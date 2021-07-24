التونسي محمد الجندوبي وأولى الميداليات في أولمبياد طوكيو
التونسي محمد الجندوبي وأولى الميداليات في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

الجندوبي يحصد أولى الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو (فيديو)

كتب وطن
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حصد اللاعب التونسي محمد الجندوبي 19 عامًا، أولى الميداليات للعرب في بطولة أولمبياد طوكيو 2021، واكتفى اللاعب بالميدالية الفضية في مسابقة رياضة التايكواندو في فئة وزن 57 كليو غرامًا.

الجندوبي والميدالية الفضية

واستطاع التونسي الجندوبي من حصد الميدالية الفضية في المباراة النهائية المثيرة أمام نظيره الإيطالي “فيتو ديلا كويلا” الذي حصد الميدالية الذهبية والمصنف الثاني عالميًا في رياضة التايكواندو بنتيجة 8-10.

قبل أن يعادل الإيطالي في الجولة الثانية بنتيجة 10-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 16-12.

الجندوبي والتأهل للنهائي

ونجح اللاعب التونسي والعربي الأول محمد الجندوبي، من الوصول إلى نهائيات المسابقة، بعد فوز في نصف الدور النهائي على بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جون بنتيجة 25-18.

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وقد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الإثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32-9، وكذلك تحقيق الفوز على بطل أوروبا لعام 2018 ووصيف العالم عام 2017 الروسي ميخاييل بنتيجة 25-18.

الجندوبي والميدالية البرونزية

وسبق وأن فاز اللاعب التونسي الجندوبي بالميدالية البرونزية في رياضة التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كغم في دولة الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية عام 2019 في العاصمة المغربية الرباط بوزن 54 كغم.

رياضة التايكواندو

وقد ظهرت هذه الرياضة في كوريا وعرفت منذ أكثر من 2000 سنة وقد أوجدها وطورها الأهالي كوسيلة للدفاع عن النفس بسبب كثرة الحروب الأهلية وصعوبة الحياة وسط الحيوانات الضارية.

مما اضطر الإنسان الكوري إلى التفكير في وسيله للدفاع عن نفسه ضد الغزاة وضد الحيوانات التي بدأوا يتعلمون منها طرق الدفاع والانقضاض السريع.

واستطاعت أن تصبح رياضة أولمبية رسمية في الألعاب الأولمبية لسنة 2000 التي جرت بمدينة سيدني الأسترالية، بعد أن كانت رياضة استعراضية في الأولمبيات السابقة التي احتضنتها كل من مدينة سيول الكورية وبرشلونة الإسبانية وأطلنطا الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، فقد افتتحت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2021 بعد تأجيلها من صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، والتي ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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