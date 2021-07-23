“ما خفي أعظم” .. الجزيرة تبث تسريبات حصرية من داخل أبوظبي

شوّق الاعلامي الفلسطيني البارز تامر المسحال، مقدم برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة الجزيرة، الجمهور لحلقة جديدة من برنامجه تخصّ الإمارات .

ونشر تامر المسحال عبر حسابه في تويتر برومو الحلقة، كاشفاً عن أنها ستتضمن تسريبات حصرية من داخل العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهر في البرومو القصير وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان، وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد وشقيقه طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية.

تسريبات حصرية من داخل العاصمة الاماراتية أبو ظبي في تحقيق جديد قريباً و #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/d8gNFnnFvd — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) July 23, 2021

واشتهر برنامج تامر المسحال “ما خفي أعظم” والذي تبثه قناة الجزيرة، بشكل كبير مؤخرا عقب نشره عدة تحقيقات خطيرة عن دول خليجية منها ما هو متعلق بحصار قطر الجائر ومحاولة انقلاب 96 في قطر بدعم إماراتي، وكذلك تسليطه الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان وأتباعه، وكشف البرنامج تفاصيل خطيرة ووثائق تنشر لأول مرة أحرجت النظام السعودي.

كما كشف” ما خفي اعظم” أسرار برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” واختراقه هواتف إعلاميين ونشطاء.

وكشف البرنامج بمحادثات ووثائق مسربة تفاصيل قضية هروب شيتي من الإمارات واسم شريكه الخفي.

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