غيث الشبلي وسعود الزدجالي يثيران جدلا بالسلطنة.. أنباء عن اعتقال الأول ومطالبة بمحاكمة الثاني

تصدر اسم كل من الكاتب العماني سعود الزدجالي، ومواطنه الناشط غيث الشبلي محركات البحث ومواقع التواصل في سلطنة عمان، وأثارت تصريحات أخيرة لهما جدلا واسعا بين العمانيين.

سعود الزدجالي وغيث الشبلي

وعبر موقع التواصل تويتر قال ناشطون عمانيون إن السلطات العمانية اعتقلت المدون غيث الشبلي الذي اتهمه البعض بأنه يروج للإلحاد تحت مسمى حرية التعبير.

الذين يطالبون#الحريه_لغيث_الشبلي فهم سواسية في الفكر والالحاد دولتنا دستورها واضح وصريح

وإللي مافيه أدب القانون يردله صوابه

الفوضى ليس لهآ مكان بيننا pic.twitter.com/d6lZNbbUUN — ذيب جائع (@Hfox_66) July 24, 2021

وعبر حسابه الذي يتابعه في تويتر أكثر من سبعة آلاف شخص، يضع غيث الآية العاشرة من سورة الجن، “وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا”، في نبذته التعريفية.

يقول الله تعالى : ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ..انا اقول لغيث عذاب تقييد الحرية او السجن لك لتراجع حساباتك وتعود الى رشدك يعتبر عذاب الادنى فإن لم تتب وترجع الى الصراط المستقيم فان العذاب الاكبر لن تطيقه اسال الله لك الهداية #الحريه_لغيث_الشبلي — ماجد بن ناصر السِنٰاوي (@M_Al_Sinawi) July 24, 2021

كما يشير إلى أن الحساب “+18” وأنه “شخصية مستهدفة”.

وبينما طالب ناشطون عبر وسم “#الحرية_لغيث_الشبلي” بالإفراج عن غيث، قائلين إن “تكميم الأفواه لا يصنع مستقبلاً”، وجه آخرون الشكر للسلطات الأمنية في البلاد على اعتقاله لإساءته للدين.

لو كان الرسول الكريم بيننا لما رضى الشماتة في أحد وإن كان عدوه، فلا من صفات المسلم الشماتة وإن كان الطرف الثاني يستحق العقاب، فاتقوا الله وادعوا الله أن يهدينا ويهديه إلى الحق بعدما أضلنا الشيطان، فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.#الحريه_لغيث_الشبلي — عدي بن ناصر العميري (@adinaser782) July 24, 2021

نطالب الادعاء العام بمحاكمة غيث وفق ما نص عليه القانون في التعدي لرموز وشخصيات الدولة وليس #الحريه_لغيث_الشبلي.. — عزان المعمري (@azzan12332) July 24, 2021

وكان آخر نشاط لغيث عبر حسابه في الخميس 22 يوليو، حسبما رصد (وطن).

#الحريه_لغيث_الشبلي بعض النسويات والملاحدة وأكثرهم من خارج عُمان يقولون غيث يمر بأزمة نفسية بسبب وفاة زوجته ، وما يقوم به ردت فعل .. ألا يعلمون هؤلاء الأوباش بأن في تلك للفترة وقفت عمان بشقيها الإعلامي والإجتماعي خلف غيث وطالبت بمحاسبة المُتسبب وأسترجاع الحقوق ..#مساحات_غيث pic.twitter.com/56JhofE25n — ﺳ̭͠ﻋ̝̚يد (@s20321k) July 24, 2021

هذا ولفت الناشط عبر تويتر راشد سعيدي، إلى أن “غيث شاب فقد زوجته وتأثر نفسياً بذلك، لديه أطفال فقدوا أمهم قبل شهور فهل يعقل أن يفقدوا كذلك أبيهم؟! غيث يحتاج إلى النصح والإرشاد، وليس الاعتقال! عليكم أن تسألوا أنفسكم من الذي جعل #مساحات_غيث تشتهر!”.

#غيث شاب فقد زوجته وتأثر نفسيا بذلك، لديه أطفال فقدوا أمهم قبل شهور فهل يعقل أن يفقدوا كذلك أبيهم؟! غيث يحتاج إلى النصح والإرشاد، وليس الاعتقال!..عليكم أن تسألوا أنفسكم من الذي جعل #مساحات_غيث تشتهر! الواجب الديني والإنساني يلزمنا بالتعاطف مع #غيث_الشبلي والمناشدة لإطلاق سراحه. — راشِـــــدْ | 𝕽𝖆𝖘𝖍𝖎𝖉 (@rashed_saidi7) July 23, 2021

كما شدد على أن “الواجب الديني والإنساني يلزمنا بالتعاطف مع #غيث_الشبلي والمناشدة لإطلاق سراحه”.

