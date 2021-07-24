إقالة زيد النابلسي مطلب عام في الأردن بعد الإطاحة بالخضراء

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مطالبات جماعية بإقالة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد النابلسي، كما حدث ما وفاء الخضراء كونه يطعن صراحة في الإسلام وثوابته ولا يجب أن يكون ضمن منصب قيادي بالدولة.

من يتمادى على عقيدتنا …لا نأتمنه على الأردن وطننا❤️#اقالة_زيد_النابلسي pic.twitter.com/bqHei980vL — مها الطراونة (@GBN8jjwYPYfjSEL) July 24, 2021

وتداول ناشطون صورا لمجموعة من تغريدات سابقة وحالية لزيد عمر النابلسي، يطعن فيها بصحيح البخاري ويتطاول على الإسلام.

كيف لهذا الفِكر أن يؤخذ بمشورته في قضايا وطن و شعب! من استهان بدمّ إنسان عربي ، هل يصعب عليه دم أي مواطن أردني !! " لا سمح الله " إن حدث الصراع يوماً بيننا و بين من "طبّل" لهم في مجازرهم ، والله لن تختلف عليه شعارات المباركة و الإنتقام.#اقاله_زيد_النابلسي pic.twitter.com/vZp8Ie2kLr — فارِس العَجارمِة 🇦🇷 (@3ajramista) July 24, 2021

زيد النابلسي

ومن ضمن ما تداوله النشطاء تغريدة سابقة لزيد النابلسي يقول فيها:”كلما زرت القاهرة أجزم أن حديث البخاري “تناكحوا وتناسلوا وتكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة” يتحمل وزر الانهيار الذي حل بما كانت يوما أجمل وأنظف مدن العالم وهو سبب نكح عشرات الملايين في دوامة من البؤس والقهر والفقر المدقع”.

السبب الوحيد في هذا "البؤس" هو الزيادة السكانية فقط !

وليس بسبب هدر المال العام،

ليس بسبب سوء الإدارة،

ليس بسبب السرقة وجمع الثروات التي تقدر بالمليارات،

ليس بسبب الضرائب والجباية والقوانين المدمرة للطبقة الفقيرة. أهؤلاء من يُولّون علينا ؟!#اقالة_زيد_النابلسي pic.twitter.com/P4KxuiZgos — Ahmad Alshraideh, M.D. (@m_alshraideh) July 24, 2021

وقال الدكتور أكرم محمد نمرواي في تغريدة له عبر وسم “إقالة زيد النابلسي”:”لقد قام المدعو زيد النابلسي بالإساء لله ولرسوله وللمسلمين، ولذلك لا بد من إقالته ثم محاكمته.”

لقد قام المدعو زيد النابلسي بالإساء لله ولرسوله وللمسلمين، ولذلك لا بد من إقالته ثم محاكمته.

#اقاله_زيد_النابلسي — د. أكرم محمد نمراوي (@Akramnemrawi) July 24, 2021

ودافع آخر عن الإمام البخاري الذي يطعن زيد به بقوله:”لم يكن #البخاري وهو يسمع الأحاديث يسجلها في كتابه الصحيح بمجرد سماعها من شيوخه، بل يُمحص ويتثبت:ابتداء بفحص مستوى الشيخ في ذاته، فالضعيف يُجتنب، وإن كان قويا فإنه يقارن حديثه برواية البقية، فإن خالفهم استعمل قوانين الترجيح، فيروي له ما أصاب فيه ويترك عن هذا الشيخ ما أخطأ فيه.”

لم يكن #البخاري وهو يسمع الأحاديث يسجلها في كتابه الصحيح بمجرد سماعها من شيوخه، بل يُمحص ويتثبت:

ابتداء بفحص مستوى الشيخ في ذاته، فالضعيف يُجتنب، وإن كان قويا فإنه يقارن حديثه برواية البقية، فإن خالفهم استعمل قوانين الترجيح، فيروي له ما أصاب فيه ويترك عن هذا الشيخ ما أخطأ فيه. pic.twitter.com/PEbbMXqMc3 — Ahmad Khlifat (@ahmad_khlifat) July 24, 2021

وتابع عبر الوسم:”ولم يكن دور البخاري في صحيحه دور (المخترع) بل دور (المحقق) فإن فهمت هذه، فاعلم أن تحقيقه لم يكن (حدسيا) مجردا، وإنما (علميا)، فإن وعيتها، فاعلم أن هذا (التحقيق العلمي) يعتمد على قوانين (موضوعية) وليست (ذاتية).ولا نقاش يصلح مع من يتجاهل هذه النقاط أو يجهلها.”

ولم يكن دور البخاري في صحيحه دور (المخترع) بل دور (المحقق) فإن فهمت هذه، فاعلم أن تحقيقه لم يكن (حدسيا) مجردا، وإنما (علميا)، فإن وعيتها، فاعلم أن هذا (التحقيق العلمي) يعتمد على قوانين (موضوعية) وليست (ذاتية).

ولا نقاش يصلح مع من يتجاهل هذه النقاط أو يجهلها.#اقالة_زيد_النابلسي — Ahmad Khlifat (@ahmad_khlifat) July 24, 2021

كما هاجم ناشطون لجنة الإصلاح الملكية في الأردن، واستنكروا كيف يكون أمثال زيد النابلسي ووفاء الخضرا، من أعضائها وهم يهاجمون ثوابت الإسلام صراحة.

