صحيفة بريطانية تكشف عن مخطط محمد صلاح للرحيل عن ليفربول

كشفت صحيفة بريطانية يوم الجمعة الماضية، بأن النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن فريق “الريدز” قبل نهاية عقده لعدة أسباب أفصح عنها اللاعب خلال تصريحات صحفية معه.

محمد صلاح وليفربول

وأفادت صحيفة “ميرو” البريطانية، بأن اللاعب محمد صلاح يفضل الرحيل قبل نهاية عقده عن فريق ليفربول الإنجليزي، حيث أنه لا يخطط في الاعتزال بين أسوار ملعب “الآنفيلد” الإنجليزي.

لحظه انطلاق الملك المصري صلاح كالبرق من تدريبات ليفربول اليوم #محمد_صلاح pic.twitter.com/1k4OoFLLYr — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) July 19, 2021

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب المصري صلاح يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحدٍ جديد بشكل أكبر، على الرغم من أنه يعشق نادي ليفربول.

تلميحات محمد صلاح

واستكملت، ” أن محمد صلاح قد أجرى العديد من المقابلات خلال الأشهر الماضية، التي شهدت تلميحات عن الخطوة التالية في مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم”.

جيمس بيريس | • على الرغم من التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول من خلال المقابلات التي أجريت مع وسائل الإعلام الإسبانية الموسم الماضي. • الا أن مصادر داخل ليفربول تؤكد أن محمد صلاح ملتزم مع الفريق. pic.twitter.com/sn4KzvRTgM — عالم ليفربول (@LFCExtensive) July 20, 2021

وبينت الصحيفة، أن محمد صلاح يرغب في الاعتراف به، أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، مشيرة إلى أنه سيحصل على لفت الأنظار من أفضل الأندية برشلونة وغريمه ريال مدريد الإسبانيين، لكن الأوضاع المالية التي يمر بها الناديين تحول دون التعاقد معه.

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وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المتخصص في انتقالات نجوم عالم كرة القدم والعامل في شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية في وقت سابق، بأن إدارة فريق ليفربول قد دخل في مفاوضات جادة مع محمد صلاح بشأن تجديد عقده، في ظل التكهنات حول مصير اللاعب.

تجديد العقد

وأفاد الصحفي الإيطالي “رومانو” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” مسألة تجديد عقد محمد صلاح لم يتم السير فيها بشكل جدي من قبل فريق ليفربول الإنجليزي والمصري محمد صلاح حول تجديد عقده حتى هذه اللحظة”.

وأضاف رومانو، ” محادثات العقد بين النادي الإنجليزي وصلاح ليست في المراحل النهائية بعد، ولقد تحدث ليفربول وصلاح ولكن لم يتم أي إحراز أو تقدم حتى الآن”.

🚨كيفن بالمر : "هناك شعور بين المسؤولين الكبار في ليفربول أن محمد صلاح قد يكون مترددًا في تمديد عقده الحالي الذي سينتهي في عام 2023، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يتم النظر في بيعه هذا الصيف". pic.twitter.com/yT79kjAaSJ — الدوري الإنجليزي ™️ (@EPLEcho) July 20, 2021

وأشار، إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي لم يتوصل بالفعل مع النجم المصري محمد صلاح حتى الآن بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وانضم صلاح إلى فريق ليفربول خلال صيف عام 2017، قادمًا من فريق روما الإيطالي بصفقة بلغت قيمتها 42 مليون دولار، وينتهي عقده مع فريق ليفربول في صيف عام 2023.

وشارك اللاعب مع النادي في 203 مباراة في كافة المسابقات منذ انضمامه، نجح من خلالها بتسجيل 125 هدفًا وصنع 47 تمريرة حاسمة.

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