اقرأ أيضاً: كتاب “مصرع الإلحاد” لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي يلقى إقبالاً واسعاً

على الجانب الآخر، أكد العديد من العمانيين أن غيث “يستحق العقاب وفق القانون” لتطاوله على الذات الإلهية، على حد وصفهم.

#الحريه_لغيث_الشبلي عاد بدينا في موضة الحرية لفلان

الحرية لعلان يستحق إن يعاقب ابتعدوا عن هذه المصطلحات العاطفية#مساحات_غيث — جاكي (@badar_76) July 23, 2021

للاسف اصبح الناس تغرد في ما لا تفقه، هذا الشخص للاسف تحدث عن الذات الالهية ويحرض على الالحاد والتحرر والنسوية، افكار ليست في ديننا الاسلامي، مثل هذه الافكار مدمرة لاي مجتمع ويجب ايقافها #الحريه_لغيث_الشبلي#مساحات_غيث

الحرية لا تكون بهذه الطريقة — مرام بنت سيف (@maramzadjali0) July 23, 2021

سعود الزدجالي

هذا وشارك العديد من العمانيين عبر وسم “محاكمة سعود الزدجالي”، وانقسم فيه النشطاء بين مهاجم لسعود متهمين إياه بالترويج للإلحاد وبين مدافع عنه وأنه يناقش فكر معين ولم يسيء للدين.

مارس،

الأختلاف في الراي كممارسة وليس كشعار #محاكمه_سعود_الزدجالي pic.twitter.com/0o7ty0WuWK — حمد الصواعي (@Hsawaei) July 24, 2021

ويأتي ذلك بعد مشاركة سعود الزدجالي في حوار صوتي عن كتاب لمفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بعنوان “مصرع الإلحاد”، حيث عقد ناشطون منهم الزدجالي جلسة لانتقاد الكتاب تحت عنوان (محاكمة كتاب الخليلي مصرع الإلحاد).

أصبح #محاكمه_سعود_الزدجالي مطلب شعبي بعدما بدأ بتشكيك المسلمين في دينهم والطعن في القرآن، فلا بأس بالتشكيك في القرآن مع سعود فالأمر عنده أمر عادي. pic.twitter.com/hP5X8V2SOi — سيف بن محمد المعولي (@abuMuqdam) July 24, 2021

وتضامن ناصر السعدي مع سعود الزدجالي وكتب:”الاستجداء بالسلطة في الخصومات الفكرية من دلائل الضعف والعجز، وعواقب هذا الأمر على المدى البعيدة وخيمة.”

الاستجداء بالسلطة في الخصومات الفكرية من دلائل الضعف والعجز، وعواقب هذا الأمر على المدى البعيدة وخيمة.

أي خلاف في الرأي والفكر مع سعود أو غير سعود يجب أن يسوى في ميادين النقاش والحوار لا في أروقة المحاكم. #محاكمه_سعود_الزدجالي — ناصر السعدي (@nassersaif111) July 24, 2021

وتابع موضحا:”أي خلاف في الرأي والفكر مع سعود أو غير سعود يجب أن يسوى في ميادين النقاش والحوار لا في أروقة المحاكم.”

بينما شدد عبدالمنعم الخروصي على ضرورة محاكمة الزدجالي وقال:” محاكمة سعود الزدجالي وبقية الشلة التي تدعو إلى الطعن في الدين وتبرر له بمبررات تافهة ومفضوحة مطلب كل حرٍ شريفٍ في هذا الوطن الغالي.”

#محاكمة_سعود_الزدجالي وبقية الشلة التي تدعو إلى الطعن في الدين وتبرر له بمبررات تافهة ومفضوحة مطلب كل حرٍ شريفٍ في هذا الوطن الغالي علينا وعلى كل مسلم يعز عليه أن تُدنس بلاده بالكفر بالله والطعن في دينه ورسوله ﷺ والاستهزاء بشرعه والمسلمين . — عبدالمنعم الخروصي (@abdulmonem921) July 24, 2021

وأوضح:”علينا وعلى كل مسلم يعز عليه أن تُدنس بلاده بالكفر بالله والطعن في دينه ورسوله ﷺ والاستهزاء بشرعه والمسلمين.”

وكتب أحمد المعمري:”اوامر الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم الثابتة ونواهيه؛ لاتستدعي العقلانية؛تتطلب التنفيذ بدون لماذا؟!اذا كان اوامر عسكرية تنفذ اولا بدون نقاش!كيف لأمر الله!!! نتمنى الضرب بيد من حديد وبدون رأفة في دين الله عبرة لمن يقترب من حمى الله بالسخرية!لاحرية بذلك”

اوامر الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم الثابتة ونواهيه؛ لاتستدعي العقلانية؛تتطلب التنفيذ بدون لماذا؟!اذا كان اوامر عسكرية تنفذ اولا بدون نقاش!كيف لأمر الله!!! نتمنى الضرب بيد من حديد وبدون رأفة في دين الله عبرة لمن يقترب من حمى الله بالسخرية!لاحرية بذلك#محاكمه_سعود_الزدجالي — أحمد المعمري (@ahmedali55729) July 24, 2021

