها تعمل في مجال آخر وقريبة منه، وكشف أن الإنسجام العاطفي حدث بينهما بسبب التفاهم وحبها لشخصيته وموسيقاه.
وتحدث خوري عن أنه كان يبحث عن زوجة تتفهم عمله وأجواءه الصعبة.
يشار إلى أن الفنان خوري فقد والدته عام 2019، التي عانت المرض خلال السنوات الاخيرة. وعاش الفنان أزمة نفسية كبيرة بعد فقدانه لوالدته.
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