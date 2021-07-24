نوال الزغبي طرحت كليب أغنيتها (ارقص) من ألبومها الجديد (عكس الطبيعة)
نوال الزغبي طرحت كليب أغنيتها (ارقص) من ألبومها الجديد (عكس الطبيعة)
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“ارقص” .. نوال الزغبي تتحدى ظروف لبنان: “بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة”

كتب وطن
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تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التريند في العالم العربي، بعد طرحها كليب أغنيتها (ارقص) من ألبومها الجديد (عكس الطبيعة)، والتي حصدت 1.5 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

(بدنا نرقص ونفرح)

واعتبرت نوال الزغبي الأغنية، تحدياً للظروف التي يعيشها الوطن العربي بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، وكتبت بتغريدة عبر (تويتر): (مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها دائما بحاجة لفسحة أمل وسعادة).

وتابعت نوال الزغبي: (اغنية ارقص هيي طاقة إيجابية بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة).

وأرفقت نوال الزغبي تغريدتها بصورة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها، وبدت فيها بوجه أكثر امتلاءً، وكأنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

أحلام تبارك لنوال الزغبي

هذا وقد باركت الفنانة الإماراتية أحلام لنوال الزغبي بمناسبة طرح (ارقص)، وأعادت نشر تغريدة الفنانة اللبنانية وعلقت: (مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي ارقص).
لتعيد نوال نشر ما كتبته أحلام معلقة: (شكرا يا ملكة).

نانسي عجرم ونوال ومنافسة على التريند

وتتنافس نوال الزغبي مع مواطنتها نانسي عجرم على تصدر التريند، خاصة أن كلتاهما طرحتا كليباتهما الجديدة في نفس الوقت.

ومع ذلك، هنأت نانسي عجرم، نوال الزعبي​ بعد إطلاق أغنيتها (ارقص) وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على (تويتر) قائلة: (الأغنية حلوة وصيفية والكليب كملها بأحلى صورة ألف مبروك نوال على أرقص و عالألبوم عكس الطبيعة)

كذلك، دعمت الفنانة اليسا، نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، وكتبت: (خليكي دايما عكس الطبيعة النجاح ما بيحب الناس العاديين.. ‏مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب).

وأغنية (ارقص) من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وأخرج الكليب فادي حداد.

ويتضمن ألبوم (عكس الطبيعة) لنوال الزغبي 4 أغنيات، إثنتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية، وتم تصويرهم على طريقة الفيديو كليب.

تسمم حاد

وفي سياق آخر، تداولت حسابات إخبارية الأسبوع الماضي أنباءً عن تعرض نوال الزغبي لتسمم حاد أثناء إقامتها بأحد الفنادق في سوريا، حيث أحيت حفلاً هناك بعد سنوات غياب.

وذكرت تلك الأنباء أن التسمم الغذائي بسبب طعام الفندق، هو الذي تسبب بحالة تسمم لنوال الزغبي، وهو ما نفته الأخيرة وخرجت عن صمتها لكشف الحقيقة.

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وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي في (تويتر): (‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي)

. وتابعت الفنانة اللبنانية: (الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح).

وفي وقت سابق، كشفت الزغبي تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها ونُقلت لأحد المستشفيات حينها.

حفل سوريا بعد غياب

وغردّت الزعبي أيضاً عبر (تويتر): (الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير).

وأصرت نوال على إستكمال حفلها الغنائي في سوريا الجمعة الماضي على الرغم من إصابتها بوعكة صحيّة طارئة.

وقد أطلت نوال على جمهورها في سوريا بعد غياب سنتين بسبب الأوضاع، بجمبسوت أبيض، وغنّت رغم تعبها، ورغم الارهاق وعادت إلى لبنان لتدخل المستشفى بحالة طارئة.

وقبل الحفل بساعات، طلب طبيب نوال زغبي الخاص منها العودة وعدم الصعود إلى المسرح، لكنها رفضت، وأنهت الحفل ثم توجهت مباشرة إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت حيث لازمت المستشفى ليلاً.

وعاين الزغبي فريق طبي وقدّم العناية اللازمة لها تحت إشراف طبيبها الخاص، وعادت نوال إلى منزلها.

وكشف الإعلامي فراس حليمي كواليس ما حدث، وكتب عبر حسابه على (تويتر): (الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير).

وتابع مشيداً بتصرف نوال: (مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم، لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة).

واختتم كلامه: (بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي).

وقد نشرت نوال الزغبي مقطع فيديو تستعرض فيه جمال إطلالتها بحفلها في سوريا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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