“ارقص” .. نوال الزغبي تتحدى ظروف لبنان: “بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة”

تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التريند في العالم العربي، بعد طرحها كليب أغنيتها (ارقص) من ألبومها الجديد (عكس الطبيعة)، والتي حصدت 1.5 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

(بدنا نرقص ونفرح)

واعتبرت نوال الزغبي الأغنية، تحدياً للظروف التي يعيشها الوطن العربي بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، وكتبت بتغريدة عبر (تويتر): (مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها دائما بحاجة لفسحة أمل وسعادة).

وتابعت نوال الزغبي: (اغنية ارقص هيي طاقة إيجابية بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الأحزان وأعباء الحياة).

وأرفقت نوال الزغبي تغريدتها بصورة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها، وبدت فيها بوجه أكثر امتلاءً، وكأنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

مع كل الظروف اللي عم نمروء فيها دائما بحاجة لفسحة امل وسعادة🙏❤️

اغنية #ارقص هيي طاقة إيجابية ❤️

بدنا نرقص ونفرح ونخفف من الاحزان واعباء الحياة https://t.co/2LKxcyirXY pic.twitter.com/HFyNGeB47Z — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 23, 2021

أحلام تبارك لنوال الزغبي

هذا وقد باركت الفنانة الإماراتية أحلام لنوال الزغبي بمناسبة طرح (ارقص)، وأعادت نشر تغريدة الفنانة اللبنانية وعلقت: (مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي ارقص).

لتعيد نوال نشر ما كتبته أحلام معلقة: (شكرا يا ملكة).

مبروك الكليب الجديد #نوال_الزغبي_ارقص https://t.co/dmKEX7ciqp — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

شكرا يا ملكة 🙏❤️❤️❤️#نوال_الزغبي_ارقص https://t.co/8cWOlv8lRl — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 23, 2021

نانسي عجرم ونوال ومنافسة على التريند

وتتنافس نوال الزغبي مع مواطنتها نانسي عجرم على تصدر التريند، خاصة أن كلتاهما طرحتا كليباتهما الجديدة في نفس الوقت.

ومع ذلك، هنأت نانسي عجرم، نوال الزعبي​ بعد إطلاق أغنيتها (ارقص) وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على (تويتر) قائلة: (الأغنية حلوة وصيفية والكليب كملها بأحلى صورة ألف مبروك نوال على أرقص و عالألبوم عكس الطبيعة)

الأغنية حلوة وصيفية و الكليب كملها بأحلى صورة 💫 ألف مبروك نوال على #أرقص و عالألبوم #عكس_الطبيعة ❤@NawalElZoghbi — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 21, 2021

كذلك، دعمت الفنانة اليسا، نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، وكتبت: (خليكي دايما عكس الطبيعة النجاح ما بيحب الناس العاديين.. ‏مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب).

خليكي دايما #عكس_الطبيعة! 😁

النجاح ما بيحب الناس العاديين 😉

مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب@NawalElZoghbi — Elissa (@elissakh) July 14, 2021

وأغنية (ارقص) من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وأخرج الكليب فادي حداد.

ويتضمن ألبوم (عكس الطبيعة) لنوال الزغبي 4 أغنيات، إثنتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية، وتم تصويرهم على طريقة الفيديو كليب.

تسمم حاد

وفي سياق آخر، تداولت حسابات إخبارية الأسبوع الماضي أنباءً عن تعرض نوال الزغبي لتسمم حاد أثناء إقامتها بأحد الفنادق في سوريا، حيث أحيت حفلاً هناك بعد سنوات غياب.

وذكرت تلك الأنباء أن التسمم الغذائي بسبب طعام الفندق، هو الذي تسبب بحالة تسمم لنوال الزغبي، وهو ما نفته الأخيرة وخرجت عن صمتها لكشف الحقيقة.

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وكتبت نوال عبر حسابها الرسمي في (تويتر): (‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي)

. وتابعت الفنانة اللبنانية: (الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن، هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح).

قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن..

هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح 🙏#SheratonMaaretSednaya #Syria — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 18, 2021

وفي وقت سابق، كشفت الزغبي تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها ونُقلت لأحد المستشفيات حينها.

الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير 🙏 خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 17, 2021

حفل سوريا بعد غياب

وغردّت الزعبي أيضاً عبر (تويتر): (الحمد لله.. صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرًا لكل شخص إطمن عني.. بحبكن كتير).

وأصرت نوال على إستكمال حفلها الغنائي في سوريا الجمعة الماضي على الرغم من إصابتها بوعكة صحيّة طارئة.

وقد أطلت نوال على جمهورها في سوريا بعد غياب سنتين بسبب الأوضاع، بجمبسوت أبيض، وغنّت رغم تعبها، ورغم الارهاق وعادت إلى لبنان لتدخل المستشفى بحالة طارئة.

وقبل الحفل بساعات، طلب طبيب نوال زغبي الخاص منها العودة وعدم الصعود إلى المسرح، لكنها رفضت، وأنهت الحفل ثم توجهت مباشرة إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت حيث لازمت المستشفى ليلاً.

وعاين الزغبي فريق طبي وقدّم العناية اللازمة لها تحت إشراف طبيبها الخاص، وعادت نوال إلى منزلها.

وكشف الإعلامي فراس حليمي كواليس ما حدث، وكتب عبر حسابه على (تويتر): (الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير).

وتابع مشيداً بتصرف نوال: (مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم، لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة).

واختتم كلامه: (بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي).

رفضت وقال في ناس جايين من اخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة.. وبقوة الله قطعت هالليلة ووصلت على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي.. — Firas Haleemi (@firashaleemi) July 17, 2021

وقد نشرت نوال الزغبي مقطع فيديو تستعرض فيه جمال إطلالتها بحفلها في سوريا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.