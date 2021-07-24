الجندوبي يحصد أولى الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو (فيديو)

حصد اللاعب التونسي محمد الجندوبي 19 عامًا، أولى الميداليات للعرب في بطولة أولمبياد طوكيو 2021، واكتفى اللاعب بالميدالية الفضية في مسابقة رياضة التايكواندو في فئة وزن 57 كليو غرامًا.

الجندوبي والميدالية الفضية

واستطاع التونسي الجندوبي من حصد الميدالية الفضية في المباراة النهائية المثيرة أمام نظيره الإيطالي “فيتو ديلا كويلا” الذي حصد الميدالية الذهبية والمصنف الثاني عالميًا في رياضة التايكواندو بنتيجة 8-10.

التونسي محمد خليل الجندوبي يحقق أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020 حيث حصل على الميدالية الفضية pic.twitter.com/pWFrrCgusi — Screen Mix (@ScreenMix) July 24, 2021

قبل أن يعادل الإيطالي في الجولة الثانية بنتيجة 10-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 16-12.

الجندوبي والتأهل للنهائي

ونجح اللاعب التونسي والعربي الأول محمد الجندوبي، من الوصول إلى نهائيات المسابقة، بعد فوز في نصف الدور النهائي على بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جون بنتيجة 25-18.

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وقد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الإثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32-9، وكذلك تحقيق الفوز على بطل أوروبا لعام 2018 ووصيف العالم عام 2017 الروسي ميخاييل بنتيجة 25-18.

الجندوبي والميدالية البرونزية

وسبق وأن فاز اللاعب التونسي الجندوبي بالميدالية البرونزية في رياضة التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كغم في دولة الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية عام 2019 في العاصمة المغربية الرباط بوزن 54 كغم.

الشاب التونسي محمد خليل الجندوبي صاحب 19 عاما، يهدي تونس والعرب أول ميدالية🥈في أولمبياد طوكيو 2020 شكرا و مبروك لخليل الجندوبي ، مبروك لتونس 🇹🇳 مشروع بطل واعد في التايكواندو 🇹🇳 🦅🔥💪🏻 pic.twitter.com/r3GU0wZGK2 — ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) July 24, 2021

رياضة التايكواندو

وقد ظهرت هذه الرياضة في كوريا وعرفت منذ أكثر من 2000 سنة وقد أوجدها وطورها الأهالي كوسيلة للدفاع عن النفس بسبب كثرة الحروب الأهلية وصعوبة الحياة وسط الحيوانات الضارية.

مما اضطر الإنسان الكوري إلى التفكير في وسيله للدفاع عن نفسه ضد الغزاة وضد الحيوانات التي بدأوا يتعلمون منها طرق الدفاع والانقضاض السريع.

فخر العرب❤ التونسي محمد خليل الجندوبي🇹🇳 يحصد بفضية التايكوندو وزن 58 كجم🥋 رغم صغر سنه (19عاما) ومشاركته الأولى في الأولمبياد إلا أنه كسب احترام منافسه🤝🥇 وحقق أول ميدالية عربية في طوكيو pic.twitter.com/q4af1yHBhd — Kooora (@kooora) July 24, 2021

واستطاعت أن تصبح رياضة أولمبية رسمية في الألعاب الأولمبية لسنة 2000 التي جرت بمدينة سيدني الأسترالية، بعد أن كانت رياضة استعراضية في الأولمبيات السابقة التي احتضنتها كل من مدينة سيول الكورية وبرشلونة الإسبانية وأطلنطا الأمريكية.

#طوكيو2020..

لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي يحتفل بالميدالية الفضية pic.twitter.com/RlLueOHIY1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 24, 2021

ومن الجدير بالذكر، فقد افتتحت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2021 بعد تأجيلها من صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، والتي ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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