هاي طلعت لجنة الإصلاح بدها إصلاح!#إقالة_زيد_النابلسي#حل_لجنة_الرفاعي — Ahmad Nabil Amireh (@AhmadNAmireh) July 24, 2021

عن اي إصلاح ممكن هيك اشخاص ترتبه لدولة وين الجرائم الالكترونية عن هيك منشورات

#اقاله_زيد_النابلسي pic.twitter.com/IDBCX3afH2 — saad Jodeh (@Saadjodeh) July 24, 2021

زيد النابلسي يرد

من جانبه أصدر عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد النابلسي، بيانا نشرته وسائل إعلام أردنية اليوم السبت، رد فيه على ما نشر حوله مؤخرا من قضايا أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نص البيان:

أصبح من الضروري نشر هذا التوضيح بعد الحملة الشرسة للتشهير بشخصي والتحريض المباشر ضدي من قبل قلة قليلة لا تمثل هذا الشعب الكريم الطيب أصله:

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أولاً: أنا مسلم إبن مسلم من عائلة مسلمة، وجدّي لأبي بنى أكبر مساجد نابلس في ثلاثينيات القرن الماضي، وجدّي لأمي جاء طفلاً مهاجراً بدين الإسلام من جبال القفقاس محمولاً مع أهله ليبنوا وطناً لهم في الأردن بعيداً عن الاضطهاد الديني، وأنا أعتبر نفسي قارئاً متخصصاً في هذا الدين الحنيف وأحفظ أجزاء من القرآن الكريم لم أنسها منذ أن ختمت كتاب الله عدة مرات في شبابي، ولذلك لا أرضى ولن أقبل لأحد أن يزاود على انتمائي الديني لمجرد أننا نختلف على تفسير بعض الأمور التي اختلف عليها العلماء منذ الأزل، فأخلاق الأردنيين التي تربينا عليها في هذا البلد لا تقبل أن يتحول الخلاف في الرأي إلى حفلات التكفير والزندقة على وسائل التناحر الاجتماعي.

ثانياً: أنا من عائلة خدمت هذا الوطن في أحلك أيامه، في الضراء قبل السراء، حيث كان والدي وزيراً تحت نيران المدافع والبنادق لا أعادها الله علينا، منذ حكومة الشهيد وصفي التل رحمه الله وفي عدة حكومات أخرى بعدها، وعندما تم تكليفي وتشريفي بالثقة الملكية الغالية في هذه اللجنة، نشرت هنا عهداً على نفسي أن لا أجعلها ساحة سجال وأن أترفع عن الصغائر وتسجيل النقاط السياسية، وذلك من أجل النهوض بالمهمة الوطنية النبيلة والغاية المشرفة من وراء هذه اللجنة، ولما سيجنيه هذا الوطن لو نجحنا في مخرجاتها بما أن جلالة الملك قد ضمنها بنفسه، ولا زلت عند عهدي كما سيشهد أعضاء اللجنة الكرام ذوي التوجهات السياسية المخالفة كلياً لتوجهاتي، والذين أجلس بجانبهم كتفاً إلى كتف بكل مودة واحترام لتنفيذ مضامين الرسالة الملكية السامية.

ثالثاً: أنا كعضو في هذه اللجنة لم أتفوّه بحرف يدعو إلى تعديل مادة دين الدولة في الدستور، وما نشرته – وما زال منشوراً على صفحتي حتى هذه اللحظة – كان مجرد موضوع قانوني أكاديمي دستوري بحت عن الدساتير العلمانية يمثل وجهة نظري كما عبّر عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مقابلة وحديث، ولم أحاول حتى أن أطرح وجهة النظر هذه في اللجنة لأنها أصلاً خارج نطاق مهمة اللجنة ولا علاقة لها بعملها، فكيف يتم اتهامي بمحاولة إلغاء دين الدولة؟ وهل الرئيس التركي أيضاً مسيء للإسلام عندما يقول جملة “أن الدولة هي حكم عادل ويجب أن تبقى على مساحة واحدة من جميع الأديان”؟ ما نشرته كان مجرد رأي قانوني دستوري في مجال اختصاصي كمحامي درس القانون الدستوري كمادة أساسية في شهادة الماجستير من بريطانيا، ولا يستحق هذه الحملة الممنهجة لشيطنتي ووصفي بأقذع الأوصاف، فالدستور الذي أجل وأحترم كفل لنا حرية التعبير والاختلاف في الرأي تحت مظلة القانون.

وفاء الخضراء

أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المشكلة مؤخراً بالأردن، أمس الجمعة، قبول استقالة وفاء الخضراء من عضويتها.

وقال الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين، إن الاستقالة جاءت بعد دراسة للواقع وللظرف المتحقق بعدما نشرته الخضراء والتي قدمت استقالتها للرئيس ثم رفعها الرئيس للملك عبدالله الثاني وتمت الموافقة عليها.

وأضاف مبيضين أن “أعمال اللجنة غير متأثرة باستقالة شخص أو أكثر وهي مستمرة لأنها تعمل ضمن إطار مؤسسي”، مضيفا أن الاستقالتين غير مؤثرتين على عمل اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ليست هيئة حكومية وليست وظيفة عامة، والعضو في اللجنة لا يتقاضى أجرا، ولا يستوجب الأمر إحلال أشخاص مكان العضوين المستقيلين.

وفاء الخضراء وقصة ذبح الأضاحي

وجاءت الاستقالة عقب منشور للخضراء، عبر حسابها على فيسبوك، اعتبرت فيه ذبح الأضاحي “طقوسا تفتقر للرحمة والرأفة”، وهو ما أثار ردود فعل واسعة طالبت بإقالتها.

وكتبت الخضراء، في منشورها الأربعاء، “العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة”.

وأضافت في المنشور الذي حذفته لاحقا جراء الانتقادات الواسعة لها: “ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي”.

والخضراء عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن التي تشكلت في 10 يونيو/ حزيران الماضي، بأمر ملكي.

وتتضمن مهمة اللجنة وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

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