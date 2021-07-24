إيران تحصد أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو

حصد اللاعب الإيراني جواد فروغي 41 عامًا، الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بواسطة مسدس ضغط الهواء من مسافة عشر أمتار، ليمنح بذلك أو ميدالية ذهبية في منافسات أولمبياد طوكيو.

فروغي وإيران

وحقق الإيراني فروغي 244.8 نقطة، متفوقًا بذلك على نظيره الصربي دامير ميكيتش صاحب الميدالية الفضية الذي حقق 237.9 نقطة، بينما حصد الصيني بانغ وي بطل أولمبياد بكين 2008 الميدالية البرونزية.

ولم تفلح محاولة أسطورة الرماية الكوري الجنوبي جين جونج أوه، في تعزيز رقمه القياسي وتحقيق الميدالية الذهبية الخامسة في تاريخ مسيرته الاحترافية، بعد فشله في التأهل إلى نهائي بطولة مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار.

"المُمرض" الإيراني بطل الميدالية الذهبية… شهدت أولمبياد طوكيو، اليوم حدثاً رائعاً يُسعد الجميع. الرياضي الإيراني، جواد فروغي، "المُمرض" الذي كافح ضد فيروس "كورونا" بين عامي 2020 و2021، حقق الميدالية الذهبية في الرماية "مسدس الهواء المضغوط 10 متر".#أولمبياد_طوكيو #Olympics pic.twitter.com/RA2gyAt5A5 — Riad Turk رياض الترك (@RIADTURK10) July 24, 2021

ويحتل فروغي المركز الأول في ترتيب الاتحاد العالمي في رياضة الرماية بميداليتين ذهبيتين في كأسي العالم في الهند وكرواتيا، كما أنه حصد المركز الثالث على مستوى قارة آسيا في بطولة قطر عام 2019 بعد حصوله على 558 نقطة.

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فروغي والميدالية الذهبية

وقال الإيراني فروغي في تصريح صحفي له عبر شبكة قنوات ” بي إن سبورت” القطرية، ” أظهرنا الأداء الجيد في هذه المسابقة، وسعيد جدًا من أجل الشعب الإيراني، وربما هي الأولى في تاريخ إيران في هذه المسابقة”.

حصول الإيراني جواد فروغي على ذهبية مسدّس الهواء المضغوط 10 متر بمنافسات الرماية في #أولمبياد_طوكيو والصربي دامير ميكيتش على الفضية والصيني وي بانغ البرونزية#طوكيو2020#Tokyo2020 #Olympics#قنوات_الكاس pic.twitter.com/qRUdQxMGOX — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 24, 2021

وأردف فروغي عن مواجهة منافسه الصربي المصنف الرابع عالميًا الذي حصد الميدالية الفضية، قائلاً: ” لقد تواجهنا منذ سنتين وأعرف أن لديه القدرة في تحطيم الأرقام القياسية، ولم أشعر بأي خطورة من المنافسين الآخرين”.

الإيراني جواد فروغي (٤١ سنة) يفوز بأول ميدالية ذهبية لممثّلين المنتخب الإيراني في أوّل مشاركة له في المسابقات الأولمبية و يكسر الرقم القياسي في رياضة الرّمي بمسدّس هوائي مسافة ١٠ متر. 🇮🇷 pic.twitter.com/28aYU5Coum — هادي 😷 Hadi (@Hadijigartala) July 24, 2021

وفي ذات السياق، أحرزت الصينية يانغ قيان في مسابقة السيدات، الميدالية الذهبية بندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في الرماية، من خلال تسجيلها 251.8 نقطة.

بينما حصلت الروسية أناستاسيا غالاشينا على المركز الثاني في المسابقة، فيما أحرزت الميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية نينا كريستن.

رياضة رماية البندقية

وتعنى تلك الرياضة بالتصويب إلى هدف وتشمل سبع أنواع مختلفة وهي: البندقية، رماية الأطباق، اسكيت، أسفل الخط، المسدس الحر، والرماية سريعة الطلقات، ويتم فيها جميعاً استخدام أسلحة وذخائر مختلفة.

واعتمدت تلك الرياضة كشكل من أنواع الرياضات من قبل الجمعية البندقية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1871.

لتصنف بعد ذلك في ضمن منافسات رياضات دورة الألعاب الأولمبية المنظمة والتي بدأت في العاصمة اليونانية “أثينا” عام 1896 وبعدها في فرنسا في مدينة ليون عام 1897.

يشار إلى أن فعاليات أولمبياد طوكيو ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل، دون حضور الجماهير بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

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