ودافع عنه يوسف بن أحمد الخروصي:” الدكتور سعود لايمكن أن نقول شيء في معتقده وإيمانه نختلف معه في الاسلوب والطريقة والمنهجية وكل له قناعته ولكن يبقى له احترامه وتقديره”

#محاكمه_سعود_الزدجالي الدكتور سعود لايمكن أن نقول شيء في معتقده وإيمانه نختلف معه في الاسلوب والطريقة والمنهجية وكل له قناعته ولكن يبقى له احترامه وتقديره — يوسف بن أحمد الخروصي (@yousef_khrosi) July 24, 2021

هذا وشدد حمزة بن زاهر الرستاقي من جانبه، على أنه “لا بد أن نفهم جميعا أننا مسلمون وفي دولة مسلمة لنا ثوابتنا وأصولنا وقيمنا الدينية والغيرة عليها أمر فطري ولا يرضى من به ذرة من إيمان أن تمس ولو بكلمة فضلا عن التشكيك فيها أو الدعوة بنقيضها فالشعب العماني شعب مسلم حر.

#محاكمة_سعود_الزدجالي

لا بد أن نفهم جميعا أننا مسلمون وفي دولة مسلمة لنا ثوابتنا وأصولنا وقيمنا الدينية والغيرة عليها أمر فطري ولا يرضى من به ذرة من إيمان أ ن تمس ولو بكلمة فضلا عن التشكيك فيها أو الدعوة بنقيضها فالشعب العماني شعب مسلم حر — حمزة بن زاهر بن سليمان الشقصي الرستاقي (@xFy53OAnsRYtOEL) July 24, 2021

كتاب “مصرع الإلحاد” لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

هذا ولاقى كتاب “مصرع الإلحاد” لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، اقبالاً واسعاً من قبل العمانيين، على الرغم من حملة التشويه التي أطلقها البعض ضد المفتي الخليلي.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “مصرع الإلحاد”، وذلك رداً على الهجوم على الشيخ الخليلي ومحاولات تشويهه، حيث تصدر الوسم الترند في عدد من دول الخليج العربي.

واستعان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء باقتباسات من كتاب الشيخ الخليلي للتأكيد على أهمية الكتاب، وتميز العلامة العماني في الفقه والدين.

مصرع الإلحاد وانتفاضة على مواقع التواصل

وفي وقت سابق، دشن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر حملة تضامن واسعة مع المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، عقب تطاول البعض عليه وإساءتهم له بسبب كتابه “مصرع الإلحاد” الذي هدم أفكار الإلحاد ودمرها.

وعبر وسوم “#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي” و”#آن_لنا_أن_نقول_شيئا” و”#مصرع_الالحاد”، انتفض العمانيون يدافعون عن مفتي سلطنة عمان ضد مهاجميه والطاعنين به.

ويتضح من الوسم أن حملة التضامن مع الشيخ الخليلي، بدأت بعد تداول تفاصيل جلسة لبعض النشطاء على تطبيق كلوب هاوس هاجموا فيها مفتي السلطنة تحت عنوان (محاكمة أحمد الخليلي بسبب كتاب مصرع الإلحاد).

كتاب مصرع الإلحاد لأحمد الخليلي

وكان دشن في ديسمبر من العام 2019 كتاب (مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان) للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان.

ويقع الكتاب في مجلدين، وصدّره الخليلي بشكر وعرفان، ثم مقدمة، ثم تمهيد بين يدي الكتاب المجلد الأول يقع في أكثر من 635 صفحة، ويحتوي على بابين، وفي كل باب فصول ومباحث.

والمجلد الثاني يقع في أكثر من 600 صفحة، ويحتوي على ثلاثة أبواب، وفي كل باب فصول ومباحث، ورجع فيه الشيخ إلى أكثر من 260 مرجعا متنوعا.

من الأبواب التي شملها المؤلف (في تعزيز الإيمان بالغيب وبيان ضرورته في حياة الناس، وفي البراهين التي في خلق الانسان، وفي البراهين التي في خلق الحيوان، في البراهين التي اشتملت عليها الكيمياء الحيوية.)

(وفي البراهين التي في أنحاء الآفاق، وفي البراهين التي في خلق الذرة، وفي استحالة أن تكون الصدفة هي أساس وجود الكون، وفي شبهات الملاحدة).

ومما قاله الشيخ الخليلي في خاتمته التي بلغت 20 صفحة من الكتاب: وقد يسره الله تعالى فقد جمعته في فترة قياسية من الزمن، إذ لم يتعد تأليفه عامًا واحدًا.

وقال فيها كذلك: وقد اعترضتني في هذا العام أسفار وأمراض حالت بيني وبين الاستمرار في هذا العمل، ولكن لطف الله تعالى هو الذي يسره لي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك