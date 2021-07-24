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مروان خوري يفاجئ الجمهور بزفافه على هذه الحسناء بعد 53 عاماً من العزوبية (شاهد)

كتب Anas Al Salem
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بعد 53 سنة من حياة العزوبية، أعلن الفنان مروان خوري دخوله القفص الذهبي، على فتاة من خارج الوسط الفني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق احتفال الفنان مروان خوري وعروسه، بدخولهما القفص الذهبي، وسط أجواء من البهجة والسعادة، طغت عليهما وعلى الحضور .

مروان خوري سعيد بهذه الخطوة 

وكان مروان خوري كشف قبل أشهر عن نيته في الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني.

وقال خوري إنه يستعد لإقامة حفل زفاف صغير يقتصر الحضور فيه على الأهل وأصدقائه المقّربين.حسبما ذكر  لبرنامج “ET بالعربي”

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وعبّر خوري عن سعادته بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة من العزوبية .

وعن زوجته، قال “خوري” ، إنّها تعمل في مجال آخر وقريبة منه، وكشف أن الإنسجام العاطفي حدث بينهما بسبب التفاهم وحبها لشخصيته وموسيقاه.

وتحدث خوري عن  أنه كان يبحث عن زوجة تتفهم عمله وأجواءه الصعبة.

يشار إلى أن الفنان خوري فقد والدته عام 2019، التي عانت المرض خلال السنوات الاخيرة. وعاش الفنان  أزمة نفسية كبيرة بعد فقدانه لوالدته.

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