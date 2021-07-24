إيران وحصد أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو
إيران وحصد أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو
Imageرياضة

إيران تحصد أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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حصد اللاعب الإيراني جواد فروغي 41 عامًا، الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بواسطة مسدس ضغط الهواء من مسافة عشر أمتار، ليمنح بذلك أو ميدالية ذهبية في منافسات أولمبياد طوكيو.

فروغي وإيران

وحقق الإيراني فروغي 244.8 نقطة، متفوقًا بذلك على نظيره الصربي دامير ميكيتش صاحب الميدالية الفضية الذي حقق 237.9 نقطة، بينما حصد الصيني بانغ وي بطل أولمبياد بكين 2008 الميدالية البرونزية.

ولم تفلح محاولة أسطورة الرماية الكوري الجنوبي جين جونج أوه، في تعزيز رقمه القياسي وتحقيق الميدالية الذهبية الخامسة في تاريخ مسيرته الاحترافية، بعد فشله في التأهل إلى نهائي بطولة مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار.

ويحتل فروغي المركز الأول في ترتيب الاتحاد العالمي في رياضة الرماية بميداليتين ذهبيتين في كأسي العالم في الهند وكرواتيا، كما أنه حصد المركز الثالث على مستوى قارة آسيا في بطولة قطر عام 2019 بعد حصوله على 558 نقطة.

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فروغي والميدالية الذهبية

وقال الإيراني فروغي في تصريح صحفي له عبر شبكة قنوات ” بي إن سبورت” القطرية، ” أظهرنا الأداء الجيد في هذه المسابقة، وسعيد جدًا من أجل الشعب الإيراني، وربما هي الأولى في تاريخ إيران في هذه المسابقة”.

وأردف فروغي عن مواجهة منافسه الصربي المصنف الرابع عالميًا الذي حصد الميدالية الفضية، قائلاً: ” لقد تواجهنا منذ سنتين وأعرف أن لديه القدرة في تحطيم الأرقام القياسية، ولم أشعر بأي خطورة من المنافسين الآخرين”.

وفي ذات السياق، أحرزت الصينية يانغ قيان في مسابقة السيدات، الميدالية الذهبية بندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في الرماية، من خلال تسجيلها 251.8 نقطة.

بينما حصلت الروسية أناستاسيا غالاشينا على المركز الثاني في المسابقة، فيما أحرزت الميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية نينا كريستن.

رياضة رماية البندقية

وتعنى تلك الرياضة بالتصويب إلى هدف وتشمل سبع أنواع مختلفة وهي: البندقية، رماية الأطباق، اسكيت، أسفل الخط، المسدس الحر، والرماية سريعة الطلقات، ويتم فيها جميعاً استخدام أسلحة وذخائر مختلفة.

واعتمدت تلك الرياضة كشكل من أنواع الرياضات من قبل الجمعية البندقية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1871.

لتصنف بعد ذلك في ضمن منافسات رياضات دورة الألعاب الأولمبية المنظمة والتي بدأت في العاصمة اليونانية “أثينا” عام 1896 وبعدها في فرنسا في مدينة ليون عام 1897.

يشار إلى أن فعاليات أولمبياد طوكيو ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب  المقبل، دون حضور الجماهير بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

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